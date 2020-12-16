МВД заявило о снижении числа мигрантов в 2020 году

© KM.RU, Алексей Белкин

Число иностранных мигрантов на территории РФ составляет в данный момент около 6,3 миллиона человек. Такие данные привело МВД России. В министерстве подчеркнули, что за 2020 год их количество уменьшилось почти вдвое.

«В Российской Федерации ежегодно находится от 9 до 11 млн иностранных граждан. В этом году их численность постепенно снижалась и в настоящее время составляет примерно 6 млн человек (6,3 млн)»,— цитирует РИА «Новости» ответ на запрос в министерство. По информации МВД, порядка миллиона мигрантов имеют российский ВНЖ или разрешение на временное проживание.

При этом различные российские ведомства по-разному ведут учет миграции в РФ и за ее пределы. Так, по сведениям Росстата за 2019 год, в Россию из других стран прибыла 701 тысяча человек, убыло 416 тысяч. А ФСБ в том же бюллетене Росстата приводит иные цифры: по подсчетам ведомства, в 2019 году в страну прибыло 32,8 миллиона иностранных граждан, убыло 32,3 миллиона. Бюллетень Росстата с данными за текущий год ожидается в 2021 году.

Ранее Минстрой выступил с инициативой разрешить принимать трудовых мигрантов в Россию только компаниям, гарантирующим получение справок об отсутствии COVID-19. Также организации, как отмечают в Минтрансе, должны организовать место постоянного проживания сотрудников, поставить их на миграционный учет и оформить с ними трудовые отношения.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.12.2020, 15:07
    Гость: demos

    А не пробовали нам россиянам платить больше на тех работах, которые сейчас выполняют мигранты?

  2. 16.12.2020, 12:48
    Гость: Бобёр

    Похоже даже мигранты поняли какое будущее у РФ, и предпочитает мостить дорогу в более адекватные страны.

  3. 16.12.2020, 11:17
    Гость: good

    рф стала на столько не привлекательной для мигрантов, что даже им здесь невыносимо жить!
    А нам?!

  4. 16.12.2020, 11:08
    Гость: ONE

    на стройки пойдут работать только тогда,когда им пообещают собственное жилье.
    при чем днем будут на основной работе,а ночью на строительстве собственного-вот как это сейчас горит!
    и мигрировать будут из Молдовы,Украины и Казахстана с русскими корнями,к тому же есть большие упрощения при получении гражданства РФ именно для граждан этих стран СНГ.
    так что-это уникальный шанс для ВВП поднять свой рейтинг.

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