МВД заявило о снижении числа мигрантов в 2020 году
Число иностранных мигрантов на территории РФ составляет в данный момент около 6,3 миллиона человек. Такие данные привело МВД России. В министерстве подчеркнули, что за 2020 год их количество уменьшилось почти вдвое.
«В Российской Федерации ежегодно находится от 9 до 11 млн иностранных граждан. В этом году их численность постепенно снижалась и в настоящее время составляет примерно 6 млн человек (6,3 млн)»,— цитирует РИА «Новости» ответ на запрос в министерство. По информации МВД, порядка миллиона мигрантов имеют российский ВНЖ или разрешение на временное проживание.
При этом различные российские ведомства по-разному ведут учет миграции в РФ и за ее пределы. Так, по сведениям Росстата за 2019 год, в Россию из других стран прибыла 701 тысяча человек, убыло 416 тысяч. А ФСБ в том же бюллетене Росстата приводит иные цифры: по подсчетам ведомства, в 2019 году в страну прибыло 32,8 миллиона иностранных граждан, убыло 32,3 миллиона. Бюллетень Росстата с данными за текущий год ожидается в 2021 году.
Ранее Минстрой выступил с инициативой разрешить принимать трудовых мигрантов в Россию только компаниям, гарантирующим получение справок об отсутствии COVID-19. Также организации, как отмечают в Минтрансе, должны организовать место постоянного проживания сотрудников, поставить их на миграционный учет и оформить с ними трудовые отношения.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А не пробовали нам россиянам платить больше на тех работах, которые сейчас выполняют мигранты?
Похоже даже мигранты поняли какое будущее у РФ, и предпочитает мостить дорогу в более адекватные страны.
рф стала на столько не привлекательной для мигрантов, что даже им здесь невыносимо жить!
А нам?!
на стройки пойдут работать только тогда,когда им пообещают собственное жилье.
при чем днем будут на основной работе,а ночью на строительстве собственного-вот как это сейчас горит!
и мигрировать будут из Молдовы,Украины и Казахстана с русскими корнями,к тому же есть большие упрощения при получении гражданства РФ именно для граждан этих стран СНГ.
так что-это уникальный шанс для ВВП поднять свой рейтинг.