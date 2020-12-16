МВД заявило о снижении числа мигрантов в 2020 году

10:35 16.12.2020

Число иностранных мигрантов на территории РФ составляет в данный момент около 6,3 миллиона человек. Такие данные привело МВД России. В министерстве подчеркнули, что за 2020 год их количество уменьшилось почти вдвое.

«В Российской Федерации ежегодно находится от 9 до 11 млн иностранных граждан. В этом году их численность постепенно снижалась и в настоящее время составляет примерно 6 млн человек (6,3 млн)»,— цитирует РИА «Новости» ответ на запрос в министерство. По информации МВД, порядка миллиона мигрантов имеют российский ВНЖ или разрешение на временное проживание.

При этом различные российские ведомства по-разному ведут учет миграции в РФ и за ее пределы. Так, по сведениям Росстата за 2019 год, в Россию из других стран прибыла 701 тысяча человек, убыло 416 тысяч. А ФСБ в том же бюллетене Росстата приводит иные цифры: по подсчетам ведомства, в 2019 году в страну прибыло 32,8 миллиона иностранных граждан, убыло 32,3 миллиона. Бюллетень Росстата с данными за текущий год ожидается в 2021 году.

Ранее Минстрой выступил с инициативой разрешить принимать трудовых мигрантов в Россию только компаниям, гарантирующим получение справок об отсутствии COVID-19. Также организации, как отмечают в Минтрансе, должны организовать место постоянного проживания сотрудников, поставить их на миграционный учет и оформить с ними трудовые отношения.