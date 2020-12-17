ВЦИОМ: пресс-конференция Путина интересна 71% россиян

Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев

Ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина представляет инетерес для 71% россиян. Об этом говорят результаты опроса ВЦИОМа. Мероприятие состоится сегодня, 17 декабря. Оно пройдет в Москве в режиме видеоконференции.

Из тех, кому интересно узнать ответы главы государства на вопросы прессы, преобладают люди старшего возраста (83%) и женщины (77%). 28% опрошенных неинтересно выступление российского лидера. В этой группе преобладают мужчины (35%) и люди в возрасте 25–34 года (39%).

Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина будет включать в себя элементы прямой линии. Национальный лидер будет выступать из Ново-Огарево. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков с 15 декабря не проводил ежедневные пресс-брифинги из-за подготовки к конференции.

Пресс-конференции Путина проводятся с 2001 года, за исключением периода, когда он возглавлял правительство. Самая короткая пресс-конференция прошла в 2001 году (1 час 35 минут), самая продолжительная — в 2008 году (4 часа 40 минут).

Социологи проводили опрос по телефону 15 декабря. Участие приняли 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.12.2020, 17:27
    Гость: По идее

    Часть народа, не понимает, что такое пиар и что в телевизоре не настоящие личности, а образы, говорят они не то что думают, а то что написано по сценарию...
    Разного рода знаменитости, киногерои и звёзды существуют в телевизоре в виде имиджа, который не следует путать с личностью.

  2. 17.12.2020, 17:16
    Гость: Мысли вслух

    Исчо бы вспомнить, что такое важное было сказано на предыдущих представлениях...

  5. 17.12.2020, 15:30
    Гость: Оттудова

    Да, мне интересно это шоу. Режиссура, сценарий, действующие лица. Всегда полезно узнавать про людей, участвующих в сём действии. С соответствующими выводами. В моих глазах ни одна тварь потом не перекрасится по жизни.

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