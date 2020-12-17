ВЦИОМ: пресс-конференция Путина интересна 71% россиян

10:09 17.12.2020

Ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина представляет инетерес для 71% россиян. Об этом говорят результаты опроса ВЦИОМа. Мероприятие состоится сегодня, 17 декабря. Оно пройдет в Москве в режиме видеоконференции.

Из тех, кому интересно узнать ответы главы государства на вопросы прессы, преобладают люди старшего возраста (83%) и женщины (77%). 28% опрошенных неинтересно выступление российского лидера. В этой группе преобладают мужчины (35%) и люди в возрасте 25–34 года (39%).

Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина будет включать в себя элементы прямой линии. Национальный лидер будет выступать из Ново-Огарево. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков с 15 декабря не проводил ежедневные пресс-брифинги из-за подготовки к конференции.

Пресс-конференции Путина проводятся с 2001 года, за исключением периода, когда он возглавлял правительство. Самая короткая пресс-конференция прошла в 2001 году (1 час 35 минут), самая продолжительная — в 2008 году (4 часа 40 минут).

Социологи проводили опрос по телефону 15 декабря. Участие приняли 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.