Путин пообещал сделать прививку от коронавируса

12:52 17.12.2020

Президент РФ Владимир Путин заявил, что привьется от COVID-19 позднее, потому что вакцинация для людей его возрастной группы пока не предусмотрена. Об этом он сказал во время большой пресс-конференции.

«До таких как я — вакцины пока не добрались», — говорит Путин. По его словам, сейчас специалисты рекомендуют прививаться разработанным препаратом гражданам «определенной возрастной зоны».

Но массовую вакцинацию нужно делать. Именно она должна создать коллективный иммунитет, утверждает глава государства. «Не вижу причин не вакцинироваться», — сказал Путин.

На данный момент производственных мощностей для производства вакцины еще не хватает, фактически признает Путин. Но мы наращиваем производство, добавляет он.