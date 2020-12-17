Путин пообещал сделать прививку от коронавируса

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Президент РФ Владимир Путин заявил, что привьется от COVID-19 позднее, потому что вакцинация для людей его возрастной группы пока не предусмотрена. Об этом он сказал во время большой пресс-конференции.

«До таких как я — вакцины пока не добрались», — говорит Путин. По его словам, сейчас специалисты рекомендуют прививаться разработанным препаратом гражданам «определенной возрастной зоны».

Но массовую вакцинацию нужно делать. Именно она должна создать коллективный иммунитет, утверждает глава государства. «Не вижу причин не вакцинироваться», — сказал Путин.

На данный момент производственных мощностей для производства вакцины еще не хватает, фактически признает Путин. Но мы наращиваем производство, добавляет он.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 17.12.2020, 16:59
    Гость: Оттудова

    Вы наверное первый хотите поработать "испорченным телефоном". Это кто, когда и где сообщал, что Ручной Привод делал себе прививку?

  4. 17.12.2020, 16:56
    Гость: Оттудова

    Нам, рептилоидам, ковидла не грозит, соответственно, прививки делать необязательно. ;-)

  5. 17.12.2020, 15:18
    Гость: ABCD

    Создателей прививки от вранья наша власть сразу бы объявили экстремистами. Первый начал бы возмущаться как раз Гегемон.

Все комментарии (17)
Выбор читателей
В Казахстане возмутились из-за слов о «подаренных Россией землях»
Год в никуда: киевский режим даже не планирует начинать настоящие переговоры по Донбассу
«Мое открытие: коммерческий смысл дискредитации РФ российской же властью»
Тихановская назвала вещи своими именами: Европа отдала Беларусь Путину
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
Фото с сайта pixabay.com
Спецслужбы США подтвердили масштабную кибератаку на правительство
Мэрия Москвы отменила программу «добровольного страхования» жилья
В России изменят правила оплаты наличными деньгами
Путин ответил на вопрос о переизбрании на пост президента в 2024 году
Google получил свой самый крупный штраф в России
© KM.RU, Стоп-кадры из видеотрансляции
СК начал проверку после жалобы медиков Путину
© KM.RU, Стоп-кадры из видеотрансляции
Путин пообещал по пять тысяч рублей на детей до семи лет к Новому году
Олимпийские атлеты из России на открытии XXIII Олимпийских игр
Россия отстранена от летней и зимней Олимпиад и ЧМ-2022 по футболу