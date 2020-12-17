Путин ответил на вопрос о переизбрании на пост президента в 2024 году

15:05 17.12.2020

Во время большой пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос, будет ли он еще раз баллотироваться в президенты на выборах, которые состоятся в 2024 году.

«Я для себя еще не принял решение, пойду я или не пойду на выборы в 24-м году. Но что касается стабильного развития страны, это многого стоит», - сказал Путин, отвечая на вопрос о поправке в Конституцию, благодаря принятию которой произошло обнуление президентских сроков.