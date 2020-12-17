Путин ответил на вопрос о переизбрании на пост президента в 2024 году

Во время большой пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос, будет ли он еще раз баллотироваться в президенты на выборах, которые состоятся в 2024 году.

«Я для себя еще не принял решение, пойду я или не пойду на выборы в 24-м году. Но что касается стабильного развития страны, это многого стоит», - сказал Путин, отвечая на вопрос о поправке в Конституцию, благодаря принятию которой произошло обнуление президентских сроков.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.12.2020, 17:51
    Гость: ABCD

    Его нужно поздравить с успешным переизбрание в 2024г уже сейчас. В принципе какая разница..

  2. 17.12.2020, 17:51
    Гость: ABCD

    Ну его ответ с "предельно честной позицией" я давно слышал.
    Он твёрдо обещал НЕ идти на третий срок, а Песков заявил, что "он не будет идти на четвёртый" а потом аэрокосмическая старушка сделал предложение от которого он не мог отказаться и "подумав" секунд 20 согласился, если только "народ его поддержит".

  3. 17.12.2020, 17:35
    Гость: Светлана_окб

    "Но что касается стабильного развития страны, это многого стоит», - сказал Путин" Этот гарант - человек без совести и чести. (дальше не нормативная лексика).
    Единственное. что у этого царька-бездаря хорошо получилось: развитие масштабной коррупции, деиндустриализация (процесс социальных и экономических изменений, вызванных снижением или полным прекращением индустриальных активностей в регионе или стране), уничтожение чувства личности и внедрения духа потребительства у большей части населения, беспредельный постоянный рост числа чиновников, разворовывание бюджетных средств, распродажа национальных богатств России.

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