Путин ответил на вопрос о переизбрании на пост президента в 2024 году
Во время большой пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос, будет ли он еще раз баллотироваться в президенты на выборах, которые состоятся в 2024 году.
«Я для себя еще не принял решение, пойду я или не пойду на выборы в 24-м году. Но что касается стабильного развития страны, это многого стоит», - сказал Путин, отвечая на вопрос о поправке в Конституцию, благодаря принятию которой произошло обнуление президентских сроков.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Его нужно поздравить с успешным переизбрание в 2024г уже сейчас. В принципе какая разница..
Ну его ответ с "предельно честной позицией" я давно слышал.
Он твёрдо обещал НЕ идти на третий срок, а Песков заявил, что "он не будет идти на четвёртый" а потом аэрокосмическая старушка сделал предложение от которого он не мог отказаться и "подумав" секунд 20 согласился, если только "народ его поддержит".
"Но что касается стабильного развития страны, это многого стоит», - сказал Путин" Этот гарант - человек без совести и чести. (дальше не нормативная лексика).
Единственное. что у этого царька-бездаря хорошо получилось: развитие масштабной коррупции, деиндустриализация (процесс социальных и экономических изменений, вызванных снижением или полным прекращением индустриальных активностей в регионе или стране), уничтожение чувства личности и внедрения духа потребительства у большей части населения, беспредельный постоянный рост числа чиновников, разворовывание бюджетных средств, распродажа национальных богатств России.
Ну, кто меня может заменить? Убью сразу… Извините.
"Он колебается!.." (с) хф "Не валяй дурака"