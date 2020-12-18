Фитнес-клубы потеряли 65 млрд рублей из-за ограничений во время пандемии

Фото с сайта pixabay.com

В 2020 году фитнес-индустрия потеряла 65 миллиардов рублей выручки из-за COVID-19. Об этом сообщило Национальное фитнес-сообщество. При этом отрасль покинули около 30% игроков.

«Фитнес-отрасль, потеряв по итогам года около 30% игроков, пятую часть сотрудников — 140 тыс. из 768 тыс. — и 65 млрд руб. выручки, адаптируется к текущей ситуации»,— цитирует ТАСС слова президента сообщества Елены Силиной.

За время локдауна, который продлился в разных регионах от трех до пяти месяцев, отрасль потеряла 51,38 миллиарда рублей. Падение выручки во втором квартале года составило 41,75 миллиарда, в третьем — 9,63 миллиарда. В ноябре продажи клубных карт в среднем по России увеличились на 5,9% по сравнению с октябрем, посещаемость — выросла на 9,3%. В отрасли фитнеса рост показателей связывают с созданием в клубах оздоровительных программ. 

В период самоизоляции большая часть фитнес-клубов предложила клиентам бесплатные онлайн-занятия. В результате этого появились гибридные продукты, которые сочетают в себе онлайн- и офлайн-занятия. Кроме того, фитнес-клубы разнообразили линейку клубных карт по срокам их действия, расширили ряд услуг, которые предоставляются в качестве подарка клиентам клубов. 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.12.2020, 16:36
    Гость: www

    Веломагазины приобрели. Продажи велосипедов и экипировки увеличились. Умели бы в России велосипеды делать, переживали бы за их производство, а так, за бани переживать приходиться.

  2. 18.12.2020, 15:14
    Гость: Гость

    Если кто-то потерял, значит кто-то нашел! С другой стороны: почему фитнес-клубы решили, что это их деньги и они их потеряли?

  3. 18.12.2020, 15:08
    Гость: Евгений В

    Настоящая беда! Фитнес-индустрия потеряла 65 миллиардов рублей выручки! Такое горе!
    Ни разу не встречал официальной информации, что продажная власть РФ от продажи многих настоящих производств России иностранным "инвесторам" потеряла всю прибыль и получает от них в бюджет только налоги, а вся прибыль идет за границу. Хорошо помню, как на всех прямых эфирах Путин и Медведев постоянно завлекали этих самых иноземных инвесторов. Обкрадывают народ России, кто как может, без всякого стеснения, а жизнь большинства населения ухудшается с каждым годом. К концу 2020 года основные продовольственные товары подорожали (даже хлеб) процентов на 30%, как минимум. Кроме того, такое впечатление, что контроля над качеством продовольствия и лекарств вообще не существует. Скорее всего все торговля и аптеки тоже в руках забугорных инвесторов.

  4. 18.12.2020, 14:52
    Гость: Штурман

    Физкультура и спорт должны быть бесплатной для населения,а расходы на это дело должна брать на себя государство так как занятие физкультурой и спортом ведет к экономии бюджета за счет оздоровления масс и сокращения расходов на здравоохранение. Фитнес-клубы это для буржуев и их убытки никто не обязан покрывать.

  5. 18.12.2020, 14:27
    Гость: Юляша

    Просто развелось этого фитнес-жулья...на каждом углу.Вот друг-дружку и глушат :)

Все комментарии (8)
Выбор читателей
Борис Кагарлицкий: «Путину становится опасно уезжать из бункера»
Год в никуда: киевский режим даже не планирует начинать настоящие переговоры по Донбассу
«Нам повезло с эпохой: мы видим жесточайший конфликт внутри гегемона современной эпохи»
Тихановская назвала вещи своими именами: Европа отдала Беларусь Путину
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
Назван главный научный прорыв 2020 года
Фото с сайта pixabay.com
Минпромторг выступил против запрета пластиковых пакетов
На Украине призвали «декоммунизировать» йод и зеленку
Сборной России предложили выступать под флагом СССР
Шнуров объяснил свой провокационный вопрос Путину
Шнуров объяснил свой провокационный вопрос Путину
У руководителей фирмы в Петербурге изъяли авто и мотоциклы на 100 млн руб.
Власти Петербурга отдадут РПЦ семь квартир на набережной Невы
© KM.RU, Алексей Белкин
Бывший зять Мишустина выиграл суд у Навального