Фитнес-клубы потеряли 65 млрд рублей из-за ограничений во время пандемии
В 2020 году фитнес-индустрия потеряла 65 миллиардов рублей выручки из-за COVID-19. Об этом сообщило Национальное фитнес-сообщество. При этом отрасль покинули около 30% игроков.
«Фитнес-отрасль, потеряв по итогам года около 30% игроков, пятую часть сотрудников — 140 тыс. из 768 тыс. — и 65 млрд руб. выручки, адаптируется к текущей ситуации»,— цитирует ТАСС слова президента сообщества Елены Силиной.
За время локдауна, который продлился в разных регионах от трех до пяти месяцев, отрасль потеряла 51,38 миллиарда рублей. Падение выручки во втором квартале года составило 41,75 миллиарда, в третьем — 9,63 миллиарда. В ноябре продажи клубных карт в среднем по России увеличились на 5,9% по сравнению с октябрем, посещаемость — выросла на 9,3%. В отрасли фитнеса рост показателей связывают с созданием в клубах оздоровительных программ.
В период самоизоляции большая часть фитнес-клубов предложила клиентам бесплатные онлайн-занятия. В результате этого появились гибридные продукты, которые сочетают в себе онлайн- и офлайн-занятия. Кроме того, фитнес-клубы разнообразили линейку клубных карт по срокам их действия, расширили ряд услуг, которые предоставляются в качестве подарка клиентам клубов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Веломагазины приобрели. Продажи велосипедов и экипировки увеличились. Умели бы в России велосипеды делать, переживали бы за их производство, а так, за бани переживать приходиться.
Если кто-то потерял, значит кто-то нашел! С другой стороны: почему фитнес-клубы решили, что это их деньги и они их потеряли?
Настоящая беда! Фитнес-индустрия потеряла 65 миллиардов рублей выручки! Такое горе!
Ни разу не встречал официальной информации, что продажная власть РФ от продажи многих настоящих производств России иностранным "инвесторам" потеряла всю прибыль и получает от них в бюджет только налоги, а вся прибыль идет за границу. Хорошо помню, как на всех прямых эфирах Путин и Медведев постоянно завлекали этих самых иноземных инвесторов. Обкрадывают народ России, кто как может, без всякого стеснения, а жизнь большинства населения ухудшается с каждым годом. К концу 2020 года основные продовольственные товары подорожали (даже хлеб) процентов на 30%, как минимум. Кроме того, такое впечатление, что контроля над качеством продовольствия и лекарств вообще не существует. Скорее всего все торговля и аптеки тоже в руках забугорных инвесторов.
Физкультура и спорт должны быть бесплатной для населения,а расходы на это дело должна брать на себя государство так как занятие физкультурой и спортом ведет к экономии бюджета за счет оздоровления масс и сокращения расходов на здравоохранение. Фитнес-клубы это для буржуев и их убытки никто не обязан покрывать.
Просто развелось этого фитнес-жулья...на каждом углу.Вот друг-дружку и глушат :)