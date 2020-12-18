Фитнес-клубы потеряли 65 млрд рублей из-за ограничений во время пандемии

12:38 18.12.2020

В 2020 году фитнес-индустрия потеряла 65 миллиардов рублей выручки из-за COVID-19. Об этом сообщило Национальное фитнес-сообщество. При этом отрасль покинули около 30% игроков.

«Фитнес-отрасль, потеряв по итогам года около 30% игроков, пятую часть сотрудников — 140 тыс. из 768 тыс. — и 65 млрд руб. выручки, адаптируется к текущей ситуации»,— цитирует ТАСС слова президента сообщества Елены Силиной.

За время локдауна, который продлился в разных регионах от трех до пяти месяцев, отрасль потеряла 51,38 миллиарда рублей. Падение выручки во втором квартале года составило 41,75 миллиарда, в третьем — 9,63 миллиарда. В ноябре продажи клубных карт в среднем по России увеличились на 5,9% по сравнению с октябрем, посещаемость — выросла на 9,3%. В отрасли фитнеса рост показателей связывают с созданием в клубах оздоровительных программ.

В период самоизоляции большая часть фитнес-клубов предложила клиентам бесплатные онлайн-занятия. В результате этого появились гибридные продукты, которые сочетают в себе онлайн- и офлайн-занятия. Кроме того, фитнес-клубы разнообразили линейку клубных карт по срокам их действия, расширили ряд услуг, которые предоставляются в качестве подарка клиентам клубов.