Россиян 60+ начнут прививать от коронавируса с 2021 года
Граждан РФ старше 60 лет станут прививать от COVID-19 в начале 2021 года. Об этом заявил гендиректор Центра им. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург.
Он пояснил, что до 31 декабря подойдут к концу все испытания вакцины «Спутник V» на пожилых. Когда завершатся новогодние праздники в официальное регистрационное удостоверение препарата внесут разрешение использовать вакцину от 18 лет и без других возрастных ограничений.
На сегодняшний день российскую вакцину могут использовать граждане от 18 до 60 лет. Между тем на прошлой неделе глава Минздрава Михаил Мурашко предположил, что вакцинация россиян старше 60 лет может начаться уже в ближайшие дни. Он также добавил, что от коронавируса планируется привить около 60% граждан, а производственных мощностей хватит, чтобы покрыть потребности России в вакцине, пишет «Интерфакс».
Президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции для СМИ 17 декабря сказал, что еще не привился от COVID-19, поскольку созданные вакцины еще не одобрены для применения людьми его возраста.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Сдается мне что трындите вы ,товарисч, не по делу.
В советское время почти все граждане сидели за железным занавесом и не тягали всяку заразу из-за кордона. Не было пандемий, поэтому было время на нормальную проверку.
планирует сократить население Земли не на 50, а на более чем 85%, оставив из семи с лишним млрд человек только один - т.н. "золотой"!
Настоящая вакцина ( вакцина ВО БЛАГО человека) создаётся и проходит апробацию в течение 5 лет.
Так было в благословенном Советском Союзе.
Это есть разумная и необходимая норма.
А созданная за полгода в РФ «вакцина» - это что?
Почему такой ажиотаж?
Почему не проверяют эту «вакцину» на долгосрочные последствия в течение 5-ти положенных лет?
Я вижу ответ единственный - под видом сомнительных скороспелых разработок Центра Гамалеи и прочих российских центров вкалывать россиянам будут «вакцину» от американского сатаниста Билла Гейтса, мечтающего с помощью своей «вакцины» (фактически - отравы) сократить население планеты Земля на 50%.
кошках.