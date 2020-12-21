Россиян 60+ начнут прививать от коронавируса с 2021 года

12:11 21.12.2020

Граждан РФ старше 60 лет станут прививать от COVID-19 в начале 2021 года. Об этом заявил гендиректор Центра им. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург.

Он пояснил, что до 31 декабря подойдут к концу все испытания вакцины «Спутник V» на пожилых. Когда завершатся новогодние праздники в официальное регистрационное удостоверение препарата внесут разрешение использовать вакцину от 18 лет и без других возрастных ограничений.

На сегодняшний день российскую вакцину могут использовать граждане от 18 до 60 лет. Между тем на прошлой неделе глава Минздрава Михаил Мурашко предположил, что вакцинация россиян старше 60 лет может начаться уже в ближайшие дни. Он также добавил, что от коронавируса планируется привить около 60% граждан, а производственных мощностей хватит, чтобы покрыть потребности России в вакцине, пишет «Интерфакс».

Президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции для СМИ 17 декабря сказал, что еще не привился от COVID-19, поскольку созданные вакцины еще не одобрены для применения людьми его возраста.