Вакцинация от COVID людей старше 60 лет может начаться на следующей неделе

Вакцинация © KM.RU, Наталья Ступникова

Массовая вакцинация от коронавируса россиян старше 60 лет может начаться уже на следующей неделе, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия-1".

По словам министра, сейчас завершаются клинические испытания вакцины среди людей старше 60 лет.

Михаил Мурашко порекомендовал вовлечь в вакцинацию и пациентов с сахарным диабетом, отмечает ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин пообещал сделать прививку от COVID-19, когда появится вакцина для  людей его возрастной группы. «До таких как я — вакцины пока не добрались», — сказал Путин во время большой пресс-конференции 17 декабря. 

Напомним, 7 октября президенту РФ Владимиру Путину исполнилось 68 лет.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.12.2020, 03:03
    Гость: не советский

    все правильно-начнут колоть стариков вот тогда и проверят Чего зря вакцину расходовать

  2. 21.12.2020, 00:48
    Гость: "Веревку с мылом с собой на "прививку" приносить, или там бе

    вакцины будет достаточно, не траться зря.
    Я тоже пенсионер 66 годов от роду, но вакцинироваться не буду, если только на меня не наденут веревку и не скуют кондалами.
    Имею прекрасный иммунитет, ни когда кроме детского возраста не получал вакцин и слава тебе Господи моя юная жена мною очень довольна в ночное время (в дневное тоже))))

  4. 20.12.2020, 23:11
    Гость: Да

    Точно,векторов скачать, эпиваккорона?

    В любом случае,приятно..

    Но Мурашко сказал только про диабет?

    А если давление?

  5. 20.12.2020, 23:04
    Гость: Ждем дальнейших объяснений

    Наибуллина объяснила, почему россиянам кажется, что цены сильно растут.
    Ждем дальнейших объяснений:
    • С чего россиянам кажется что у них маленькая зарплата?
    • Каким образом возникает иллюзия коррупции в высших эшелонах власти?
    • Как так вышло, что у граждан создается впечатление, словно их права и свободы попираются?
    • В чем ошибка тех, кто считает, будто бы бюджетные средства разворовываются чиновниками?
    • Чем вызвано ложное чувство беспомощности и незащищенности населения в правовой сфере?
    • Отчего социально-необеспеченным слоям населения сдается, что на них забили хеp?
    • Как перестать обвинять во всем путинское правительство и начать с себя?

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