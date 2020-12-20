Вакцинация от COVID людей старше 60 лет может начаться на следующей неделе
Массовая вакцинация от коронавируса россиян старше 60 лет может начаться уже на следующей неделе, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия-1".
По словам министра, сейчас завершаются клинические испытания вакцины среди людей старше 60 лет.
Михаил Мурашко порекомендовал вовлечь в вакцинацию и пациентов с сахарным диабетом, отмечает ТАСС.
Президент РФ Владимир Путин пообещал сделать прививку от COVID-19, когда появится вакцина для людей его возрастной группы. «До таких как я — вакцины пока не добрались», — сказал Путин во время большой пресс-конференции 17 декабря.
Напомним, 7 октября президенту РФ Владимиру Путину исполнилось 68 лет.
Комментарии читателей Оставить комментарий
все правильно-начнут колоть стариков вот тогда и проверят Чего зря вакцину расходовать
вакцины будет достаточно, не траться зря.
Я тоже пенсионер 66 годов от роду, но вакцинироваться не буду, если только на меня не наденут веревку и не скуют кондалами.
Имею прекрасный иммунитет, ни когда кроме детского возраста не получал вакцин и слава тебе Господи моя юная жена мною очень довольна в ночное время (в дневное тоже))))
идут одни старики.
Точно,векторов скачать, эпиваккорона?
В любом случае,приятно..
Но Мурашко сказал только про диабет?
А если давление?
Наибуллина объяснила, почему россиянам кажется, что цены сильно растут.
Ждем дальнейших объяснений:
• С чего россиянам кажется что у них маленькая зарплата?
• Каким образом возникает иллюзия коррупции в высших эшелонах власти?
• Как так вышло, что у граждан создается впечатление, словно их права и свободы попираются?
• В чем ошибка тех, кто считает, будто бы бюджетные средства разворовываются чиновниками?
• Чем вызвано ложное чувство беспомощности и незащищенности населения в правовой сфере?
• Отчего социально-необеспеченным слоям населения сдается, что на них забили хеp?
• Как перестать обвинять во всем путинское правительство и начать с себя?