Вакцинация от COVID людей старше 60 лет может начаться на следующей неделе

20:40 20.12.2020

Массовая вакцинация от коронавируса россиян старше 60 лет может начаться уже на следующей неделе, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия-1".

По словам министра, сейчас завершаются клинические испытания вакцины среди людей старше 60 лет.

Михаил Мурашко порекомендовал вовлечь в вакцинацию и пациентов с сахарным диабетом, отмечает ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин пообещал сделать прививку от COVID-19, когда появится вакцина для людей его возрастной группы. «До таких как я — вакцины пока не добрались», — сказал Путин во время большой пресс-конференции 17 декабря.

Напомним, 7 октября президенту РФ Владимиру Путину исполнилось 68 лет.