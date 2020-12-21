Путин утвердил состав Госсовета

Похоже госсоветникам предусмотрены миллионные денежные прибавки,иначе какой смысл создавать такую структуру для уже имеющих высокопоставленные посты в государстве.Давно известно,когда гоняются за двумя зайцами одновременно,то ни одного не поймают.Так это и здесь.Многие действующие перечисленные лица годами не выполняют своих должностных обязанностей и никакого толку от новой структуры ожидать не приходится.