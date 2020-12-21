Путин утвердил состав Госсовета
Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении состава возглавляемого им Государственного совета. Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации.
Секретарем Госсовета назначен помощник президента Игорь Левитин. Комиссию по согласованию работы органов публичной власти возглавил Антон Вайно, заместителем председателя комиссии стал Кириенко.
В Государственный совет вошли лидеры парламентских фракций, руководители регионов, глава президентской администрации и другие.
В состав совета также вошли:
- Михаил Мишустин - премьер-министр;
- Вячеслав Володин - спикер Госдумы;
- Валентина Матвиенко - спикер Совета Федерации;
- Антон Вайно - глава администрации президента;
- Сергей Кириенко - первый замглавы администрации президента;
- Сергей Собянин - мэр Москвы;
- Андрей Воробьёв - губернатор Московской области;
- Рамзан Кадыров - глава Чеченской республики;
- Юрий Трутнев - полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, вице-премьер;
- Александр Гуцан - полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе;
- Сергей Меняйло - полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе;
- Владимир Устинов - полномочный представитель президента в Южном федеральном округе;
- Юрий Чайка - полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе;
- Игорь Щеголев - полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе;
- Владимир Якушев - полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе;
- Сергей Миронов - глава «Справедливой России»;
- Сергей Неверов - руководитель фракции «Единая Россия»;
- Геннадий Зюганов - глава КПРФ;
- Владимир Жириновский - глава ЛДПР;
- Юрий Шмаков - председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР);
- Александр Шохин - президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Комментарии читателей Оставить комментарий
Мы с тобой пройдем по кабакам,
Команду старую разыщем мы...
А здесь, а здесь мы просто лишние, -
Давай, командуй, капитан!
ГКЧП"-2.Новое поколение.
боится ответственности (старость), поэтому плодит какие-то непонятные образования.
терешкова, где клишас?
Похоже госсоветникам предусмотрены миллионные денежные прибавки,иначе какой смысл создавать такую структуру для уже имеющих высокопоставленные посты в государстве.Давно известно,когда гоняются за двумя зайцами одновременно,то ни одного не поймают.Так это и здесь.Многие действующие перечисленные лица годами не выполняют своих должностных обязанностей и никакого толку от новой структуры ожидать не приходится.