Советские грабли Путина

«В Советском Союзе работающим пенсионерам пенсию вообще не платили». Сказки президента об ужасах прошлого должны компенсировать подданным опустошение их карманов сейчас

На последней пресс-конференции президента России запомнился его диалог с редактором пензенской газеты «Молодой ленинец». Отвечая на вопрос о восстановлении отменённой индексации пенсии работающим пенсионерам. Владимир Путин прикололся над названием издания и обличил коммунистический режим: «Вы хоть и „Молодой ленинец“, а то, что заботитесь о старшем поколении, — это здорово. Ленинцы знают, что в Советском Союзе работающим пенсионерам пенсию вообще не платили».

Это неправда: именно Совет министров СССР 31 декабря 1969 издал постановление № 995, определяющее доходы пенсионеров, решивших ещё потрудиться. Одним кроме зарплаты сохранялось 50% пенсии, другим 75%, третьим, включая рабочих, крестьян, продавцов, поваров, почтальонов и многих других, то есть большинство населения, все 100%, хотя в сумме не выше 300 рублей. Но если надо намекнуть, что сейчас лучше, и значит, нечего тут выступать — сойдёт.

Может быть, Владимир Владимировича просто память подвела? Тогда придётся признать, что забывчивость по части советского прошлого у него хроническая. Например, на прошлогодней пресс-конференции я услышал:

«В России никогда не было вертолётного моторостроения. Теперь есть, мы построили заводы, в том числе в Петербурге, и, прежде всего, в Петербурге. У нас не было двигателей для морских судов, не было просто в России такой отрасли. Оказалось, что это отдельная отрасль целая. У нас теперь есть, причём нового поколения, эффективно работающая. Мы целую отрасль создали, науку, школу, производство развернули».

Путин почти дословно копирует доклад Сталина «Итоги первой пятилетки» от 7 января 1933 года («У нас не было чёрной металлургии, основы индустриализации страны. У нас она есть теперь…»). И так же передёргивает. Первый пароход с отечественной паровой машиной совершал рейсы между Петербургом и Кронштадтом ещё в 1815 году. В 1903-ем Россия выпустила первые в мире судовые дизели. Ну, а в 1960-ом взломало арктические торосы единственное на планете надводное судно с атомной энергетической установкой — ледокол «Ленин». Реакторы для него производили в Горьком, а турбины и генераторы в Ленинграде — соответственно, на Кировском заводе и «Электросиле». Изделия они как выпускали, так и выпускают, и я сам, как инженер-гидроакустик «Электросилы», в разгар «лихих 90-х» их испытывал.

Двигатели для вертолётов производились в СССР, включая РСФСР, на Пермском моторном заводе, в Омском моторостроительном конструкторском бюро и на других предприятиях. После распада страны некоторые временно прекращали работу, но другие её продолжали. Например, питерское ОАО «ОДК-Климов» к 2001 году завершило испытания двигателя ВК-2500 (модернизация климовского ТВ3−117ВМА, разработанного в 1986 году) для ударного вертолёта Ка-52.

И так постоянно. Выступая в Совете Федерации 27 июня 2012 года, президент объявил, что большевики замалчивали Первую мировую войну. Открываю свой школьный учебник времён товарища Брежнева: «Глава VIII. Первая мировая война. § 23. Причины и характер первой мировой войны. § 24. Ход военных действий на Восточном фронте в 1914 — 1916 гг…» Тогда же на прилавках появляются две книги с похожими названиями: «Августовские пушки» Барбары Такман и «1 августа 1914» Николая Яковлева. Обе изданы 100-тысячным тиражом, причём Яковлев дважды: нынешние авторы за такой тираж чёрту душу продадут.

Или президент имел в виду ленинско-сталинские годы, когда правящая партия ещё называлась большевистской? Смотрим учебник тех лет: «Глава 5. Царская Россия в годы первой мировой войны» на месте. Исторических трудов тоже более чем достаточно. Самый солидный — четырёхтомная «Мировая война 1914−1918 гг» отставного генерала Андрея Зайончковского, до начала следующей всемирной бойни переиздан трижды. Сомневаюсь, что в главном кабинете Кремля его хоть раз открывали.

Похоже, там предпочитают переводные сборники сплетен типа «Последних дней Романовых» британского журналиста Роберта Вильтона. Напомнив 13 мая 2013 года, что членами первого советского правительства являлись примерно на 80−85% евреи, Путин практически повторил Вильтона («из 22-х членов Совета Народных Комиссаров 1 был грузин, 1 армянин, 3 русские и 17 евреи»).

На самом деле среди 15 членов первого состава российского Совета народных комиссаров обнаруживается лишь один еврей — нарком по иностранным делам — Лев Троцкий (Бронштейн) и один член с четвертью еврейской крови — глава правительства Владимир Ленин (Бланк). Далее, в 1917—1922 гг., в правительство попадали нарком юстиции Исаак Штейнберг, нарком финансов Иосиф Гуковский, нарком государственных имуществ Павел Малиновский, а также наркомы почт и телеграфов Артём Любович и Григорий Сокольников (Гирш Бриллиант), но даже считая Ленина за целого еврея, не более четверых одновременно.

Как ни считай, особого засилья сынов Израилевых среди красных министров не наблюдалось. Загляни телезрители в интернет, они бы узрели, что исполнительная власть России на момент заявления Путина смотрелась не менее космополитично. В ней оказались вице-премьеры Аркадий Дворкович и Александр Хлопонин с министром экологии Сергеем Донским, а спустя несколько месяцев министром строительства стал ныне обвиняемый в растрате 700 млн рублей Михаил Мень.

Тогда заглянули немногие. Сейчас, после заявления о страданиях пенсионеров в СССР, побольше. С дальнейшим же ростом компьютеризации подобные разоблачения краснознамённого прошлого неминуемо превратятся в танец на граблях. Пляши на них пострадавший от коммунистической госбезопасности диссидент — куда ни шло. Но в исполнении подполковника этой самой госбезопасности, который вступил в компартию ещё студентом, выходит сущий цирк.