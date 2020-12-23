Закон о лишении свободы за клевету в интернете принят Госдумой

Тюрьма

Закон, предусматривающий введение уголовной ответственности за распространение клеветы в интернете, был принят депутатами Государственной Думы во втором и сразу же в третьем, окончательном чтении.

В Госдуму законопроект внес депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин.

За распространяемую публично клевету, в том числе через СМИ или интернет, законопроектом предусматривается штраф до 1 миллиона рублей или лишение свободы на срок до 2 лет.

За клевету с использованием служебного положения штраф может составить до 2 млн рублей или лишение свободы на срок до 3 лет, за клевету о том, что человек страдает каким-либо опасным для окружающих заболеванием - до 3 млн рублей штрафа или лишение свободы до 4 лет, а за клевету, соединенную с обвинением лица в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, тяжкого или особо тяжкого преступления - штраф до 5 млн руб. или лишение свободы на срок до 5 лет.

Напомним, ранее наказание по ст. 128.1 УК РФ не предусматривало лишение свободы, а максимальный штраф по ней составлял 5 млн рублей и обязательные работы на срок до 480 часов.

При этом депутат Оксана Пушкина (замглавы комитета по вопросам семьи, женщин и детей) заявила, что такое ужесточение закона нарушит баланс в правовом урегулировании.

«Излишняя строгость предусмотренных наказаний не соответствует принципу справедливости, предполагающему в каждом конкретном случае обеспечение адекватности предусмотренного законом наказания степени общественной опасности совершенных преступлений», - цитирует ее слова РБК.

При этом Пушкина подчеркнула, что в России «целый ряд преступлений против половой свободы не предусматривает столь суровых наказаний». В частности, по статье понуждение к действиям сексуального характера (ч. 1 ст. 133 УК РФ) максимальное наказание составляет один год тюрьмы, а половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ч. 1 ст. 133 УК РФ) наказывается не более чем 4 годами лишения свободы, развратные действия (ч. 1 ст. 135 УК РФ) - до 3 лет лишения свободы.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.12.2020, 23:33
    Гость: так и есть

    Поддерживаю Ваше мнение. Этот закон необходим в современных условиях! Безнаказанность порождает вседозволенность.
    *Поправки к Конституции начинают работать - принимаются новые законы. Надо прибраться к Новому Году - навести порядок в собственном доме.

  2. 23.12.2020, 20:20
    Гость: gvozd

    левые судорожно пытаются вернуть контроль над стадом баранов..
    это на самом деле все с запада срисовано.
    сейчас на подлете принимается Идентичный закон в британии и для всего ес.
    сатанисты накидывают Цензуру на интерент - как я и предсказывал.

  3. 23.12.2020, 20:18
    Гость: советский инженер

    А все эти запреты служат одной цели: чтобы даже в мыслях не смели критиковать власть за то что она не может наладить экономику и нормальную жизнь. А не может она потому что с упорством достойным лучшего применения пытается построить богатое и мощное государство с нищим народом. Да, конечно, можно и с нищих последнее содрать (как с пенсионной реформой) и получить какие-то деньжата, но это и будут деньжата а не богатство. По настоящему же богатая страна будет только если народ тоже будет жить богато.

  4. 23.12.2020, 19:42
    Гость: вяткины

    вы еще услышите всеобщую ненависть и презрение трудящихся.
    Позор вам с вашим законом на всю вашу никчемную
    лизоблюдную жизнь.

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