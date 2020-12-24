В Госдуме предложили приостановить авиасообщение со всеми странами

Депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с предложением временно ограничить авиасообщение с другими странами на фоне выявления новых штаммов COVID-19, сообщает RT со ссылкой на письмо с данной инициативой, направленное на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

Парламентарий отметил факт обнаружения в Великобритании и ряде других стран новых штаммов вируса SARS-CoV-2. В связи с этим многие страны уже ограничили полеты гражданской авиации в Великобританию. 

Для того, чтобы не допустить распространения передачи новых штаммов COVID-19 в России, Сухарев попросил главу правительства "рассмотреть возможность на время прекратить авиасообщение со всеми странами для поддержания существующей положительной динамики борьбы с коронавирусной инфекцией".

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России не обнаружено тех мутаций коронавируса, которые выявлены в Великобритании. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.12.2020, 13:13
    Гость: stalker

    Это давно надо было сделать. Как и ввести все необходимые карантинные ограничения по всей стране. И именно потому, что этого не произошло до сих пор мы и пожинаем такие плоды с ростом числа заболевших в стране.

  2. 24.12.2020, 12:25
    Гость: ..

    а самим депутатам, артистам, спортсменам и чиновникам можно будет летать по заграницам?
    Надо еще паровозы и автобусы запретить. Те еще заразовозы.

  4. 24.12.2020, 11:02
    Гость: demos

    А ничего, что у нас в России за день заболевает больше чем за границей? Али "буржуазный" вирус опасен, а наш белый и пушистый? Просто хочет восстановить "железный занавес"для народа, а сами депутаты, как ездили на свои виллы на Западе, так и будут ездить.

  5. 24.12.2020, 10:56
    Гость: член Госсовета

    За исключением Бишкека и Бухары, там отличный рабовладельческий рынок, а мигранты из Средней Азии нам нужны, так как население в Центральной части России за 30 лет,полностью иссякло.

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