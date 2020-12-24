В Госдуме предложили приостановить авиасообщение со всеми странами

09:07 24.12.2020

Депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с предложением временно ограничить авиасообщение с другими странами на фоне выявления новых штаммов COVID-19, сообщает RT со ссылкой на письмо с данной инициативой, направленное на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

Парламентарий отметил факт обнаружения в Великобритании и ряде других стран новых штаммов вируса SARS-CoV-2. В связи с этим многие страны уже ограничили полеты гражданской авиации в Великобританию.

Для того, чтобы не допустить распространения передачи новых штаммов COVID-19 в России, Сухарев попросил главу правительства "рассмотреть возможность на время прекратить авиасообщение со всеми странами для поддержания существующей положительной динамики борьбы с коронавирусной инфекцией".

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России не обнаружено тех мутаций коронавируса, которые выявлены в Великобритании.