В Госдуме предложили приостановить авиасообщение со всеми странами
Депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с предложением временно ограничить авиасообщение с другими странами на фоне выявления новых штаммов COVID-19, сообщает RT со ссылкой на письмо с данной инициативой, направленное на имя премьер-министра Михаила Мишустина.
Парламентарий отметил факт обнаружения в Великобритании и ряде других стран новых штаммов вируса SARS-CoV-2. В связи с этим многие страны уже ограничили полеты гражданской авиации в Великобританию.
Для того, чтобы не допустить распространения передачи новых штаммов COVID-19 в России, Сухарев попросил главу правительства "рассмотреть возможность на время прекратить авиасообщение со всеми странами для поддержания существующей положительной динамики борьбы с коронавирусной инфекцией".
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России не обнаружено тех мутаций коронавируса, которые выявлены в Великобритании.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Это давно надо было сделать. Как и ввести все необходимые карантинные ограничения по всей стране. И именно потому, что этого не произошло до сих пор мы и пожинаем такие плоды с ростом числа заболевших в стране.
а самим депутатам, артистам, спортсменам и чиновникам можно будет летать по заграницам?
Надо еще паровозы и автобусы запретить. Те еще заразовозы.
Даёшь железный занавес! Нечего по заграницам шастать! Тут дел по самое некуда.
А ничего, что у нас в России за день заболевает больше чем за границей? Али "буржуазный" вирус опасен, а наш белый и пушистый? Просто хочет восстановить "железный занавес"для народа, а сами депутаты, как ездили на свои виллы на Западе, так и будут ездить.
За исключением Бишкека и Бухары, там отличный рабовладельческий рынок, а мигранты из Средней Азии нам нужны, так как население в Центральной части России за 30 лет,полностью иссякло.