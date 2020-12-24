Большинство ветклиник в России могут попасть под риск закрытия
Роспотребнадзор подготовил проект постановления, регламентирующий введение новых санитарных правил, которые поставят по риск закрытия примерно 70% ветеринарных клиник в стране.
Как пишет "Мир Новостей", документ предусматривает введение запрета размещения ветклиник на первых этажах многоквартирных домов, а также в отдельных зданиях, расположенных ближе 50м от жилых зданий.
Отмечается, что в случае принятия данного документа, безработными станут 150 тысяч специалистов, кроме того возрастет количество бездомных животных, хозяева которых предпочтут избавиться от заболевшего питомца, нежели искать клинику и способы транспортировки животного.
Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов ("Единая Россия") обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой пересмотреть проект данного постановления, пишет ТАСС.
В частности он просит внести изменения в проект, убрав оттуда резонансный запрет.
"Принимая во внимание, что в России более 50% граждан имеют домашних животных, лишение их возможности оперативного посещения ветклиник ограничивает их права и законные интересы", - говорится в обращении парламентария.
По мнению Бурматова, запрет Роспотребнадзора "может привести к увеличению случаев летального исхода из-за невозможности оперативного оказания помощи животным, серьезным издержкам граждан на дополнительное перемещение, увеличение случаев распространения заразных заболеваний и к другим негативным последствиям".
Вместо запрета, в комитете предложили установить дополнительные требования к ветклиникам, например по организации дополнительной шумоизоляции в помещениях.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Нельзя.. собаки пострадают. А у нас их уже больше чем людей, они у нас теперь священный животные, как коровы в Индии))
Хоть раз , хоть один долбаный раз покажите лица этих "прелагателей" со всех министерств, чтобы можно было их физиономии распечатать на мягкую бумагу и подтираться этими рожами каждый раз при посещении туалета!
Обождите! А где же будет лечиться 70%? Я не шучу.
Барсик, у нас проблэм...может свалим в Гонолулу ?
Безумная едросия в своём репертуаре. На пустом месте выковырять из пальца "инструкции" о каких то 50 метрах от жилых домов.. а почему не 33,5? или не 102 метра? Откуда они вообще берут все эти цифры?
В той же ФРГ ветклиники могут быть как и в частных домах так и на первых этажах жилых домов, там ведь нет едросии с её маразматическими ЦУ.
Едросия не только над народом раздевается, они изощрённо и над народом и над животными издеваются!