Большинство ветклиник в России могут попасть под риск закрытия

Роспотребнадзор подготовил проект постановления, регламентирующий введение новых санитарных правил, которые поставят по риск закрытия примерно 70% ветеринарных клиник в стране.

Как пишет "Мир Новостей", документ предусматривает введение запрета размещения ветклиник на первых этажах многоквартирных домов, а также в отдельных зданиях, расположенных ближе 50м от жилых зданий. 

Отмечается, что в случае принятия данного документа, безработными станут 150 тысяч специалистов, кроме того возрастет количество бездомных животных, хозяева которых предпочтут избавиться от заболевшего питомца, нежели искать клинику и способы транспортировки животного. 

Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов ("Единая Россия") обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой пересмотреть проект данного постановления, пишет ТАСС.

В частности он просит внести изменения в проект, убрав оттуда резонансный запрет. 

"Принимая во внимание, что в России более 50% граждан имеют домашних животных, лишение их возможности оперативного посещения ветклиник ограничивает их права и законные интересы", - говорится в обращении парламентария.

По мнению Бурматова, запрет Роспотребнадзора "может привести к увеличению случаев летального исхода из-за невозможности оперативного оказания помощи животным, серьезным издержкам граждан на дополнительное перемещение, увеличение случаев распространения заразных заболеваний и к другим негативным последствиям".

Вместо запрета, в комитете предложили установить дополнительные требования к ветклиникам, например по организации дополнительной шумоизоляции в помещениях. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.12.2020, 16:27
    Гость: олег

    Нельзя.. собаки пострадают. А у нас их уже больше чем людей, они у нас теперь священный животные, как коровы в Индии))

  2. 24.12.2020, 16:26
    Гость: spintrium

    Хоть раз , хоть один долбаный раз покажите лица этих "прелагателей" со всех министерств, чтобы можно было их физиономии распечатать на мягкую бумагу и подтираться этими рожами каждый раз при посещении туалета!

  5. 24.12.2020, 15:30
    Гость: ABCD

    Безумная едросия в своём репертуаре. На пустом месте выковырять из пальца "инструкции" о каких то 50 метрах от жилых домов.. а почему не 33,5? или не 102 метра? Откуда они вообще берут все эти цифры?
    В той же ФРГ ветклиники могут быть как и в частных домах так и на первых этажах жилых домов, там ведь нет едросии с её маразматическими ЦУ.
    Едросия не только над народом раздевается, они изощрённо и над народом и над животными издеваются!

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