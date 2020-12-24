Большинство ветклиник в России могут попасть под риск закрытия

14:00 24.12.2020

Роспотребнадзор подготовил проект постановления, регламентирующий введение новых санитарных правил, которые поставят по риск закрытия примерно 70% ветеринарных клиник в стране.

Как пишет "Мир Новостей", документ предусматривает введение запрета размещения ветклиник на первых этажах многоквартирных домов, а также в отдельных зданиях, расположенных ближе 50м от жилых зданий.

Отмечается, что в случае принятия данного документа, безработными станут 150 тысяч специалистов, кроме того возрастет количество бездомных животных, хозяева которых предпочтут избавиться от заболевшего питомца, нежели искать клинику и способы транспортировки животного.

Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов ("Единая Россия") обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой пересмотреть проект данного постановления, пишет ТАСС.

В частности он просит внести изменения в проект, убрав оттуда резонансный запрет.

"Принимая во внимание, что в России более 50% граждан имеют домашних животных, лишение их возможности оперативного посещения ветклиник ограничивает их права и законные интересы", - говорится в обращении парламентария.

По мнению Бурматова, запрет Роспотребнадзора "может привести к увеличению случаев летального исхода из-за невозможности оперативного оказания помощи животным, серьезным издержкам граждан на дополнительное перемещение, увеличение случаев распространения заразных заболеваний и к другим негативным последствиям".

Вместо запрета, в комитете предложили установить дополнительные требования к ветклиникам, например по организации дополнительной шумоизоляции в помещениях.