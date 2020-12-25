Суд приговорил экс-главу Серпуховского района Шестуна к 15 годам колонии

Подольский городской суд Московской области приговорил бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна к 15 годам колонии строгого режима.

Генпрокуратура попросила суд приговорить его к 20 годам колонии строгого режима, штрафу в размере 50 млн руб., а также взыскать с него 64 млн руб. Шестуну были предъявлены обвинения по ст. 290, 159, 174, 289 УК (получение взятки, мошенничество, отмывание средств, незаконное участие в предпринимательской деятельности), пишет РБК.

По версии прокуратуры, будучи главой администрации, он создал 47 компаний, которые были ему подконтрольны через аффилированных лиц. Этим фирмам он без конкурса предоставлял земельные участки по заниженным ценам.

В январе 2019 года Генеральная прокуратура России подала иск к Александру Шестуну и еще 35 соответчикам с требованием изъять у них имущество, в законности приобретения которого у властей возникли сомнения. Надзорное ведомство обнаружило у обвиняемого в мошенничестве главы района 676 объектов недвижимости, в том числе 565 участков, оформленных на подконтрольных ему 40 юрлиц и на номинальных директоров этих юрлиц. Тогда проверка показала, что во владении экс-главы Серпуховского района находятся две базы отдыха стоимостью 274 млн руб., а также 22 автомобиля, общая стоимость которых доходит до 27 млн руб.

Александр Шестун был арестован в июне 2018 года после того, как записал видеообращения к президенту, где рассказал об угрозах и давлении на него в связи с протестами против размещения мусора на полигоне твердых бытовых отходов «Лесная». Шестун связывал угрозы в его адрес с выступлениями «против ликвидации Серпуховского района». В видеообращениях приводились записи разговоров, которые Шестун якобы вел с начальником управления внутренней политики администрации президента Андреем Яриным, главой администрации губернатора Московской области Михаилом Кузнецовым, а также начальником управления «К» ФСБ России Иваном Ткачевым. На одной из записей, предположительно, Ткачев говорит Шестуну, что его, как экс-генерала МВД Дениса Сугробова, «катком переедут» (Сугробова осудили за создание преступной группировки на 22 года, Верховный суд снизил наказание до 12 лет лишения свободы).

Александр Шестун, возглавлявший Серпуховский район с 2003 года, в 2010 году стал заявителем по так называемому игорному делу в отношении подмосковных прокуроров, якобы покрывавших незаконные казино. Уголовное дело было возбуждено Следственным комитетом России в 2011 году. В его материалы вошли аудиозаписи разговоров Шестуна с представителями прокуратуры. Тогда он участвовал в оперативной разработке прокуроров совместно с сотрудниками ФСБ под руководством Ивана Ткачева. К 2013 году все фигуранты уголовного дела вышли из СИЗО, до суда материалы не дошли.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.12.2020, 22:21
    Гость: Гость

    Интересно, а дорогу вдоль Оки на пьяном бугре, которую он своим замком перегородил разблокировали?

  2. 25.12.2020, 19:03
    Гость: кактотак

    Странный УК: за экономические преступления 15 лет, а за убийство с расчленением историку 12,5 лет ((((

  3. 25.12.2020, 18:36
    Гость: Шило

    Вот понимаете? Есть плрятие, ни штраыов, пллная конфискация ворованного! Как здесь? Через год, по УДО выдет!
    Но это,уже, другая история!

Все комментарии (8)
Выбор читателей
© KM.RU, Стоп-кадры из видеотрансляции
Советские грабли Путина
Госдума закладывает для граждан «минное поле» из запретов
Назарбаев и Токаев раздаривают земли и месторождения, доставшиеся в «подарок» от
Назарбаев и Токаев раздаривают земли и месторождения, доставшиеся в «подарок» от советской власти
«Дербанили страну по беспределу»: за что Чубайс обиделся на Ходорковского
«Дербанили страну по беспределу»: за что Чубайс обиделся на Ходорковского
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
© РИА Новости Рамиль Ситдиков
Шойгу освободил военных от службы 30 и 31 декабря
Камеры видеонаблюдения
Россия вышла на 3 место в мире по числу камер видеонаблюдения
ФСБ задержала 17-летнего подростка по подозрению в подготовке теракта
В России отменили досрочные ЕГЭ и ГИА
Лукашенко рассказал о ввозе террористами «тонн оружия» из Украины
Историка Соколова приговорили к 12,5 годам строгого режима
Керимов
Сенатор Керимов стал самым разбогатевшим миллиардером в РФ
Пашинян заявил о готовности уйти в отставку по решению народа