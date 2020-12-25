Суд приговорил экс-главу Серпуховского района Шестуна к 15 годам колонии

17:04 25.12.2020

Подольский городской суд Московской области приговорил бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна к 15 годам колонии строгого режима.

Генпрокуратура попросила суд приговорить его к 20 годам колонии строгого режима, штрафу в размере 50 млн руб., а также взыскать с него 64 млн руб. Шестуну были предъявлены обвинения по ст. 290, 159, 174, 289 УК (получение взятки, мошенничество, отмывание средств, незаконное участие в предпринимательской деятельности), пишет РБК.

По версии прокуратуры, будучи главой администрации, он создал 47 компаний, которые были ему подконтрольны через аффилированных лиц. Этим фирмам он без конкурса предоставлял земельные участки по заниженным ценам.

В январе 2019 года Генеральная прокуратура России подала иск к Александру Шестуну и еще 35 соответчикам с требованием изъять у них имущество, в законности приобретения которого у властей возникли сомнения. Надзорное ведомство обнаружило у обвиняемого в мошенничестве главы района 676 объектов недвижимости, в том числе 565 участков, оформленных на подконтрольных ему 40 юрлиц и на номинальных директоров этих юрлиц. Тогда проверка показала, что во владении экс-главы Серпуховского района находятся две базы отдыха стоимостью 274 млн руб., а также 22 автомобиля, общая стоимость которых доходит до 27 млн руб.

Александр Шестун был арестован в июне 2018 года после того, как записал видеообращения к президенту, где рассказал об угрозах и давлении на него в связи с протестами против размещения мусора на полигоне твердых бытовых отходов «Лесная». Шестун связывал угрозы в его адрес с выступлениями «против ликвидации Серпуховского района». В видеообращениях приводились записи разговоров, которые Шестун якобы вел с начальником управления внутренней политики администрации президента Андреем Яриным, главой администрации губернатора Московской области Михаилом Кузнецовым, а также начальником управления «К» ФСБ России Иваном Ткачевым. На одной из записей, предположительно, Ткачев говорит Шестуну, что его, как экс-генерала МВД Дениса Сугробова, «катком переедут» (Сугробова осудили за создание преступной группировки на 22 года, Верховный суд снизил наказание до 12 лет лишения свободы).

Александр Шестун, возглавлявший Серпуховский район с 2003 года, в 2010 году стал заявителем по так называемому игорному делу в отношении подмосковных прокуроров, якобы покрывавших незаконные казино. Уголовное дело было возбуждено Следственным комитетом России в 2011 году. В его материалы вошли аудиозаписи разговоров Шестуна с представителями прокуратуры. Тогда он участвовал в оперативной разработке прокуроров совместно с сотрудниками ФСБ под руководством Ивана Ткачева. К 2013 году все фигуранты уголовного дела вышли из СИЗО, до суда материалы не дошли.