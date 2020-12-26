Жириновский заступился за «уродливый» памятник Аленке

Был проездом в Москве по привычкке зашел на Ваганькоское кладбище и как вроде бы в душу плюнули как увидел изгаженный памятник Есенину , местные говорят , как облили краской , так который год и стоит. Был несколько лет назад в Петропаловской крепости, в Санкт- Петербурге увидел памятник Петру первому возле его захоронения . Не ожидал увидеть Петра первого таким страшным уродом как его слепил Шемякин. Вомущенный спросил экскурсовода: " Как вы такое могли позволить? Ведь здесь толпами иностранцы ходят. Что они подумают о нас? " Он ответил " Ну так его видел Шемякин" Я ему : " Да мне до фени как он его видел, важно то как мы его видим и какой он был на самом деле . А если он его так видит , то пусть поставит этот памятник у себя в огороде и каждый день на его смотрит. А он его поставил на могиле Петра первого" . Вообщем конечно это не Шемякин поставил , это поставили те кто ненавидит Россию. Так и эту Аленушку поставили те кто ненавидит всех нас , а мы это им позволяем. Защел к дирекции музея , покричал, написал в жалобную книгу , все что о них думаю. А толку то , как они эти русофобы силят во властных кабинетах , так сидят . Теперь вот до глубинки российской добрались . Видите ли они Аленушку видят именно так. Их всего то 2 процента , этих либерастов , а вонь от них по всей матушке России