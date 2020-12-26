Жириновский заступился за «уродливый» памятник Аленке

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заступился за памятник Аленке, установленный 18 декабря в честь 250-летия села Новая Аленовка в городе Нововоронеже Воронежской области и демонтированный спустя три дня из-за негативных отзывов. 

"Алёнушка не уродливая, а вполне нормальная скульптура. Женщины не обязаны соответствовать «стандарту» красоты. Если новоронежцам она не понравилась, мы готовы разместить скульптуру на одном из объектов ЛДПР. Пока я повесил её фото на дверях своей приемной в Госдуме", - написал Жириновский в своем аккаунте в twitter.

За три дня, которые памятник простоял, он прославился на всю страну, "Аленка" бурно обсуждалась в соцсетях. Сами нововоронежцы активно высказывались в интернете, что памятник выглядит пугающие и вызывает стыд за родной город.

 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.12.2020, 19:29
    Гость: Sjum

    Это он выпендрился с одобрением этой уродины, чтобы его не забывали. А то этот брехун ещё с времён Советского Союза обещал, что советские солдаты помоют сапоги в Индийском океане. Так и брешет до сих пор.
    Великий сказочник Владимир Вольфович.
    Продурковал всю жизнь в Госдуме, лапшу на уши всем до сих пор вешает...

  2. 26.12.2020, 19:09
    Гость: сергей

    Да ей цены нет,Алёнка из Воронежа стала известна на весь мир.Разве помятник Петру первому на заячьем острове в Питере лучше? Художник он так видит русскую девушку ,да и кузнец не каждый левшой становится,а только в преданиях.

  3. 26.12.2020, 18:57
    Гость: Черепанов

    Был проездом в Москве по привычкке зашел на Ваганькоское кладбище и как вроде бы в душу плюнули как увидел изгаженный памятник Есенину , местные говорят , как облили краской , так который год и стоит. Был несколько лет назад в Петропаловской крепости, в Санкт- Петербурге увидел памятник Петру первому возле его захоронения . Не ожидал увидеть Петра первого таким страшным уродом как его слепил Шемякин. Вомущенный спросил экскурсовода: " Как вы такое могли позволить? Ведь здесь толпами иностранцы ходят. Что они подумают о нас? " Он ответил " Ну так его видел Шемякин" Я ему : " Да мне до фени как он его видел, важно то как мы его видим и какой он был на самом деле . А если он его так видит , то пусть поставит этот памятник у себя в огороде и каждый день на его смотрит. А он его поставил на могиле Петра первого" . Вообщем конечно это не Шемякин поставил , это поставили те кто ненавидит Россию. Так и эту Аленушку поставили те кто ненавидит всех нас , а мы это им позволяем. Защел к дирекции музея , покричал, написал в жалобную книгу , все что о них думаю. А толку то , как они эти русофобы силят во властных кабинетах , так сидят . Теперь вот до глубинки российской добрались . Видите ли они Аленушку видят именно так. Их всего то 2 процента , этих либерастов , а вонь от них по всей матушке России

  5. 26.12.2020, 18:47
    Гость: tot64

    по сравнению с теми лахудрами которые ходят по рассейским весям...эта ишо симпатяга.
    Вот оно истинное лицо матери русского народца.

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