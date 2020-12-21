Испугавший всех памятник Аленке в Нововоронеже демонтируют

14:12 21.12.2020

Установленный 18 декабря к 250-летию села Новая Аленовка памятник Аленке временно демонтируют из-за обилия негативных отзывов.

Об этом рассказал мэр Нововоронежа Владимир Лещенко. По его словам, участвующая в создании и монтаже арт-объекта инициативная группа сегодня, 21 декабря, должна принять решение о сносе монумента, пишет издание "ВестиПК в Воронеже".

Лещенко также сообщил, что над выкованным из металла памятником работал профессиональный художник.

Автором постапокалиптичного памятника оказался архитектор Александр Шилин. Он создал эскиз, с которым в дальнейшем работали кузнецы. И получилось весьма неплохо, считает он. Создатель Аленки признался, что в курсе негатива вокруг памятника. Он уверен, что арт-объект можно доработать. Но делать это вновь будут кузнецы, рассказао он в беседе с "Вести Воронеж".

За три дня новый арт-объект успел прославиться на всю страну – о странной скульптуре рассказали федеральные СМИ, кроме того, "Аленка" бурно обсуждалась в соцсетях. Сами нововоронежцы активно высказываются в интернете, что памятник выглядит пугающие и вызывает стыд за родной город, пишет РИА Воронеж.

По легенде, 250 лет назад девушка Аленка искала пристанище и нашла его на берегу ручья, где и было основано село Новая Аленовка. Однако вскоре ее убил разбойник Кудеяр. В честь героини легенды было названо село, а позже общественники решили установить ей памятник. Бюджетные деньги в установке скульптуры не использовались.

Фото из соцсетей (кроме указанной особо)