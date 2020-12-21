Испугавший всех памятник Аленке в Нововоронеже демонтируют

Установленный 18 декабря к 250-летию села Новая Аленовка памятник Аленке временно демонтируют из-за обилия негативных отзывов.

Об этом рассказал мэр Нововоронежа Владимир Лещенко. По его словам, участвующая в создании и монтаже арт-объекта инициативная группа сегодня, 21 декабря, должна принять решение  о сносе монумента, пишет издание "ВестиПК в Воронеже".

Лещенко также сообщил, что над выкованным из металла памятником работал профессиональный художник. 

Автором постапокалиптичного памятника оказался архитектор Александр Шилин. Он создал эскиз, с которым в дальнейшем работали кузнецы. И получилось весьма неплохо, считает он.  Создатель Аленки признался, что в курсе негатива вокруг памятника. Он уверен, что арт-объект можно доработать. Но делать это вновь будут кузнецы, рассказао он в беседе с "Вести Воронеж".

За три дня новый арт-объект успел прославиться на всю страну – о странной скульптуре рассказали федеральные СМИ, кроме того, "Аленка" бурно обсуждалась в соцсетях. Сами нововоронежцы активно высказываются в интернете, что памятник выглядит пугающие и вызывает стыд за родной город, пишет РИА Воронеж.

По легенде, 250 лет назад девушка Аленка искала пристанище и нашла его на берегу ручья, где и было основано село Новая Аленовка. Однако вскоре ее убил разбойник Кудеяр. В честь героини легенды было названо село, а позже общественники решили установить ей памятник. Бюджетные деньги в установке скульптуры не использовались.

Фото из соцсетей (кроме указанной особо)

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 21.12.2020, 20:26
    Гость: Поставить во дворе дома ваятеля.

    Спасибо ,что Кудеяр рчдом не стоит. Это если Алёнка имеет такой взор, то на что будет похож её убивца. Жуть.

  5. 21.12.2020, 19:44
    Гость: P

    Посадить Аленку в зал на следующей прямой линии перед президентом из телевизора... пусть друг друга гипнотизируют, а освободившийся народ тем временем страну по новой отстроит ))))))))))

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