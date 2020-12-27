Путин исполнил мечту ребенка и ответил на вопрос о своем новогоднем желании

22:48 27.12.2020

Президент России Владимир Путин проехался на катке на Красной площади в рамках акции «Елка желаний» и рассказал о том, что пожелает на Новый год.

Глава государства исполнил мечту девятилетнего Димы из Челябинска. У мальчика — острый лимфобластный лейкоз, он хотел побывать в Москве, покататься на коньках на Красной площади и увидеть Кремль, пишут «Известия».

Во время игры в хоккей на главном катке страны президент дал пас и мальчик забил в ворота. После окончания общей игры глава государства потренировался сам.

Сестра Димы задала Путину вопрос о том, что он загадал на Новый год. «Пока не придумал. Чтоб все были здоровы», — ответил президент.