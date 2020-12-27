Путин исполнил мечту ребенка и ответил на вопрос о своем новогоднем желании
Президент России Владимир Путин проехался на катке на Красной площади в рамках акции «Елка желаний» и рассказал о том, что пожелает на Новый год.
Глава государства исполнил мечту девятилетнего Димы из Челябинска. У мальчика — острый лимфобластный лейкоз, он хотел побывать в Москве, покататься на коньках на Красной площади и увидеть Кремль, пишут «Известия».
Во время игры в хоккей на главном катке страны президент дал пас и мальчик забил в ворота. После окончания общей игры глава государства потренировался сам.
Сестра Димы задала Путину вопрос о том, что он загадал на Новый год. «Пока не придумал. Чтоб все были здоровы», — ответил президент.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Сколько еще можно разыгрывать дешевые шоу.? народ ждет не дождется. когда он копыта отбросит. И это равда. А так тупой и дешевый балагур
Как же прекрасно иметь такого президента! Такая забота о народе в лице одного ребёнка!! Не спать ночами... грести.... грести и ещё раз грести! Уже галера истерлась до дыр, а он гребет!
Теперь эта насквозь лживая личность уже и до детей добрался. Не ужели ему не подскажут близкие, что он смешон.
"ни с Донбассом, ни с Крымом"
а чего это тебя так корёжит от Донбаса да Крыма? Донбас ещё не вошел к себе на Родину, но войдёт, а Крым там где ему и положено быть.
заботливый ты наш. Всем бы да такого президента, как бы зажили