Путин исполнил мечту ребенка и ответил на вопрос о своем новогоднем желании

Президент России Владимир Путин проехался на катке на Красной площади в рамках акции «Елка желаний» и рассказал о том, что пожелает на Новый год. 

Глава государства исполнил мечту девятилетнего Димы из Челябинска. У мальчика — острый лимфобластный лейкоз, он хотел побывать в Москве, покататься на коньках на Красной площади и увидеть Кремль, пишут «Известия».

Во время игры в хоккей на главном катке страны президент дал пас и мальчик забил в ворота. После окончания общей игры глава государства потренировался сам.

Сестра Димы задала Путину вопрос о том, что он загадал на Новый год. «Пока не придумал. Чтоб все были здоровы», — ответил президент.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.12.2020, 06:28
    Гость: Подросток

    Сколько еще можно разыгрывать дешевые шоу.? народ ждет не дождется. когда он копыта отбросит. И это равда. А так тупой и дешевый балагур

  2. 28.12.2020, 04:46
    Гость: Путин исполнил мечту ребенка

    Как же прекрасно иметь такого президента! Такая забота о народе в лице одного ребёнка!! Не спать ночами... грести.... грести и ещё раз грести! Уже галера истерлась до дыр, а он гребет!

  3. 28.12.2020, 04:16
    Гость: Евгений В

    Теперь эта насквозь лживая личность уже и до детей добрался. Не ужели ему не подскажут близкие, что он смешон.

  4. 28.12.2020, 04:12
    Гость: Val

    "ни с Донбассом, ни с Крымом"
    а чего это тебя так корёжит от Донбаса да Крыма? Донбас ещё не вошел к себе на Родину, но войдёт, а Крым там где ему и положено быть.

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