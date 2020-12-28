ФСБ просит о расширении полномочий и новых выплатах сотрудникам

20:11 28.12.2020

Федеральная служба безопасности предлагает существенно расширить свои полномочия. Это следует из проекта поправок к указу президента «О совершенствовании полномочий и структуры ‎органов ФСБ». Общественное обсуждение проекта началось сегодня, а завершится 11 января.

В проекте поправок сказано, что спецслужбы просят разрешить им обеспечивать охрану и оборону объектов органов безопасности. В пояснительной записке говорится, что это необходимо «в связи с увеличением количества вооруженных нападений на объекты органов безопасности, а также с сохранением угрозы совершения противоправных действий в отношении их и находящихся на них лиц».

Кроме того, ФСБ предлагает дать им следующие полномочия: организовывать и осуществлять прием, регистрацию и проверку сообщений о преступлениях, поступающих в органы безопасности, организовывать и осуществлять производство дознания и предварительного следствия по уголовным делам о преступлениях, отнесенным к подследственности дознавателей и следователей органов безопасности, организовывать и осуществлять производство по делам об административных правонарушениях, отнесенным КоАП РФ к ведению органов безопасности, пишет Znak.com.

Еще один пункт проекта поправок касается предоставления полномочий по обеспечению «информационной безопасности Российской Федерации в информационно-психологической сфере».

В случае вступления поправок в законную силу, сотрудники ФСБ смогут получать дополнительные выплаты без учета тех, что им уже положены по закону. Новые выплаты будут устанавливаться «в зависимости от сложности, объема и важности задач, выполняемых военнослужащими».