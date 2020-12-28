ФСБ просит о расширении полномочий и новых выплатах сотрудникам
Федеральная служба безопасности предлагает существенно расширить свои полномочия. Это следует из проекта поправок к указу президента «О совершенствовании полномочий и структуры органов ФСБ». Общественное обсуждение проекта началось сегодня, а завершится 11 января.
В проекте поправок сказано, что спецслужбы просят разрешить им обеспечивать охрану и оборону объектов органов безопасности. В пояснительной записке говорится, что это необходимо «в связи с увеличением количества вооруженных нападений на объекты органов безопасности, а также с сохранением угрозы совершения противоправных действий в отношении их и находящихся на них лиц».
Кроме того, ФСБ предлагает дать им следующие полномочия: организовывать и осуществлять прием, регистрацию и проверку сообщений о преступлениях, поступающих в органы безопасности, организовывать и осуществлять производство дознания и предварительного следствия по уголовным делам о преступлениях, отнесенным к подследственности дознавателей и следователей органов безопасности, организовывать и осуществлять производство по делам об административных правонарушениях, отнесенным КоАП РФ к ведению органов безопасности, пишет Znak.com.
Еще один пункт проекта поправок касается предоставления полномочий по обеспечению «информационной безопасности Российской Федерации в информационно-психологической сфере».
В случае вступления поправок в законную силу, сотрудники ФСБ смогут получать дополнительные выплаты без учета тех, что им уже положены по закону. Новые выплаты будут устанавливаться «в зависимости от сложности, объема и важности задач, выполняемых военнослужащими».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Доблестная ФСБ будя бороться с бесчеловечными наценками на макарошки...
С собственным нищим и бесправным народом ? Не каждая страна отважится , впрочем в 20 веке было 2е таких , одна под знаменами со свастикой упрятывала евреев и несогласных перековываться в концлагеря. Другая заподозренных в непатриотизме, косых взглядах на соседа или за лишнюю болтовню отправляла на Колыму и прочие места на удаленную работу(часто до конца жизни), так на всякий случай от греха подальше. Вы какой путь предлагаете ?
хлопчики, блин, готовятся народ "месить".
Видать, "хороший" 2021 год намечается.
Наденьте галстук "нашиста" синего цвета, с символикой ЕР, дудочка и барабан вам в руки!
Будите чисто "мальчиш кибальчиш буржуазии".
Это необходимо в условиях военного времени.
А против России Америка и их вассалы ведут открытую информацоинную ПРОПАГАНДИСТСКУЮ войну с конечной целью раскачивания протестных настроений и развязывания цветной революции по уже зарание отработанным технологиям, где особо усердствует конечно Украина, которая сама является вассалом Польши и Литвы, т.е. Украина вассал у вассалов.
ФСБ должна отслеживать и принимать контрмеры. Прежде всего ликвидировать вражеские СМИ типа ЭХА МОСКВЫ, ДОЖДЯ, МЕДУЗЫ и некоторых других внутри России, ввести строгую цензуру в социальных сетях и форумах и строго следить за этим, в случае распространения фейков и провокационных призывов строго штрафовать такие СМИ вплоть до ликвидации.
И все эти меры должны быть направлены на предотвращение майданов в России. ВСЁ ОЧЕНЬ СЕРЬЁЗНО!
И ПУСТЬ ЭТИ СМИ, ПРОПАГАНДИСТЫ КОТОРЫХ НАУСЬКИВАЮТ ПО ФАКТУ СВОЮ АУДИТОРИЮ НА СВЕРЖЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОЯ, НЕ ПРЕКРЫВАЮТСЯ СВОБОДОЙ СЛОВА!
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Александр из Берлина - пенсионер, враг русофобов, троллей, хейтеров и их подхрюкивателей