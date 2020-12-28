СК возбудил дело после крушения судна в Баренцевом море

Фото с сайта pixabay.com

В Баренцевом моря вблизи Новой Земли Архангельской области затонуло рыболовное судно «Онега». Об этом говорится в релизе МЧС России по Мурманской области.

«В 7:30 поступила информация о затоплении судна "Онега" №МК 0331 (порт приписки Мурманск) в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли Архангельской области. Экипаж — 19 человек. Спасены два человека, проводятся поиски судном "Войково"»,— цитирует ведомство ТАСС.

По факту происшествия правоохранительные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта). Как отметили в Следственном комитете РФ, опрокидывание и затопление рыболовецкого судна случилось утром 28 декабря.

В сообщении ведомства говорится, что на корабле сработал спасательный буй. Сведения об этом поступили в спасательную службу. В данный момент на месте работают спасатели и следователи.

По данным Мурманской транспортной прокуратуры, из 19 находящихся на борту человек спасены двое. Остальных рыбаков сейчас ищут спасатели.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 28.12.2020, 19:09
    Гость: Однако,

    у американцев B-52 до сих пор летают, а самолетам этим далеко за 50. Смотреть за техникой надо, тогда она и не подведет.
    Бардак, жадность, тупость - вот причины всех проблем в стране сегодня.
    А СК пусть заводит уголовные дела, это в России всегда умели и любили делать. Это ж проще, чем дело делать. Найдут крайнего, посадят, но ничего не изменится.

  3. 28.12.2020, 17:51
    Гость: retvizan

    СРТМ Онега построен в 1979 году, 41 год, для любого морского судна это запредельный возраст. Скорее всего, потеря остойчивости.

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