СК возбудил дело после крушения судна в Баренцевом море

10:25 28.12.2020

В Баренцевом моря вблизи Новой Земли Архангельской области затонуло рыболовное судно «Онега». Об этом говорится в релизе МЧС России по Мурманской области.

«В 7:30 поступила информация о затоплении судна "Онега" №МК 0331 (порт приписки Мурманск) в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли Архангельской области. Экипаж — 19 человек. Спасены два человека, проводятся поиски судном "Войково"»,— цитирует ведомство ТАСС.

По факту происшествия правоохранительные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта). Как отметили в Следственном комитете РФ, опрокидывание и затопление рыболовецкого судна случилось утром 28 декабря.

В сообщении ведомства говорится, что на корабле сработал спасательный буй. Сведения об этом поступили в спасательную службу. В данный момент на месте работают спасатели и следователи.

По данным Мурманской транспортной прокуратуры, из 19 находящихся на борту человек спасены двое. Остальных рыбаков сейчас ищут спасатели.