СК возбудил дело после крушения судна в Баренцевом море
В Баренцевом моря вблизи Новой Земли Архангельской области затонуло рыболовное судно «Онега». Об этом говорится в релизе МЧС России по Мурманской области.
«В 7:30 поступила информация о затоплении судна "Онега" №МК 0331 (порт приписки Мурманск) в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли Архангельской области. Экипаж — 19 человек. Спасены два человека, проводятся поиски судном "Войково"»,— цитирует ведомство ТАСС.
По факту происшествия правоохранительные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта). Как отметили в Следственном комитете РФ, опрокидывание и затопление рыболовецкого судна случилось утром 28 декабря.
В сообщении ведомства говорится, что на корабле сработал спасательный буй. Сведения об этом поступили в спасательную службу. В данный момент на месте работают спасатели и следователи.
По данным Мурманской транспортной прокуратуры, из 19 находящихся на борту человек спасены двое. Остальных рыбаков сейчас ищут спасатели.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А как остойчивость связана с возрастом судна?
у американцев B-52 до сих пор летают, а самолетам этим далеко за 50. Смотреть за техникой надо, тогда она и не подведет.
Бардак, жадность, тупость - вот причины всех проблем в стране сегодня.
А СК пусть заводит уголовные дела, это в России всегда умели и любили делать. Это ж проще, чем дело делать. Найдут крайнего, посадят, но ничего не изменится.
СРТМ Онега построен в 1979 году, 41 год, для любого морского судна это запредельный возраст. Скорее всего, потеря остойчивости.