Летавший за границу на бизнес-джете российский министр вернулся на пост

Фото с сайта simbirsk.city

Уволенный министр агропромышленноcти и развития сельских территорий Ульяновской области Михаил Семенкин через суд добился восстановления в должности. Чиновник был уволен главой региона Сергеем Морозовым 18 ноября в связи с утратой доверия.

1 декабря Семенкин подал иск с требованием восстановить его в должности и выплатить зарплату за время вынужденного отсутствия. Министр летал за границу со своей гражданской женой Марией Шпак, которая была главой администрации Чердаклинского района. По подсчетам СМИ, полет в одну сторону мог обойтись чиновнику в 30-35 тысяч евро (2,7-3,1 миллиона рублей).

Глава Ульяновской области тогда назвал поступок Семенкина «не очень хорошим вызовом обществу». По словам Сергея Морозова, министр не сможет сохранить пост даже в случае, если «юридически, дай Бог, все будет хорошо», пишет РИА Новости.

Между тем по мнению уполномоченного по противодействию коррупции Светланы Яшновой, Семенкин сам оплатил свой перелет, поэтому в этом случае нет речи о коррупционном нарушении.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 29.12.2020, 23:34
    Гость: Чиновник от Единой России

    Да совесть у вас вообще есть каких то сирот за границу на отдых отправлять, там только дети чиновников должны отдыхать! ЕдимРоссию.

  4. 29.12.2020, 21:25
    Гость: Кот Мурр

    Мэр Ельцов-маленького деградирующего городишки,где даже дорог и фонарей нет ,получает в год МИЛЛИОН В ДОЛЛАРАХ США(по курсу 76 000 000 деревянными!),что в 4 раза больше,чем мэр 15 -миллионной финансовой столицы мира Нью-Йорка!!!
    .
    Что не помешало ему однако ПОДТИБРИТЬ У СИРОТЫ-ИНВАЛИДА путёвку в Турцию от благотворительного турецкого фонда за жалких 39 тыр!!!

  5. 29.12.2020, 21:21
    Гость: Кот Мурр

    А в это время в "загнивающей" Эстонии уволили хорошего министра,только за то,что она несколько раз поручала своему шофёру возить своих двух детей на служебной машине в школу.Чем нанесла государству и народу Эстонии "огромный ущерб" в несколько сот евро.
    .
    Но про это Сливные бачки не расскажут "счастливым жителям Сырьевойсверхдержавы".Это не скрепно и не духовно.
    А что-бы крепостные вообще не знали про такое "раскачивание лодки" и не сравнивали,им скоро вообще тырнет запретят,переведя в Кисель.нет.

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