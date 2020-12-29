Летавший за границу на бизнес-джете российский министр вернулся на пост

18:00 29.12.2020

Уволенный министр агропромышленноcти и развития сельских территорий Ульяновской области Михаил Семенкин через суд добился восстановления в должности. Чиновник был уволен главой региона Сергеем Морозовым 18 ноября в связи с утратой доверия.

1 декабря Семенкин подал иск с требованием восстановить его в должности и выплатить зарплату за время вынужденного отсутствия. Министр летал за границу со своей гражданской женой Марией Шпак, которая была главой администрации Чердаклинского района. По подсчетам СМИ, полет в одну сторону мог обойтись чиновнику в 30-35 тысяч евро (2,7-3,1 миллиона рублей).

Глава Ульяновской области тогда назвал поступок Семенкина «не очень хорошим вызовом обществу». По словам Сергея Морозова, министр не сможет сохранить пост даже в случае, если «юридически, дай Бог, все будет хорошо», пишет РИА Новости.

Между тем по мнению уполномоченного по противодействию коррупции Светланы Яшновой, Семенкин сам оплатил свой перелет, поэтому в этом случае нет речи о коррупционном нарушении.