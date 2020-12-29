Летавший за границу на бизнес-джете российский министр вернулся на пост
Уволенный министр агропромышленноcти и развития сельских территорий Ульяновской области Михаил Семенкин через суд добился восстановления в должности. Чиновник был уволен главой региона Сергеем Морозовым 18 ноября в связи с утратой доверия.
1 декабря Семенкин подал иск с требованием восстановить его в должности и выплатить зарплату за время вынужденного отсутствия. Министр летал за границу со своей гражданской женой Марией Шпак, которая была главой администрации Чердаклинского района. По подсчетам СМИ, полет в одну сторону мог обойтись чиновнику в 30-35 тысяч евро (2,7-3,1 миллиона рублей).
Глава Ульяновской области тогда назвал поступок Семенкина «не очень хорошим вызовом обществу». По словам Сергея Морозова, министр не сможет сохранить пост даже в случае, если «юридически, дай Бог, все будет хорошо», пишет РИА Новости.
Между тем по мнению уполномоченного по противодействию коррупции Светланы Яшновой, Семенкин сам оплатил свой перелет, поэтому в этом случае нет речи о коррупционном нарушении.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Да совесть у вас вообще есть каких то сирот за границу на отдых отправлять, там только дети чиновников должны отдыхать! ЕдимРоссию.
У этого слуги народа рожа честная. Почти верится, что суд прав.
Поэтому нет ни фонарей, ни дорог и никогда не будет.
Мэр Ельцов-маленького деградирующего городишки,где даже дорог и фонарей нет ,получает в год МИЛЛИОН В ДОЛЛАРАХ США(по курсу 76 000 000 деревянными!),что в 4 раза больше,чем мэр 15 -миллионной финансовой столицы мира Нью-Йорка!!!
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Что не помешало ему однако ПОДТИБРИТЬ У СИРОТЫ-ИНВАЛИДА путёвку в Турцию от благотворительного турецкого фонда за жалких 39 тыр!!!
А в это время в "загнивающей" Эстонии уволили хорошего министра,только за то,что она несколько раз поручала своему шофёру возить своих двух детей на служебной машине в школу.Чем нанесла государству и народу Эстонии "огромный ущерб" в несколько сот евро.
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Но про это Сливные бачки не расскажут "счастливым жителям Сырьевойсверхдержавы".Это не скрепно и не духовно.
А что-бы крепостные вообще не знали про такое "раскачивание лодки" и не сравнивали,им скоро вообще тырнет запретят,переведя в Кисель.нет.