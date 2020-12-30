«Аэрофлот» получит 4,3 млрд руб. за перевозки чиновников в 2021 году
"Аэрофлот" получит 4,3 млрд руб. за организацию перелетов высших должностных лиц РФ и официальных делегаций по всему миру в 2021 году.
Соответствующий контракт компания получила, выиграв конкурс ФГБУ "Специальный летный отряд "Россия" - структуры управления делами президента. "Аэрофлот" традиционно был единственным участником конкурса, который объявляется каждый год, пишет "Интерфакс".
По условиям контракта "Аэрофлот" должен обеспечивать аэропортовое и наземное обслуживание самолетов с чиновниками и официальными делегациями на борту (включая заправку топливом, бортовое питание экипажа и пассажиров), аэронавигационные услуги, организовывать проживание экипажа в аэропортах отправления/прибытия и пр.
Источник финансирования - "средства бюджетных учреждений".
За перевозку чиновников в 2020 году "Аэрофлот" получил до 6,8 млрд руб., следует из материалов госзакупок. Годом ранее такой контракт оценивался в 4,6 млрд руб., в 2018-м - в 4,2 млрд руб.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Я так смотрю, для "отечественных перевозчиков" (не только аэрофлота) возить уважаемых господ стало прибыльнее чем возить обычную чернь. Глядишь, скоро в России появятся перевозчики заточенные под перевозку чиновников, этакие "VIP чиновниковозы".
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