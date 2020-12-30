Росстат оценил стоимость новогоднего стола для россиян

© KM.RU, Алексей Белкин

Россияне в среднем потратят на покупку продуктов к новогоднему столу 6763 рубля. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата.

По информации ведомства, за 2020 год праздничный набор подорожал на 4,56% (6468 рублей). При этом в зависимости от региона цена может отличаться. В список праздничного стола включены траты на мясо говядины, мясо курицы (по одному килограмму), полкило сырокопченой колбасы и мясных копченостей, столько же соленых и копченых деликатесов из рыбы, 200-грамовая банка икры и 350-граммовая банка рыбных консервов.

Кроме того, в набор включено сливочное масло, сыр, хлеб, овощи и фрукты, а также конфеты и торт. Что касается алкоголя, то он в новогоднем в наборе представлен водкой, коньяком и шампанским, безалкогольные напитки — минеральная вода и фруктовый сок. 

Ощутимее всего за этот год стоимость праздничного стола выросла в Новосибирской (9,68%), Орловской (9,6%) и Кировской областях (9,59%). На праздничную корзину продуктов в этом регионе придется потратить 6,7 тысячи, 6,6 тысячи и 6 тысяч рублей соответственно.

При этом в абсолютном выражении потратят на продукты к Новому году больше всего жители Чукотского и Ненецкого автономных округов, а также жители Камчатского края — 9,5 тысячи, 9 тысяч и 8,7 тысячи рублей соответственно.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 30.12.2020, 15:51
    Гость: Евгений В

    Одна семья съела гуся, другая семья даже и не думала о покупке гуся (на хлеб только наскребла), а в среднем обе семьи съели по половине гуся. В итоге, если не знать как многие живут в России, а кремлевские чиновники явно не знают, то можно поверить проправительственным каналам ТВ, что все в РФ живут хорошо. Это видно по всем, кто не сходит с экранов телевизора, у них у всех лоснящиеся от сытости счастливые и тупые лица.

  4. 30.12.2020, 15:34
    Гость: Правильно!

    Если целое поколение людей кормить "нэзалэжностью", то получишь бандерятник и балалайкой по башке за скакунизм и предательство Русского Мира.

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