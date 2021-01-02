Нижегородцу грозит 7 лет тюрьмы за сбор валежника

14:34 2.01.2021

В Нижегородской области против жителя села Зверево Геннадия Толчонкова возбудили уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений, совершённая в особо крупном размере»). Его обвиняют в хищении 13 стволов деревьев, пишет Znak.com.

Толчонков утверждает, что забрал из леса «ветролом», то есть поваленные сильным ветром деревья. По его словам, он просто отпилил у деревьев корни и верхушки, после чего отвез их к себе домой.

Дело было возбуждено по заявлению местного лесничества. В комментариях телеканалу его представители заявили, что собранные деревья не валежник, а пиловочник (товарная древесина). А когда они приехали вместе с правоохранительными органами к подозреваемому, то обнаружили, что «он уже что-то собирался из нее строить».

По словам самого Толчонкова, сотрудники полиции забрали у него пилу и трактор, которым мужчина, по версии следствия, выдрал деревья.

Следует отметить, что деревья, поваленные ветром, в России валежником не считаются, пока не начнут гнить или в них не заведутся насекомые. Только такую, не пригодную ни для чего древесину россияне могут собирать без страха попасть под обвинение.