Нижегородцу грозит 7 лет тюрьмы за сбор валежника
В Нижегородской области против жителя села Зверево Геннадия Толчонкова возбудили уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений, совершённая в особо крупном размере»). Его обвиняют в хищении 13 стволов деревьев, пишет Znak.com.
Толчонков утверждает, что забрал из леса «ветролом», то есть поваленные сильным ветром деревья. По его словам, он просто отпилил у деревьев корни и верхушки, после чего отвез их к себе домой.
Дело было возбуждено по заявлению местного лесничества. В комментариях телеканалу его представители заявили, что собранные деревья не валежник, а пиловочник (товарная древесина). А когда они приехали вместе с правоохранительными органами к подозреваемому, то обнаружили, что «он уже что-то собирался из нее строить».
По словам самого Толчонкова, сотрудники полиции забрали у него пилу и трактор, которым мужчина, по версии следствия, выдрал деревья.
Следует отметить, что деревья, поваленные ветром, в России валежником не считаются, пока не начнут гнить или в них не заведутся насекомые. Только такую, не пригодную ни для чего древесину россияне могут собирать без страха попасть под обвинение.
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Сбор самого валежника является делом не только законным, но и полезным. Это способствует расчистке леса и, как следствие, защищает другие деревья от гнили, вредных насекомых и болезней. Проблема в том, что для доказательства сбора именно валежника необходимо после его сбора перед транспортировкой не обрезать его в комле и в торце. Иначе потом фиг докажешь что ты их не спилил. Чем и пользуются лесничества и правоохранительные органы при предъявлении такого рода обвинений. Осмотрительнее надо быть.