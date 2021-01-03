В Ленобласти в церковной лавке пенсионерке продали макароны вместо свечей

В Ленинградской области 82-летняя жительница города Гатчина приобрела в Соборе святого Павла 30 свечей, которые на деле оказались макаронами.

Когда 31 декабря в доме у женщины погас свет, она решила воспользоваться свечами.

«Начала поджигать - не горит. Вторую - не горит. Третью - то же самое. Я фонарик взяла, посветить - посмотреть. У церковной свечи одна сторона плоская, чтобы ставить удобно было, а на другом конце ниточка, чтобы поджигать. А у этих края неровные. Ну, думаю, ладно. Утром погляжу. Ну и посмотрела - а они внутри пустые. Попробовала на зуб, думаю может ниточка и покажется. Но свечка оказалась жёсткой. Приехала внучка, я ей показала. Мол посмотри, что за чудеса. Та надкусила, оказалось - макароны», — пиводит рассказ Галины Александровны издание 47news.ru.

Сотрудники издания позвонили в свечную лавку при соборе. Как выяснилось, свечи стоят от 50 до 100 рублей. То есть покупка трёх десятков может обойтись в 3 тысячи.

На вопрос, как в пакете вместо свечей оказались макароны, там ответили: «Да, удивительное дело... Может, бабушка что-то путает? В возрасте же человек и даты не помнит, когда покупала, так бы посмотрели хоть, кто работал в тот день. А так, миленький мой, как разбираться?»

В лавке в продаже из съедобного имеется только монастырский сбитень. 30 свечей упаковывают, как правило, в полиэтиленовый пакет. В храме предположили, что женщина могла перпутать пакет.

Галина Кожевникова заочно ответила на церковные намёки: «Я уже старенькая, хожу не так шустро, как в молодости, но голова у меня хорошо работает. Вот точно не надо на меня как на дуру смотреть». 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.01.2021, 19:02
    Гость: Шило

    Бабушка возрадуйся!!! Господу виднее, что сейчас важнее!
    Ну купишь свечку, потом!

  2. 03.01.2021, 18:45
    Гость: метод моментных наблюдений

    Больше того, свечка горить пока поставивший ее не отойдет от Иконы. После того как он отойдет ее мгновенно тушат и забирают в переплавку.Неприятно даже смотреть как они ходят и выдергивают их, только люди отойдут.
    Однажды мы зашли в церковь за землей. По обычаю в могилу сыпят, но у нас не было с собой свидетельства о смерти, так не дали. Попадья блестела глазками и я уверен, что определенная сумма решила бы вопрос , но из принципа ничего не дал. Просто перезвонили сестре покойного у которой было свидетельство и она зашла за землей. Современная РПЦ это камерческое предприяте, торгующее с легкой руки Ельцина беспошлинно, давно предавшее Бога.

  4. 03.01.2021, 18:34
    Гость: Виктор

    ... сказочники рассказали нам новую сказку о макаронах и свечах, ни мало не задумавшись о том, как они раньше рассказывали нам о бедности российских старушек, которые, вдруг, оказались способны выложить 3 тыс руб за пучок свечей! Кстати, тонкие макароны тоже горят, если поджечь их спичкой!

  5. 03.01.2021, 18:16
    Гость: ABCD

    В лавке могли дать пакет завёрнутый в бумагу или плёнку. Пока не откроешь- не увидишь.

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