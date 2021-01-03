В Ленобласти в церковной лавке пенсионерке продали макароны вместо свечей

15:35 3.01.2021

В Ленинградской области 82-летняя жительница города Гатчина приобрела в Соборе святого Павла 30 свечей, которые на деле оказались макаронами.

Когда 31 декабря в доме у женщины погас свет, она решила воспользоваться свечами.

«Начала поджигать - не горит. Вторую - не горит. Третью - то же самое. Я фонарик взяла, посветить - посмотреть. У церковной свечи одна сторона плоская, чтобы ставить удобно было, а на другом конце ниточка, чтобы поджигать. А у этих края неровные. Ну, думаю, ладно. Утром погляжу. Ну и посмотрела - а они внутри пустые. Попробовала на зуб, думаю может ниточка и покажется. Но свечка оказалась жёсткой. Приехала внучка, я ей показала. Мол посмотри, что за чудеса. Та надкусила, оказалось - макароны», — пиводит рассказ Галины Александровны издание 47news.ru.

Сотрудники издания позвонили в свечную лавку при соборе. Как выяснилось, свечи стоят от 50 до 100 рублей. То есть покупка трёх десятков может обойтись в 3 тысячи.

На вопрос, как в пакете вместо свечей оказались макароны, там ответили: «Да, удивительное дело... Может, бабушка что-то путает? В возрасте же человек и даты не помнит, когда покупала, так бы посмотрели хоть, кто работал в тот день. А так, миленький мой, как разбираться?»

В лавке в продаже из съедобного имеется только монастырский сбитень. 30 свечей упаковывают, как правило, в полиэтиленовый пакет. В храме предположили, что женщина могла перпутать пакет.

Галина Кожевникова заочно ответила на церковные намёки: «Я уже старенькая, хожу не так шустро, как в молодости, но голова у меня хорошо работает. Вот точно не надо на меня как на дуру смотреть».