В Ленобласти в церковной лавке пенсионерке продали макароны вместо свечей
В Ленинградской области 82-летняя жительница города Гатчина приобрела в Соборе святого Павла 30 свечей, которые на деле оказались макаронами.
Когда 31 декабря в доме у женщины погас свет, она решила воспользоваться свечами.
«Начала поджигать - не горит. Вторую - не горит. Третью - то же самое. Я фонарик взяла, посветить - посмотреть. У церковной свечи одна сторона плоская, чтобы ставить удобно было, а на другом конце ниточка, чтобы поджигать. А у этих края неровные. Ну, думаю, ладно. Утром погляжу. Ну и посмотрела - а они внутри пустые. Попробовала на зуб, думаю может ниточка и покажется. Но свечка оказалась жёсткой. Приехала внучка, я ей показала. Мол посмотри, что за чудеса. Та надкусила, оказалось - макароны», — пиводит рассказ Галины Александровны издание 47news.ru.
Сотрудники издания позвонили в свечную лавку при соборе. Как выяснилось, свечи стоят от 50 до 100 рублей. То есть покупка трёх десятков может обойтись в 3 тысячи.
На вопрос, как в пакете вместо свечей оказались макароны, там ответили: «Да, удивительное дело... Может, бабушка что-то путает? В возрасте же человек и даты не помнит, когда покупала, так бы посмотрели хоть, кто работал в тот день. А так, миленький мой, как разбираться?»
В лавке в продаже из съедобного имеется только монастырский сбитень. 30 свечей упаковывают, как правило, в полиэтиленовый пакет. В храме предположили, что женщина могла перпутать пакет.
Галина Кожевникова заочно ответила на церковные намёки: «Я уже старенькая, хожу не так шустро, как в молодости, но голова у меня хорошо работает. Вот точно не надо на меня как на дуру смотреть».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Бабушка возрадуйся!!! Господу виднее, что сейчас важнее!
Ну купишь свечку, потом!
Больше того, свечка горить пока поставивший ее не отойдет от Иконы. После того как он отойдет ее мгновенно тушат и забирают в переплавку.Неприятно даже смотреть как они ходят и выдергивают их, только люди отойдут.
Однажды мы зашли в церковь за землей. По обычаю в могилу сыпят, но у нас не было с собой свидетельства о смерти, так не дали. Попадья блестела глазками и я уверен, что определенная сумма решила бы вопрос , но из принципа ничего не дал. Просто перезвонили сестре покойного у которой было свидетельство и она зашла за землей. Современная РПЦ это камерческое предприяте, торгующее с легкой руки Ельцина беспошлинно, давно предавшее Бога.
Импортозамещение в действии.
))))
А вообще реальный юмор
... сказочники рассказали нам новую сказку о макаронах и свечах, ни мало не задумавшись о том, как они раньше рассказывали нам о бедности российских старушек, которые, вдруг, оказались способны выложить 3 тыс руб за пучок свечей! Кстати, тонкие макароны тоже горят, если поджечь их спичкой!
В лавке могли дать пакет завёрнутый в бумагу или плёнку. Пока не откроешь- не увидишь.