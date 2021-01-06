Патриарх Кирилл сравнил неверие в пандемию коронавируса с неверием в Бога
Неверие в пандемию коронавируса и пренебрежение мерами предосторожности против ее распространения так же смертельно опасно, как и неверие в Бога, сказал в среду в проповеди после литургии в храме Христа Спасителя в Москве Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Знаю, что есть люди, которые ни во что не верят - не верят ни в болезнь, ни в опасность, пренебрегают этими медицинскими предписаниями. Но мы, верующие люди, знаем, что не только эти люди глупые - а так их можно назвать - в мире существуют, но ведь существует множество людей, которые в Бога не верят. <...> Очень опасно, когда люди не верят в Бога, смертельно опасно. Так же, как сегодня опасно, если люди не верят в распространение инфекции и не предохраняют себя от этой инфекции", - цитирует его ТАСС.
Простая неосторожность во время пандемии может стать причиной вспышки заболевания, подчеркнул патриарх. "И поэтому я призываю всех вас, мои дорогие, вести себя в соответствии с теми требованиями, которые сегодня предъявляет каждому из нас, ко всему роду человеческому, современная медицина. Не следует пренебрегать всеми этими требованиями и предписаниями", - добавил он.
Предстоятель Русской православной церкви также призвал верующих во время пандемии не забывать о соблюдении мер предосторожности при посещении храмов, а также больше времени уделять семье.
Комментарии читателей Оставить комментарий
гы гы гы гы Вера в Говид - это то же самое что вера в Бога га га га га га... это оказывается "новая вера"..
что называется, вдова сама себя Высекла.
однако печально,
прежде всего что глава рпц Богохульствует и поминает Бога всуе.. - это ж смертельный грех было всегда или уже в рпц проголосовали что больше нет?
негоже служителю церки играть в игры дьявола - участвовать в политике Левых антихристов. это показывает что на самом деле из себ предсталяет руководство рпц.
я даже не знаю как рпц могла опуститься до подобного..
впрочем, после предательства 1917го, чему тут можно удивляться?
Стоит добавить про веру власти.. в тему как бы.
Намордник верней, - на него уповай!" -
Бросаясь такими по сути словами,
Себя "патриарх" выдаёт с потрохами!
Батюшка палится по Фрейду- он огорчён тем, что паства- стадо рабов (божьих) не верит власти вообще.
Т.е. становится неуправляемым. Власть это понимает тоже, и считает, что управлять народом можно административными методами "сдерживания" его в рамках ИХ законов. Но в приказном порядке насаждать в школах "закон божий" это уже перебор. У "божия" вообще нет никаких законов, есть только заповеди. Но формулировка именно такая "закон божий". А "закон" подразумевает обязательное исполнение его теми, кому он направлен "сверху". Власть и РПЦ калечат души детей своей извращённой догматикой.
Речь Алексия (Ридигера) II-го, сказанная 13 ноября 1991г. в Нью-Йорке на встрече с раввинами хабада.
"Ваши пророки - наши пророки"
Дорогие братья, Главная мысль этой проповеди - теснейшее родство между ветхозаветной и новозаветной религиями. Единение иудейства и христианства имеет реальную почву духовного и естественного родства и положительных религиозных интересов. Мы едины с иудеями, не отказываясь от христианства, не вопреки христианству, а во имя и в силу христианства, а иудеи едины с нами не вопреки иудейству, а во имя и в силу истинного иудейства. Мы потому отделены от иудеев, что мы еще "не вполне христиане", а иудеи потому отделяются от нас, что они "не вполне иудеи". Ибо полнота христианства обнимает собой и иудейство, а полнота иудейства есть христианство..."
****
РПЦ больше чем просто религия.
"Ибо полнота христианства обнимает собой и иудейство, а полнота иудейства есть христианство"
РПЦ это филиал иудаизма, доктрина навязанная гоям евреями.