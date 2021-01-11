Александр Новак спрогнозировал рост цен на бензин

11:15 11.01.2021

Правительство РФ и Минэнерго контролируют ситуацию с ценами на бензин. По словам вице-премьера Александра Новака, в 2021 году рост цен не превысит уровня инфляции, пишет «Коммерсант».

Как отметил чиновник, рост цен на 92-й бензин в России в 2020 году составил около 2%, что ощутимо ниже темпов инфляции. В то же время в течение всего прошлого года отмечались колебания оптовых цен, зависящих напрямую от мировой конъюнктуры нефтяного рынка, а также факторов спроса и предложения в моменте.

«Для сглаживания эффекта колебаний цен на мировом рынке на розничные цены эффективно действует демпфирующий механизм. В результате действия этого механизма в 2021 году темп роста цен на нефтепродукты в рознице также сохранится в пределах инфляции», — сказал Новак.

Российские власти используют демпфирующую надбавку к акцизу на нефтяное сырье для компенсации нефтяникам разницы цен с экспортным паритетом и недопущения роста внутренних цен на бензин. При низких нефтяных ценах демпфер начинает работать в другую сторону — выплаты получает казна.