Александр Новак спрогнозировал рост цен на бензин
Правительство РФ и Минэнерго контролируют ситуацию с ценами на бензин. По словам вице-премьера Александра Новака, в 2021 году рост цен не превысит уровня инфляции, пишет «Коммерсант».
Как отметил чиновник, рост цен на 92-й бензин в России в 2020 году составил около 2%, что ощутимо ниже темпов инфляции. В то же время в течение всего прошлого года отмечались колебания оптовых цен, зависящих напрямую от мировой конъюнктуры нефтяного рынка, а также факторов спроса и предложения в моменте.
«Для сглаживания эффекта колебаний цен на мировом рынке на розничные цены эффективно действует демпфирующий механизм. В результате действия этого механизма в 2021 году темп роста цен на нефтепродукты в рознице также сохранится в пределах инфляции», — сказал Новак.
Российские власти используют демпфирующую надбавку к акцизу на нефтяное сырье для компенсации нефтяникам разницы цен с экспортным паритетом и недопущения роста внутренних цен на бензин. При низких нефтяных ценах демпфер начинает работать в другую сторону — выплаты получает казна.
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Оптовые цены на топливо в России могут резко взлететь в январе вслед за ростом цены нефти. Курс рубля продолжает оставаться слабым, что увеличивает для нефтяников привлекательность экспорта бензина, как и снижение экспортной пошлины из-за налогового маневра и рост акцизов. Уже с начала декабря АИ-92 и АИ-95 подорожали на 8%, до 48 тыс. руб. и почти 49 тыс. руб. за тонну соответственно. Теоретически государство должно компенсировать компаниям часть потерь от продажи топлива внутри страны через демпфер, но в январе именно компании заплатят по этому механизму в бюджет.
Нет, ну какой цинизм??!!--Спрогнозировать рост цен на бензин может любой гражданин России, а Новак пожелал предупредить, что мы всем вам ещё устроим повышения на фоне индексации.
Запели в любимую дудку - нефть на мировом рынке дешевеет, и рубль за ней дешевеет, поэтому бензин на внутреннем рынке дорожает. Если нефть на мировом рынке дорожает, то на внутреннем рынке она снова дорожает. Так как становится выгодным ее экспортировать, внутренний рынок оголяется, а внутренние цены на бензин растут. Властям давно пора закончить игры на этом поле - ввести для ловких экспортеров нефти неподъемные пошлины, а также поумерить свои аппетиты в плане растущих акцизов. Не считать народ бесконечной дойной коровой.
цены на бензин будет расти.
Отродясь такого не бывало, и опять то же самое.