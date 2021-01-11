В ДТП с колонной военных автобусов под Москвой погибли четыре человека

Стоп-кадр из видео

В Подмосковье при столкновении грузовика с колонной из четырех военных автобусов погибли четверо. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

По информации ведомства, инцидент произошел на Новорижском шоссе (на 28-м км федеральной трассы М-9 «Балтия») на повороте на деревню Глухово. В четырех автобусах, попавших в аварию, находились солдаты-срочники. По меньшей мере 24 человека были госпитализированы с различными травмами, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

Согласно предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель самосвала не справился с управлением. Для оказания помощи пострадавшим привлекли санитарную авиацию.

В данный момент на месте ЧП работают бригады Центра медицины катастроф и Московской областной станции скорой медицинской помощи, а к месту ДТП выехал вице-губернатор области Игорь Тресков.

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