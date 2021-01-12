Воробьев продлил студентам удаленку до 6 февраля
Губернатор Московской области Андрей Воробьев продлил до 6 февраля дистанционное обучение в высших учебных заведениях Подмосковья.
Как следует из подписанного постановления, социальные карты и проездные студентов также останутся заблокированными.
При этом с 13 января будет отменен режим удаленной работы для средних профессиональных учебных заведений. Карты учащихся будут разблокированы.
Напомним, колледжи и вузы в Московской области были переведены на дистанционное обучение 16 ноября. Тогда же были заблокированы карты студентов. По льготным документам нельзя было ездить как на городском, так и на пригородном транспорте, включая электрички.
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