Воробьев продлил студентам удаленку до 6 февраля

Андрей Воробьев

Губернатор Московской области Андрей Воробьев продлил до 6 февраля дистанционное обучение в высших учебных заведениях Подмосковья.

Как следует из подписанного постановления, социальные карты и проездные студентов также останутся заблокированными.

При этом с 13 января будет отменен режим удаленной работы для средних профессиональных учебных заведений. Карты учащихся будут разблокированы.

Напомним, колледжи и вузы в Московской области были переведены на дистанционное обучение 16 ноября. Тогда же были заблокированы карты студентов. По льготным документам нельзя было ездить как на городском, так и на пригородном транспорте, включая электрички.

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