Навальный анонсировал свое возвращение в Россию

Алексей Навальный с супругой на Ярославском вокзале © KM.RU, Алексей Белкин

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный заявил, что вернется в Россию 17 января. В данный момент он находится в Германии. В берлинской клинике «Шарите» российский оппозиционер проходил курс лечения после предполагаемого отравления «Новичком».

«Вопрос "возвращаться или нет" передо мной не стоял никогда. Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в нее в реанимационной коробке. 17 января, в воскресенье, я вернусь домой рейсом "Победы". Встречайте»,— заявил политик. На сайте авиакомпании «Победа» на 17 января запланирован один рейс с вылетом из Берлина в 14:45 и прибытием в аэропорт Внуково в 19:20.

Как пояснил основатель ФБК, Германия — «классная страна», но он оказался в ней не по своей воле, а потому что его «пытались убить».

Навальный находился в ФРГ с августа 2020 года. Семья оппозиционера перевезла его на лечение в немецкую клинику после инцидента с отравлением в Томске. Специалисты из Германии утверждают, что Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Этот вывод подтвердили в ОЗХО, однако Москва его оспаривает. Ранее ФСБ отказалась возбудить уголовное дело по факту отравления политика, объяснив это отсутствуем оснований.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 13.01.2021, 15:04
    Гость: будет тебе шило.будет и свисток

    А ты конечно член секты Мавроди,вроде хочешь выиграть,но когда приходит Писец,сразу ищешь справедливости.
    Чмо ты последнее ,но "Сознательное" по-определению!

  4. 13.01.2021, 15:00
    Гость: Иван

    Да какую борьбу он может вести? Имитация кипучей деятельности и спонсирование забугорными дебилами. Это всё, что он может...

  5. 13.01.2021, 14:59
    Гость: Я думал ты прозорливее

    а оказалось ты такой же как все и веришь надписям на заборе.
    Это когда Плутошкин объявил войну своему создателю? Тогда, когда с гордостью и придыханием говорил о награде от него?

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