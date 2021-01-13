Навальный анонсировал свое возвращение в Россию

12:43 13.01.2021

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный заявил, что вернется в Россию 17 января. В данный момент он находится в Германии. В берлинской клинике «Шарите» российский оппозиционер проходил курс лечения после предполагаемого отравления «Новичком».

«Вопрос "возвращаться или нет" передо мной не стоял никогда. Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в нее в реанимационной коробке. 17 января, в воскресенье, я вернусь домой рейсом "Победы". Встречайте»,— заявил политик. На сайте авиакомпании «Победа» на 17 января запланирован один рейс с вылетом из Берлина в 14:45 и прибытием в аэропорт Внуково в 19:20.

Как пояснил основатель ФБК, Германия — «классная страна», но он оказался в ней не по своей воле, а потому что его «пытались убить».

Навальный находился в ФРГ с августа 2020 года. Семья оппозиционера перевезла его на лечение в немецкую клинику после инцидента с отравлением в Томске. Специалисты из Германии утверждают, что Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Этот вывод подтвердили в ОЗХО, однако Москва его оспаривает. Ранее ФСБ отказалась возбудить уголовное дело по факту отравления политика, объяснив это отсутствуем оснований.