СМИ узнали об уходе главы «Россетей» в департамент энергетики

11:53 13.01.2021

Возглавляющий «Россети» с 2017 года Павел Ливинский может уйти в правительство на должность руководителя департамента энергетики. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на внутренние источники. Этот департамент создается в рамках административной реформы государственного аппарата.

По данным издания, профильным вице-премьером по ТЭК является Александр Новак, с которым у Павла Ливинского «достаточно ровные рабочие отношения». По словам собеседников газеты, назначение главы «Россетей» в департамент выглядит временным решением и может стать трамплином для его дальнейшей работы на посту министра энергетики.

С ноября 2020 года вместо Александра Новака министерство возглавляет 69-летний экс-глава «РусГидро» Николай Шульгинов. Место Ливинского, в свою очередь, может занять действующий глава «Ленэнерго» Андрей Рюмин. Он является зятем сопредседателя украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука.

Рюмин трудится в «Ленэнерго» с января 2018 года. Ранее он работал в московский энергетике, например, был заместителем Павла Ливинского, когда он руководил Объединенной энергетической компанией. В 2013–2014 годах Андрей Рюмин сам возглавил ОСК, а в 2014–2016 занимался своим бизнесом.