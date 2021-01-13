В Госдуме предложили создать бейджи для привитых от Covid-19

Вакцинация © KM.RU, Наталья Ступникова

Член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (ЛДПР) считает необходимым разработать наглядные ковид-паспорта, по которым можно понять, сделал ли человек прививку от коронавирусной инфекции. 

«На чемпионате мира по футболу, который проходил в России, была полноценно внедрена система FAN ID. Паспорт болельщика был персонифицированной карточкой, которая вешалась на шею и одновременно являлась визой для иностранных граждан. <...> В Израиле уже ввели ковид-паспорта, но я думаю, что нужно идти дальше. Ты не сможешь увидеть паспорт, который находится в сумке или в кармане, соответственно, ты не можешь понять, сделал ли человек прививку. Одна из идей, которую можно реализовать в том числе на Олимпиаде в Токио - бейдж, по которому можно четко понять, что у человека есть виза, прививка от COVID-19 и допуск на спортивные объекты, соответственно, ты можешь спокойно общаться с человеком, не переживая за свое здоровье», - сказал Свищев Агентству городских новостей «Москва».

Он считает, что эта идея может прижиться и в России, так как данные паспорта будут являться неким пропуском на спортивные, культурные и общественные мероприятия, в те места, где есть большое скопление людей. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 14.01.2021, 08:37
    Гость: www

    Реализовать на олимпиаде в Токио. Ага. Джапы без Госдумы РФ не разберутся, что им делать. Кто кого ещё тупее.

  4. 14.01.2021, 05:57
    Гость: Виктор. Красноярск .

    Шайка бездельников и двурушников как всегда всвоём стиле . Людишки которые выбирают жириков точно такие же .

Все комментарии (30)
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