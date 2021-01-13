В Госдуме предложили создать бейджи для привитых от Covid-19

21:54 13.01.2021

Член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (ЛДПР) считает необходимым разработать наглядные ковид-паспорта, по которым можно понять, сделал ли человек прививку от коронавирусной инфекции.

«На чемпионате мира по футболу, который проходил в России, была полноценно внедрена система FAN ID. Паспорт болельщика был персонифицированной карточкой, которая вешалась на шею и одновременно являлась визой для иностранных граждан. <...> В Израиле уже ввели ковид-паспорта, но я думаю, что нужно идти дальше. Ты не сможешь увидеть паспорт, который находится в сумке или в кармане, соответственно, ты не можешь понять, сделал ли человек прививку. Одна из идей, которую можно реализовать в том числе на Олимпиаде в Токио - бейдж, по которому можно четко понять, что у человека есть виза, прививка от COVID-19 и допуск на спортивные объекты, соответственно, ты можешь спокойно общаться с человеком, не переживая за свое здоровье», - сказал Свищев Агентству городских новостей «Москва».

Он считает, что эта идея может прижиться и в России, так как данные паспорта будут являться неким пропуском на спортивные, культурные и общественные мероприятия, в те места, где есть большое скопление людей.