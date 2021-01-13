Путин может обратиться с посланием к Федеральному собранию в феврале
Послание президента Федеральному собранию может пройти в середине февраля, пишет РИА Новости со ссылкой на свой источник в парламенте.
Какой-либо дополнительной информации источник агентству не дал.
Владимир Путин обращается к парламенту с посланием о положении дел в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики раз в год. Это программный политико-правовой документ, выражающий видение стратегических векторов развития России на ближайшую перспективу.
Документ включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента.
По традиции, на мероприятии присутствуют сенаторы, депутаты Госдумы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели законодательных собраний субъектов Федерации, главы традиционных конфессий, общественные деятели, в том числе главы общественных палат регионов, руководители крупнейших СМИ.
В прошлом году Путин выступил с посланием 15 января, оно продолжалось час и 12 минут. До этого обращения к парламенту длились в среднем чуть более часа. Оглашение программного документа в 2018 году стало рекордным и заняло один час и 55 минут.
Комментарии читателей Оставить комментарий
поправки к конституции?
Основной мотив, состав направлен в пропасть, главное его покинуть с полными карманами наворованного.
Он обращается к Фед.Собранию с посланием . Но судя по ситуации в стране те его просто посылают
В 2008 году он объявил целевую всеохватывающую объемную Национальную программу (распоряжение № 1662-р) о развитии России до 2020 года, из которой не выполнено ни одного пункта.
Сейчас он, если сможет, объявит новую программу до 2030 года. Но, по моему до этого не дойдет. Какая уж тут программа?
По ходу россияне ждут ножек Трампа,маринованных в собственном соку.