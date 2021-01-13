Путин может обратиться с посланием к Федеральному собранию в феврале

14:15 13.01.2021

Послание президента Федеральному собранию может пройти в середине февраля, пишет РИА Новости со ссылкой на свой источник в парламенте.

Какой-либо дополнительной информации источник агентству не дал.

Владимир Путин обращается к парламенту с посланием о положении дел в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики раз в год. Это программный политико-правовой документ, выражающий видение стратегических векторов развития России на ближайшую перспективу.

Документ включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента.

По традиции, на мероприятии присутствуют сенаторы, депутаты Госдумы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели законодательных собраний субъектов Федерации, главы традиционных конфессий, общественные деятели, в том числе главы общественных палат регионов, руководители крупнейших СМИ.

В прошлом году Путин выступил с посланием 15 января, оно продолжалось час и 12 минут. До этого обращения к парламенту длились в среднем чуть более часа. Оглашение программного документа в 2018 году стало рекордным и заняло один час и 55 минут.