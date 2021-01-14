Мишустин заявил о переломном моменте коронавирусного кризиса

13:00 14.01.2021

Глава правительства Михаил Мишустин прогнозирует, что кризис в экономике и социальной сфере, возникший в связи с эпидемией коронавируса, начнет отступать.

«Сейчас наступает переломный момент кризиса, связанного с распространением коронавируса. Уверен, что дальше ситуация будет постепенно улучшаться», — сказал Мишустин в видеообращении к участникам открывшегося в четверг в Москве Гайдаровского форума.

Премьер-министр заявил, что правительства многих стран сейчас ищут ответ на ключевой вопрос: каким будет мир после победы над новой инфекцией? «И этот ответ будет определять суть долгосрочных стратегий — как в области экономики, так и многих социальных программ», — отметил Мишустин.

Он также выразил уверенность в том, что по мере формирования иммунитета у граждан РФ «в прошлое начнут уходить» опасения, которые до сих пор сдерживали экономическое развитие.

Накануне президент РФ Владимир Путин объявил о начале массовой вакцинации против коронавируса всех россиян. Глава государства также отметил эффективность отечественной вакцины «Спутник V», которая стала первой в мире зарегистрированной вакциной на основе платформы вектора аденовируса человека.