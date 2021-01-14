Мишустин заявил о переломном моменте коронавирусного кризиса

Михаил Мишустин © РИА Новости Рамиль Ситдиков

Глава правительства Михаил Мишустин прогнозирует, что кризис в экономике и социальной сфере, возникший в связи с эпидемией коронавируса, начнет отступать.

«Сейчас наступает переломный момент кризиса, связанного с распространением коронавируса. Уверен, что дальше ситуация будет постепенно улучшаться», — сказал Мишустин в видеообращении к участникам открывшегося в четверг в Москве Гайдаровского форума.

Премьер-министр заявил, что правительства многих стран сейчас ищут ответ на ключевой вопрос: каким будет мир после победы над новой инфекцией? «И этот ответ будет определять суть долгосрочных стратегий — как в области экономики, так и многих социальных программ», — отметил Мишустин.

Он также выразил уверенность в том, что по мере формирования иммунитета у граждан РФ «в прошлое начнут уходить» опасения, которые до сих пор сдерживали экономическое развитие.

Накануне президент РФ Владимир Путин объявил о начале массовой вакцинации против коронавируса всех россиян. Глава государства также отметил эффективность отечественной вакцины «Спутник V», которая стала первой в мире зарегистрированной вакциной на основе платформы вектора аденовируса человека.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 14.01.2021, 21:00
    Гость: Да

    Спасибо!

    А то я прикидывал - вижу, годы нужны, а получилось в итоге полгода.

    Давно думал, надо рассчитать реальные возможности и потом цифры изучать..а то у нас журналистам и прочим что миллион, что миллиард..что рублей,что долларов..

    В итоге и народ ошибается, на порядки..а тут надо хотя бы примерно оценивать, но правильно..

    Но телефон отвлёк :) нажал отправить...

    По ремонту вопросы были..
    -----

    А вам спасибо!

    Ведь весь смысл моего сообщения - Шевелиться надо..причем усилить все на порядок (в десять раз)

  3. 14.01.2021, 20:01
    Гость: Беглый

    Как так получается, сегодня опять побит рекорд по заболевших от Короны, а второй человек в стране рапортует о том, что достигли перелома.

  4. 14.01.2021, 18:25
    Гость: gvozd

    смешно как все кому не лень рулят медициной - только не врачи..
    вот и мишуськин теперь дохтур..

    "Кто будет отвечать..- Естественно никто.
    Производитель себя обезопасил договорами."
    -
    и да и нет.
    это Не производитель сделал - Государство приняло специальные законы Освобождающие от Ответсвенности и органы "здрвохранения" И фирмы произодители "вакцин".
    частник тупо не имеет такой власти.
    надо называть Своими Именами происходящее - это Государство делает.
    и таки да - ВОЗ признало что идет подготовка Внедрения биопаспортов без которых люди будут Лишены права передвижения, а может и еще чего - кто знает что там сатанисты вставят?
    очередная "теория заговора" оказалась Правдой - упс..

  5. 14.01.2021, 18:21
    Гость: У вас грубая ошибка в ваших вычислениях

    "...делим 6 миллионов на 36 000, получаем 166 дней...".
    Не 166 дней, а 166 МЕСЯЦЕВ!

Все комментарии (18)
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