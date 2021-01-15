В Москву для реализации поставили 10 млн уже использованных перчаток

В Москву из-за рубежа было поставлено свыше 9,9 млн штук уже использованных одноразовых перчаток.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 236 УК РФ (покушение на нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

«Установлено, что между коммерческой организацией и зарубежной компанией заключен контракт, согласно которому иностранная компания должна была поставить средства индивидуальной защиты (одноразовые виниловые перчатки), для последующей их реализации на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении столичной прокуратуры.

Отмечается, что были найдены «характерные признаки того, что перчатки ранее находились в употреблении».

В ведомстве отметили, что «предоставление средств индивидуальной защиты, бывших в употреблении, является грубым нарушением санитарно-эпидемиологических правил, что могло способствовать массовому заболеванию граждан».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 15.01.2021, 15:02
    Гость: Развелось столько икономистов

    Казалось бы, должен быть рывок - количество переходить в качество. Но где он? Или законы диалектики не действуют, или экономика - псевдонаука?

  3. 15.01.2021, 14:59
    Гость: По-научному -

    это секонд-хэнд. Не привыкать, в 90-е проходили. А вы говорите: "В одну реку нельзя вступить дважды"

  4. 15.01.2021, 14:50
    Гость: грек

    Повода не нужно давать на принижении России,Расстрел, в данном случае звучит как оправдание,разумное наказание,на пожизненное- лесоповал..

  5. 15.01.2021, 14:48
    Гость: Жора Балалайкин

    Элементарные резиновые перчатки,и маски, не могут делать, а о вакцине сказки сказывают!

Все комментарии (11)
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