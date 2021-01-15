В Москву для реализации поставили 10 млн уже использованных перчаток
В Москву из-за рубежа было поставлено свыше 9,9 млн штук уже использованных одноразовых перчаток.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 236 УК РФ (покушение на нарушение санитарно-эпидемиологических правил).
«Установлено, что между коммерческой организацией и зарубежной компанией заключен контракт, согласно которому иностранная компания должна была поставить средства индивидуальной защиты (одноразовые виниловые перчатки), для последующей их реализации на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении столичной прокуратуры.
Отмечается, что были найдены «характерные признаки того, что перчатки ранее находились в употреблении».
В ведомстве отметили, что «предоставление средств индивидуальной защиты, бывших в употреблении, является грубым нарушением санитарно-эпидемиологических правил, что могло способствовать массовому заболеванию граждан».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Использованные автомобильные покрышки в РФ поставляли и ничего.
Казалось бы, должен быть рывок - количество переходить в качество. Но где он? Или законы диалектики не действуют, или экономика - псевдонаука?
это секонд-хэнд. Не привыкать, в 90-е проходили. А вы говорите: "В одну реку нельзя вступить дважды"
Повода не нужно давать на принижении России,Расстрел, в данном случае звучит как оправдание,разумное наказание,на пожизненное- лесоповал..
Элементарные резиновые перчатки,и маски, не могут делать, а о вакцине сказки сказывают!