В Москву для реализации поставили 10 млн уже использованных перчаток

12:14 15.01.2021

В Москву из-за рубежа было поставлено свыше 9,9 млн штук уже использованных одноразовых перчаток.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 236 УК РФ (покушение на нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

«Установлено, что между коммерческой организацией и зарубежной компанией заключен контракт, согласно которому иностранная компания должна была поставить средства индивидуальной защиты (одноразовые виниловые перчатки), для последующей их реализации на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении столичной прокуратуры.

Отмечается, что были найдены «характерные признаки того, что перчатки ранее находились в употреблении».

В ведомстве отметили, что «предоставление средств индивидуальной защиты, бывших в употреблении, является грубым нарушением санитарно-эпидемиологических правил, что могло способствовать массовому заболеванию граждан».