Главы МИД стран Балтии пригрозили России санкциями за задержание Навального

09:16 18.01.2021

Главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы призвали освободить Алексея Навального, который был задержан в аэропорту "Шереметьево" по прилету из Берлина 17 января.

"Задержание Алексея Навального российскими официальными властями абсолютно неприемлемо. Требуем его незамедлительного освобождения", - говорится в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств указанных стран.

В случае, если Навальный останется под арестом, они предложили ввести санкции в отношении российских властей, пишет "Интерфакс".

Ранее в пресс-бюро столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) объяснили задержание Навального уклонением его от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденного за преступление.

"17 января в аэропорту "Шереметьево" сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока", - прокомментировали в ведомстве, отметив, что дальнейшую меру пресечения Навального определит суд.