Главы МИД стран Балтии пригрозили России санкциями за задержание Навального
Главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы призвали освободить Алексея Навального, который был задержан в аэропорту "Шереметьево" по прилету из Берлина 17 января.
"Задержание Алексея Навального российскими официальными властями абсолютно неприемлемо. Требуем его незамедлительного освобождения", - говорится в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств указанных стран.
В случае, если Навальный останется под арестом, они предложили ввести санкции в отношении российских властей, пишет "Интерфакс".
Ранее в пресс-бюро столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) объяснили задержание Навального уклонением его от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденного за преступление.
"17 января в аэропорту "Шереметьево" сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока", - прокомментировали в ведомстве, отметив, что дальнейшую меру пресечения Навального определит суд.
Комментарии читателей Оставить комментарий
соревнование в дебилизме.
Одни задерживают без ума. Другие - угрожают, тоже без наличия оного.
Где Навальный и где Прибалтика?
А мы -тут, сказали "все Прибалтийские" МИДы, что обеспечило их появление в новостях.
А то , кое-где, в связи с инна..иу...ией... и так далее, и не вспомнят
о существовании этих сильно независимых государствий.
Да уж... карликовый евро клоповник "пригрозил". В РФ наверное пол страны похолодело от ужаса.
В той гей шобле все решает КОНСЕНСУС...И не факт, что за бывшими шпротами поведется Австрия, например
Самое смешное было наблюдать как его задержание проводилось. Целую спецоперацию провели. Началось с того, что во Внуково, куда должен был прилететь самолет, стянули кучу сотрудников ОМОН и Росгвардии. Запретили гражданам без билетов заходить в здание аэропорта, чем доставили кучу проблем для встречающих. А их было много и далеко не все они приехали туда ради Навального. Затем задержали сторонников Навального, которых было чуть более 10 человек. Ну, и наконец, вообще закрыли Внуково, сославшись на какие-то проблемы со снегоуборочной техникой. Перед всем этим спектаклем запретили журналистам встречать Навального и общаться с ним. Даже некоторых оппозиционеров заранее обзвонили и предупредили с ним не встречаться. В итоге, самолет посадили в Шереметьево, где и произвели задержание. Я не понимаю эту власть. Она что, в действительности так боится этого одного человека, что готово всю эту ерунду провернуть ? Или просто ваньку перед нами валяет ? Да пес с ним, с Навальным. Но скольким другим людям в итоге эти ..... (не хочу выражаться) проблем создали.
А вас почему так беспокоит инициирование странами Прибалтики новых коллективных санкций ЕС?
"Подзатылники" ЕС могут боятся евроориентированные, а не Россия. Что касается индивидуальных санкций стран Прибалтики, то они касаются интересов евроориентиррованных, возможно, таких, как вы.
К тому же на протяжении 30 лет, если не считать период СССР, Россию подвергают коллективным и индивидуальным санкциям. Но ведь не только живет, но и все же развивается Россия.