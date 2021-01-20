Матвиенко призвала не раздражать людей «ковидными паспортами»

16:17 20.01.2021

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что введение так называемых «ковидных паспортов» является нецелесообразным и будет только раздражать людей. При этом она считает допустимым выдачу сертификатов о вакцинации.

«Кто захочет, он может получить, я считаю, электронный сертификат о том, что он вакцинирован. Вот это тот путь, который приемлем. Все остальные придумки надо оставить и не надо дразнить и раздражать людей», - цитирует слова Матвиенко «Интерфакс».

Что касается «ковидных паспортов», то Матвиенко отметила, что нецелесообразно придумывать какие-то книжечки, которые, якобы, «дадут дополнительные права и возможности».

По ее словам, существует мнение, что если человека будет иметь такой «паспорт», то он сможет спокойно передвигаться по миру, однако, подчеркнула Матвиенко, никаких решений на этот счет не существует. «Другие вакцины, которые используются в мире, они также не дают такого права», - рассказала спикер.