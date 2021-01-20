Матвиенко призвала не раздражать людей «ковидными паспортами»
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что введение так называемых «ковидных паспортов» является нецелесообразным и будет только раздражать людей. При этом она считает допустимым выдачу сертификатов о вакцинации.
«Кто захочет, он может получить, я считаю, электронный сертификат о том, что он вакцинирован. Вот это тот путь, который приемлем. Все остальные придумки надо оставить и не надо дразнить и раздражать людей», - цитирует слова Матвиенко «Интерфакс».
Что касается «ковидных паспортов», то Матвиенко отметила, что нецелесообразно придумывать какие-то книжечки, которые, якобы, «дадут дополнительные права и возможности».
По ее словам, существует мнение, что если человека будет иметь такой «паспорт», то он сможет спокойно передвигаться по миру, однако, подчеркнула Матвиенко, никаких решений на этот счет не существует. «Другие вакцины, которые используются в мире, они также не дают такого права», - рассказала спикер.
Комментарии читателей Оставить комментарий
не дают такого права», - рассказала спикер.
Неправда насчет "НЕ ДАЮТ ПРАВ"
Паспорт или сертификат НЕ СУТЬ.
С 17 января 2021 Минздрав Израиля начнет выдавать своим гражданам так называемые зеленые паспорта. Новый вид электронных документов будет подтверждать, что его обладатель прошел вакцинацию от коронавируса. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщили порталу .... в Министерстве туризма страны. По сути «зеленый паспорт» представляет собой мобильное приложение, которое можно активировать на седьмой день после прививки от COVID-19. Электронный документ дает право израильтянам путешествовать без лишних ограничений. Это фактически разрешение на вылеты за границу и освобождение от карантина после возвращения из иностранных государств с высоким уровнем заболеваемости.
«Речь идет о пропуске в жизнь без самоизоляции и территориальных ограничений. Многие страны обсуждают введение иммунных паспортов. Не исключено, что именно это решение позволит вернуть международный туризм в прежнее русло», – прокомментировал Владимир Шкляр, директор департамента Минтуризма Израиля в РФ и СНГ. Отметим, что представители российского Минздрава неоднократно выступали с инициативой введения и в РФ ковидных паспортов. На прошлой неделе идею одобрил и Александр Гинцбург, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. По его словам, это «совершенно правильная вещь», которую необходимо реализовывать с началом тотальной вакцинации от коронав
Читайте внимательно. Не паспорта,а сертификаты,что почти одно и то же.
то есть для того что бы Некоторые не испытывали неудобств после ввода фашистких паспортов на западе - надо Всех внутри рф загнать в такой же фашизм..
логика стандартная для левых.
"которые, якобы, «дадут дополнительные права и возможности»."
-
Кагал Не Дает никому никаких прав - он иногда, некоторым Возвращает то что вам положено от рождения.
Походу, "шайка" начинает бояться народ.
Удивительно, Матвиенко пошла в разрез мнения партии и правительства.
Да ещё о народе вдруг вспомнила.
С чего бы это...