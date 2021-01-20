Матвиенко призвала не раздражать людей «ковидными паспортами»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что введение так называемых «ковидных паспортов» является нецелесообразным и будет только раздражать людей. При этом она считает допустимым выдачу сертификатов о вакцинации.

«Кто захочет, он может получить, я считаю, электронный сертификат о том, что он вакцинирован. Вот это тот путь, который приемлем. Все остальные придумки надо оставить и не надо дразнить и раздражать людей», - цитирует слова Матвиенко «Интерфакс».

Что касается «ковидных паспортов», то Матвиенко отметила, что нецелесообразно придумывать какие-то книжечки, которые, якобы, «дадут дополнительные права и возможности».

По ее словам, существует мнение, что если человека будет иметь такой «паспорт», то он сможет спокойно передвигаться по миру, однако, подчеркнула Матвиенко, никаких решений на этот счет не существует. «Другие вакцины, которые используются в мире, они также не дают такого права», - рассказала спикер.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.01.2021, 21:30
    Гость: Другие вакцины, которые используются в мире, они также

    не дают такого права», - рассказала спикер.
    Неправда насчет "НЕ ДАЮТ ПРАВ"
    Паспорт или сертификат НЕ СУТЬ.

    С 17 января 2021 Минздрав Израиля начнет выдавать своим гражданам так называемые зеленые паспорта. Новый вид электронных документов будет подтверждать, что его обладатель прошел вакцинацию от коронавируса. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщили порталу .... в Министерстве туризма страны. По сути «зеленый паспорт» представляет собой мобильное приложение, которое можно активировать на седьмой день после прививки от COVID-19. Электронный документ дает право израильтянам путешествовать без лишних ограничений. Это фактически разрешение на вылеты за границу и освобождение от карантина после возвращения из иностранных государств с высоким уровнем заболеваемости.

    «Речь идет о пропуске в жизнь без самоизоляции и территориальных ограничений. Многие страны обсуждают введение иммунных паспортов. Не исключено, что именно это решение позволит вернуть международный туризм в прежнее русло», – прокомментировал Владимир Шкляр, директор департамента Минтуризма Израиля в РФ и СНГ. Отметим, что представители российского Минздрава неоднократно выступали с инициативой введения и в РФ ковидных паспортов. На прошлой неделе идею одобрил и Александр Гинцбург, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. По его словам, это «совершенно правильная вещь», которую необходимо реализовывать с началом тотальной вакцинации от коронав

  3. 20.01.2021, 17:16
    Гость: gvozd

    то есть для того что бы Некоторые не испытывали неудобств после ввода фашистких паспортов на западе - надо Всех внутри рф загнать в такой же фашизм..
    логика стандартная для левых.
    "которые, якобы, «дадут дополнительные права и возможности»."
    -
    Кагал Не Дает никому никаких прав - он иногда, некоторым Возвращает то что вам положено от рождения.

  5. 20.01.2021, 16:53
    Гость: ABCD

    Удивительно, Матвиенко пошла в разрез мнения партии и правительства.
    Да ещё о народе вдруг вспомнила.
    С чего бы это...

Все комментарии (7)
Выбор читателей
Лунная ракета улетает в бесконечность, бюджеты – за ней
Лунная ракета улетает в бесконечность, бюджеты – за ней
Новая нефть. Бюджет страны спасают простые русские люди, но Минфину на них плевать
The National Interest (США): верните войну идей
Кладбище иракской бронетехники
«Финал Саддама был закономерным – из своего золотого терема он не смог разглядеть ряд важнейших деталей, из-за чего общая картина не собралась в единое целое»
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
В центре Москвы за год закрылись более 200 ресторанов и кафе
Фото с сайта pixabay.com
Правительство решило распространить ипотеку на деревянные дома
Симон Петлюра
В Полтаве объявили конкурс на памятник Петлюре
«Справедливая Россия» объединится с двумя другими партиями
Вакцинация © KM.RU, Наталья Ступникова
Кремль объяснил нехватку вакцины в регионах «обширной географией» России
Дональд Трамп покинул Белый дом
Фото с сайта twitter.com
СМИ узнали о фактической остановке работы онлайн-казино в России
Стоп-кадр с видео в YouTube
Джо Байден вступил в должность президента США