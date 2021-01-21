Главный борец с коррупцией Солнечногорского ОМВД задержан за взяточничество

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При получении взятки был задержан исполняющий обязанности начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции солнечногорского ОМВД А. Уткин.

По предварительным данным, Уткин через посредника получил взятку в размере 250 тысяч рублей за не проведение процессуальной проверки и не привлечение к уголовной ответственности, а также за общее покровительство коммерческой фирмы ООО «Сенеж Управление», сообщает ТАСС.

Подозреваемый был задержан с поличным оперативными сотрудниками УФСБ России по г. Москве и Московской области и УСБ ГУ МВД России по Московской области в момент получения денежных средств, говорится в сообщении ГСУСК России по Московской области.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.01.2021, 20:31
    Гость: stalker

    И бомбит жлобов с трибуны самый главный в мире жлоб. Для нашей страны это уже норма. В условиях клептократии иного быть не может.

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