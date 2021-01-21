Главный борец с коррупцией Солнечногорского ОМВД задержан за взяточничество

19:20 21.01.2021

При получении взятки был задержан исполняющий обязанности начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции солнечногорского ОМВД А. Уткин.

По предварительным данным, Уткин через посредника получил взятку в размере 250 тысяч рублей за не проведение процессуальной проверки и не привлечение к уголовной ответственности, а также за общее покровительство коммерческой фирмы ООО «Сенеж Управление», сообщает ТАСС.

Подозреваемый был задержан с поличным оперативными сотрудниками УФСБ России по г. Москве и Московской области и УСБ ГУ МВД России по Московской области в момент получения денежных средств, говорится в сообщении ГСУСК России по Московской области.