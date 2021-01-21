Главный борец с коррупцией Солнечногорского ОМВД задержан за взяточничество
При получении взятки был задержан исполняющий обязанности начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции солнечногорского ОМВД А. Уткин.
По предварительным данным, Уткин через посредника получил взятку в размере 250 тысяч рублей за не проведение процессуальной проверки и не привлечение к уголовной ответственности, а также за общее покровительство коммерческой фирмы ООО «Сенеж Управление», сообщает ТАСС.
Подозреваемый был задержан с поличным оперативными сотрудниками УФСБ России по г. Москве и Московской области и УСБ ГУ МВД России по Московской области в момент получения денежных средств, говорится в сообщении ГСУСК России по Московской области.
Комментарии читателей Оставить комментарий
И бомбит жлобов с трибуны самый главный в мире жлоб. Для нашей страны это уже норма. В условиях клептократии иного быть не может.