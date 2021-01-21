Срочник Шамсутдинов получил 24,5 года колонии за убийство сослуживцев
Второй Восточный окружной военной суд в четверг назначил солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, застрелившему в октябре 2019 года восемь человек в воинской части в Забайкальском крае, 24,5 года колонии строгого режима, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Льва Асауленко.
Ранее гособвинение просило приговорить его к 25 годам колонии. Перед этим присяжные признали Шамсутдинова виновным, но заслуживающим снисхождения.
Шамсутдинов был призван в армию из Тюменской области летом 2019 года и проходил службу в Забайкалье. 25 октября 2019 года он открыл стрельбу по сослуживцам, в результате чего восемь человек погибли и еще двое пострадали. Причиной своих действий задержанный срочник назвал неуставные отношения. Его адвокат говорил, что он подвергался физическому и моральному насилию.
После стрельбы в части были возбуждены уголовные дела об убийстве и о неуставных отношениях. Один из рядовых - сослуживцев Шамсутдинова признал вину в дедовщине и был осужден на два года условно со штрафом 30 тыс. рублей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
«Командира Командира Рафик не виноуват автомата сама стреляла...»
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Меня напрягает, что Срочник Шамсутдинов нерусская фамилия а убитые все русские.
Вполне могли быть убийства на основе национальной вражды
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Но почему то если убивают русских то это всегда бытовуха.
Элемент воспитания в армии должен быть, но исходить он должен не от таких же сопляков, а от командиров, и если они этим не занимаются и отдали всё так называемым дедам-соплякам, то и их нужно тоже отправить в тюрьму, в СССР при таких вопющих случаях вся карьера и жизнь у командиров была бы поломана.
и позор нашей армии, нашего общества.
в армии наведут порядок?
А про командира части и зам по воспитательной работе почему не написали? Или их к орденам?