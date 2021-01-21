Срочник Шамсутдинов получил 24,5 года колонии за убийство сослуживцев

10:06 21.01.2021

Второй Восточный окружной военной суд в четверг назначил солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, застрелившему в октябре 2019 года восемь человек в воинской части в Забайкальском крае, 24,5 года колонии строгого режима, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Льва Асауленко.

Ранее гособвинение просило приговорить его к 25 годам колонии. Перед этим присяжные признали Шамсутдинова виновным, но заслуживающим снисхождения.

Шамсутдинов был призван в армию из Тюменской области летом 2019 года и проходил службу в Забайкалье. 25 октября 2019 года он открыл стрельбу по сослуживцам, в результате чего восемь человек погибли и еще двое пострадали. Причиной своих действий задержанный срочник назвал неуставные отношения. Его адвокат говорил, что он подвергался физическому и моральному насилию.

После стрельбы в части были возбуждены уголовные дела об убийстве и о неуставных отношениях. Один из рядовых - сослуживцев Шамсутдинова признал вину в дедовщине и был осужден на два года условно со штрафом 30 тыс. рублей.