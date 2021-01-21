Срочник Шамсутдинов получил 24,5 года колонии за убийство сослуживцев

Второй Восточный окружной военной суд в четверг назначил солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, застрелившему в октябре 2019 года восемь человек в воинской части в Забайкальском крае, 24,5 года колонии строгого режима, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Льва Асауленко.

Ранее гособвинение просило приговорить его к 25 годам колонии. Перед этим присяжные признали Шамсутдинова виновным, но заслуживающим снисхождения.

Шамсутдинов был призван в армию из Тюменской области летом 2019 года и проходил службу в Забайкалье. 25 октября 2019 года он открыл стрельбу по сослуживцам, в результате чего восемь человек погибли и еще двое пострадали. Причиной своих действий задержанный срочник назвал неуставные отношения. Его адвокат говорил, что он подвергался физическому и моральному насилию.

После стрельбы в части были возбуждены уголовные дела об убийстве и о неуставных отношениях. Один из рядовых - сослуживцев Шамсутдинова признал вину в дедовщине и был осужден на два года условно со штрафом 30 тыс. рублей.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.01.2021, 11:48
    Гость: Иван Иванов

    «Командира Командира Рафик не виноуват автомата сама стреляла...»
    -
    Меня напрягает, что Срочник Шамсутдинов нерусская фамилия а убитые все русские.
    Вполне могли быть убийства на основе национальной вражды
    -
    Но почему то если убивают русских то это всегда бытовуха.

  2. 21.01.2021, 11:43
    Гость: Алексей

    Элемент воспитания в армии должен быть, но исходить он должен не от таких же сопляков, а от командиров, и если они этим не занимаются и отдали всё так называемым дедам-соплякам, то и их нужно тоже отправить в тюрьму, в СССР при таких вопющих случаях вся карьера и жизнь у командиров была бы поломана.

  5. 21.01.2021, 11:11
    Гость: ДВП

    А про командира части и зам по воспитательной работе почему не написали? Или их к орденам?

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