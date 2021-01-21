«Аэрофлот» предложил уменьшить размеры багажа на 20%

10:56 21.01.2021

Авиакомпания «Аэрофлот» считает необходимым уменьшить размеры провозимого пассажирами багажа на 20% — с 203 до 158 см по сумме трех измерений. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на два источника в крупных перевозчиках.

По информации издания, «Аэрофлот» предложил Минтрансу внести соответствующие изменения в Федеральные авиационные правила. В министерстве подтвердили РИА Новости, что действительно обсуждают эту инициативу, однако окончательное решение еще не принято. Для этого вопрос нужно проработать со всеми участниками рынка и общественными организациями.

Согласно нынешним российским правилам, если размер багажа превышает 203 см, он требует согласования перевозки. Пассажиры должны за это доплачивать. Норма провоза багажа размером 158 см часто используется за рубежом. Она действует, в частности, у авиакомпаний Air France, United Airlines, Lufthansa, British Airways и других.

По словам собеседников газеты, Росавиация обсудила предложения с «Аэрофлотом» и по итогам совещания направила в Минтранс письмо, в котором указала на «социально негативные риски» инициативы. Предлагаемые правила приведут к большому количеству конфликтных ситуаций для пассажиров, уверен председатель «Общероссийского объединения пассажиров» Илья Зотов.

Эксперт пояснил, что подобные решения ухудшают качество предоставляемых услуг. Но представитель авиакомпании Nordwind считает, что изменений не почувствуют половина пассажиров, летающих с багажом.