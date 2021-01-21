«Аэрофлот» предложил уменьшить размеры багажа на 20%

© KM.RU, Кирилл Зыков

Авиакомпания «Аэрофлот» считает необходимым уменьшить размеры провозимого пассажирами багажа на 20% — с 203 до 158 см по сумме трех измерений. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на два источника в крупных перевозчиках.

По информации издания, «Аэрофлот» предложил Минтрансу внести соответствующие изменения в Федеральные авиационные правила. В министерстве подтвердили РИА Новости, что действительно обсуждают эту инициативу, однако окончательное решение еще не принято. Для этого вопрос нужно проработать со всеми участниками рынка и общественными организациями.

Согласно нынешним российским правилам, если размер багажа превышает 203 см, он требует согласования перевозки. Пассажиры должны за это доплачивать. Норма провоза багажа размером 158 см часто используется за рубежом. Она действует, в частности, у авиакомпаний Air France, United Airlines, Lufthansa, British Airways и других.

По словам собеседников газеты, Росавиация обсудила предложения с «Аэрофлотом» и по итогам совещания направила в Минтранс письмо, в котором указала на «социально негативные риски» инициативы. Предлагаемые правила приведут к большому количеству конфликтных ситуаций для пассажиров, уверен председатель «Общероссийского объединения пассажиров» Илья Зотов.

Эксперт пояснил, что подобные решения ухудшают качество предоставляемых услуг. Но представитель авиакомпании Nordwind считает, что изменений не почувствуют половина пассажиров, летающих с багажом.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Лунная ракета улетает в бесконечность, бюджеты – за ней
Лунная ракета улетает в бесконечность, бюджеты – за ней
«Это был элитный переворот против лидера, пытавшегося править помимо элиты при прямой опоре на массы»
Фото с сайта twitter.com
Мордашов предупредил о катастрофе для России от экономической изоляции
Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
Лаврентий Берия
На ВДНХ установят фигуру Лаврентия Берии
Вакцинация © KM.RU, Наталья Ступникова
Кремль объяснил нехватку вакцины в регионах «обширной географией» России
Дональд Трамп покинул Белый дом
Фото с сайта twitter.com
СМИ узнали о фактической остановке работы онлайн-казино в России
Стоп-кадр с видео в YouTube
Джо Байден вступил в должность президента США
Джо Байден
Байден отменил ряд указов Трампа в первый день президентства
Собянин смягчил ряд ограничений, введенных из-за пандемии
Срочник Шамсутдинов получил 24,5 года колонии за убийство сослуживцев