Госдума рассмотрит ввод штрафов за незаконную благотворительность

07:40 25.01.2021

Госдума РФ при поддержке правительства в марте может принять новую статью Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ, согласно которой граждан и организации будут штрафовать, если они собирают деньги на благотворительность с нарушением закона, пишет газета "Известия".

По данным издания, новая статья "Нарушение правил установки и использования ящиков для сбора пожертвований" устанавливает ответственность для граждан, юридических и должностных лиц в рамках закона "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях".

Документ закрепляет использование ящиков для сбора пожертвований может проходить только при наличии договора или разрешения власти, а также, если сбор средств прописан у нее в уставе.

Отмечается, что соответствующие нормы были приняты еще весной 2020 года, однако ответственность за их нарушение не была установлена. Этим пользуются различные мошенники, которые, например, могут использовать настоящие объявления о помощи больным детям, используя их данные и фотографии, а собранные средства присваивают себе. Наказать их невозможно, так как никакой ответственности за это не предусмотрено.

Законопроект вводит, в зависимости от степени виновности и статуса лица, совершившего подобное преступление, ввести штрафы от 5 тыс. до 150 тыс. рублей с конфискацией орудия мошенничества

Правительство предлагает расширить действие законопроекта, а также исключить норму о незаконном сборе средств, только если они собираются от имени некоммерческой организации.

Предполагается, что законопроект будет рассмотрен и принят депутатами Госдумы уже в марте текущего года.