Госдума рассмотрит ввод штрафов за незаконную благотворительность
Госдума РФ при поддержке правительства в марте может принять новую статью Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ, согласно которой граждан и организации будут штрафовать, если они собирают деньги на благотворительность с нарушением закона, пишет газета "Известия".
По данным издания, новая статья "Нарушение правил установки и использования ящиков для сбора пожертвований" устанавливает ответственность для граждан, юридических и должностных лиц в рамках закона "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях".
Документ закрепляет использование ящиков для сбора пожертвований может проходить только при наличии договора или разрешения власти, а также, если сбор средств прописан у нее в уставе.
Отмечается, что соответствующие нормы были приняты еще весной 2020 года, однако ответственность за их нарушение не была установлена. Этим пользуются различные мошенники, которые, например, могут использовать настоящие объявления о помощи больным детям, используя их данные и фотографии, а собранные средства присваивают себе. Наказать их невозможно, так как никакой ответственности за это не предусмотрено.
Законопроект вводит, в зависимости от степени виновности и статуса лица, совершившего подобное преступление, ввести штрафы от 5 тыс. до 150 тыс. рублей с конфискацией орудия мошенничества
Правительство предлагает расширить действие законопроекта, а также исключить норму о незаконном сборе средств, только если они собираются от имени некоммерческой организации.
Предполагается, что законопроект будет рассмотрен и принят депутатами Госдумы уже в марте текущего года.
Комментарии читателей Оставить комментарий
за благотворительность, штраф за милосердие, штраф за сострадание, штраф за человечность.
Давно пора, а то развели шарлатанов на каждам углу, "благотворительные" фонды.
Даже в российской глубинке, смотришь, на церкви висит замок, читаешь объявление, где говорится что надо обращаться к президенту фонда,(не к батюшке, а к президенту фонда !!!) начинаешь разбираться на сайте фонда, а там абсолютно никакой отчётности,только просьба о финансовой помощи.Даже батюшка, эти деятели, вежливо отвадили посещать этот храм, который изредка приезжал совершать молебны из соседнего села.
Это ни в какие ворота не лезет уже, ничего святого у людей!
Скоро пенсионеры выйдут на демонстрацию. - В Генеральную прокуратуру РФ и Прокуратуру Москвы написал по поводу незаконной блокировки моей социальной карты москвича. Жду. Вот если бы все писали в подобные учреждения, а также прессу, на телевидение, может был бы толк? Что-то журналисты молчат? Где их независимые журналистские расследования? - обращается к журналистам наш читатель. возмущенный пенсионер: - В метро бесплатно не пускают, и на дачу ехать - тоже за электричку и автобус плати. Себе дворцы за сотни миллиардов строят, а у пенсионеров из карманов копейки вытаскивают. - Его "меры", блокировка социальных карт, не имеют ничего общего с борьбой с коронавирусом. Подождите, господин Собянин, придет очередь вам переизбираться - тогда попляшете