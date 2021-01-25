Якутского депутата будут судить за избиение подчиненного

Депутату вменяют ч. 1 ст. 115 УК (умышленное причинение легкого вреда здоровью)

В Якутии суд рассмотрит уголовное дело 32-летнего депутата Госсобрания республики и гендиректора нефтегазовой компании "Саханефтегазсбыт" Виктора Лебедева, обвиняемого в избиении подчиненного, сообщает "Интерфакс". 

По версии следствия, в декабре 2019 года Лебедев предложил подчиненному занять определенную должность. Тот решил, что до сих пор работал на равнозначной должности, и от перехода отказался. Об отказе он сам сообщил Лебедеву, а тот потребовал, чтобы подчиненный написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Увольняться сотрудник также не захотел. 19 декабря 2019 года он написал заявлеине об отпуске и пришел с этим документом в кабинет к Лебедеву, чтобы заодно спросить о причинах увольнения. По версии следствия, в кабинете гендиректор компании нецензурно обругал потерпевшего и начал бить его по голове и телу. Тот выбежал из кабинета, но Лебедев его догнал и продолжил бить.

Потерпевший получил перелом костей носа и кровоподтеки. Депутату вменяют ч. 1 ст. 115 УК (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

Сам Лебедев вины не признает.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.01.2021, 19:58
    Гость: Гость

    В России депутатам по должности полагается избивать своих рабов- избирателей.

  2. 25.01.2021, 15:39
    Гость: ABCD

    Типичный эффективный менегер- недостаток ума и знаний компенсировал туполобостью и кулаками.

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