Якутского депутата будут судить за избиение подчиненного
Депутату вменяют ч. 1 ст. 115 УК (умышленное причинение легкого вреда здоровью)
В Якутии суд рассмотрит уголовное дело 32-летнего депутата Госсобрания республики и гендиректора нефтегазовой компании "Саханефтегазсбыт" Виктора Лебедева, обвиняемого в избиении подчиненного, сообщает "Интерфакс".
По версии следствия, в декабре 2019 года Лебедев предложил подчиненному занять определенную должность. Тот решил, что до сих пор работал на равнозначной должности, и от перехода отказался. Об отказе он сам сообщил Лебедеву, а тот потребовал, чтобы подчиненный написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Увольняться сотрудник также не захотел. 19 декабря 2019 года он написал заявлеине об отпуске и пришел с этим документом в кабинет к Лебедеву, чтобы заодно спросить о причинах увольнения. По версии следствия, в кабинете гендиректор компании нецензурно обругал потерпевшего и начал бить его по голове и телу. Тот выбежал из кабинета, но Лебедев его догнал и продолжил бить.
Потерпевший получил перелом костей носа и кровоподтеки. Депутату вменяют ч. 1 ст. 115 УК (умышленное причинение легкого вреда здоровью).
Сам Лебедев вины не признает.
Комментарии читателей Оставить комментарий
В России депутатам по должности полагается избивать своих рабов- избирателей.
Типичный эффективный менегер- недостаток ума и знаний компенсировал туполобостью и кулаками.
2. Если начальник не прав, см. 1.