Якутского депутата будут судить за избиение подчиненного

11:52 25.01.2021

Депутату вменяют ч. 1 ст. 115 УК (умышленное причинение легкого вреда здоровью)

В Якутии суд рассмотрит уголовное дело 32-летнего депутата Госсобрания республики и гендиректора нефтегазовой компании "Саханефтегазсбыт" Виктора Лебедева, обвиняемого в избиении подчиненного, сообщает "Интерфакс".

По версии следствия, в декабре 2019 года Лебедев предложил подчиненному занять определенную должность. Тот решил, что до сих пор работал на равнозначной должности, и от перехода отказался. Об отказе он сам сообщил Лебедеву, а тот потребовал, чтобы подчиненный написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Увольняться сотрудник также не захотел. 19 декабря 2019 года он написал заявлеине об отпуске и пришел с этим документом в кабинет к Лебедеву, чтобы заодно спросить о причинах увольнения. По версии следствия, в кабинете гендиректор компании нецензурно обругал потерпевшего и начал бить его по голове и телу. Тот выбежал из кабинета, но Лебедев его догнал и продолжил бить.

Потерпевший получил перелом костей носа и кровоподтеки. Депутату вменяют ч. 1 ст. 115 УК (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

Сам Лебедев вины не признает.