Мишустин назвал сроки поступления в оборот третьей российской вакцины
Третья отечественная вакцина от COVID-19, которую разработал Центр им. Чумакова, поступит в гражданский оборот в ближайший месяц. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, пишет ТАСС.
Он потребовал сделать все, чтобы россиянам не пришлось долго ждать прививку от COVID-19. «Важно так организовать процесс [вакцинации], чтобы людям было удобно и не приходилось долго ждать», — сказал глава кабмина.
Мишустин добавил, что в феврале начнется масштабный выпуск еще одной вакцины — «ЭпиВакКороны». Ее разработал новосибирский центр «Вектор». На производство препарата власти выделили 2 миллиарда рублей. Вакцина небольшими партиями уже начала поступать в гражданский оборот, а масштабный выпуск начнется в следующем месяце.
Первые две вакцины — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» — уже применяются. Президент России Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию 18 января.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вообще-то колоться надо до эпидемии, а не после.
И, тем более, не во время...
А этой тётке Америка...
зависть поганенькое чувство, сердце становится тараканьим.
Украина кругом мерещится?
Срочно к врачу.
Шо, правда?!
И 3-я фаза клинических испытаний закончена?
И результаты имеются?