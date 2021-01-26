Мишустин назвал сроки поступления в оборот третьей российской вакцины

15:56 26.01.2021

Третья отечественная вакцина от COVID-19, которую разработал Центр им. Чумакова, поступит в гражданский оборот в ближайший месяц. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, пишет ТАСС.

Он потребовал сделать все, чтобы россиянам не пришлось долго ждать прививку от COVID-19. «Важно так организовать процесс [вакцинации], чтобы людям было удобно и не приходилось долго ждать», — сказал глава кабмина.

Мишустин добавил, что в феврале начнется масштабный выпуск еще одной вакцины — «ЭпиВакКороны». Ее разработал новосибирский центр «Вектор». На производство препарата власти выделили 2 миллиарда рублей. Вакцина небольшими партиями уже начала поступать в гражданский оборот, а масштабный выпуск начнется в следующем месяце.

Первые две вакцины — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» — уже применяются. Президент России Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию 18 января.