Россияне стали брать меньше кредитов на покупку автомобилей

13:24 27.01.2021

По итогам 2020 года по всей России было выдано в общей сложности 896 400 автомобильных кредитов. Это почти на 6% меньше в сравнении с 2019 годом. Тогда россияне оформили почти 953 тысячи автокредитов.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в декабре 2020 года было выдано 70,4 тысячи автокредитов, что на 24,4% меньше по сравнению с декабрем 2019-го (93,2 тысячи). В прошлом году наибольшее число выданных автокредитов было зафиксировано в Москве (67,3 тыс. ед.), Московской области (51,3 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (51,1 тыс. ед.), а также республиках Татарстан (44,6 тыс. ед.) и Башкортостан (39,8 тыс. ед.).

В середине января этого года специалисты Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) подвели итоги продаж на автомобильном рынке России в 2020 году. По их данным, за прошедший год продажи новых автомобилей в стране сократились на 9,1% по сравнению с 2019-м: россияне купили 1,6 миллиона машин.

В декабре 2020-го продажи снизились на 2,1% в годовом выражении ― до 166 666 машин, пишут «Известия».

