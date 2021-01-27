Россияне стали брать меньше кредитов на покупку автомобилей

© KM.RU, Илья Шабардин

По итогам 2020 года по всей России было выдано в общей сложности 896 400 автомобильных кредитов. Это почти на 6% меньше в сравнении с 2019 годом. Тогда россияне оформили почти 953 тысячи автокредитов.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в декабре 2020 года было выдано 70,4 тысячи автокредитов, что на 24,4% меньше по сравнению с декабрем 2019-го (93,2 тысячи). В прошлом году наибольшее число выданных автокредитов было зафиксировано в Москве (67,3 тыс. ед.), Московской области (51,3 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (51,1 тыс. ед.), а также республиках Татарстан (44,6 тыс. ед.) и Башкортостан (39,8 тыс. ед.).

В середине января этого года специалисты Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) подвели итоги продаж на автомобильном рынке России в 2020 году. По их данным, за прошедший год продажи новых автомобилей в стране сократились на 9,1% по сравнению с 2019-м: россияне купили 1,6 миллиона машин.

В декабре 2020-го продажи снизились на 2,1% в годовом выражении ― до 166 666 машин, пишут «Известия».
 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.01.2021, 18:53
    Гость: На Западе утверждают,

    что сейчас происходит самый тяжелый кризис за сто лет. А у нас "островок стабильности" (термин в 2008 г. придумал А. Кудрин)

  3. 27.01.2021, 15:23
    Гость: Некультурный потребитель

    Если, такие знаменитые артисты как Хабенский и Безруков, рекламируют как они вынуждены брать потребительские кредиты , что тогда говорить про простых граждан, какие тут машины!

Все комментарии (4)
Выбор читателей
Навальный
«Смятение и раздор в верхах, усиление внутриэлитной вражды – вот чего жаждет Запад, командируя Навального в нашу страну»
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Кремль предостерег россиян от участия в несогласованных акциях 23 января
Среди единоросов шпионов не обнаружено
Среди единоросов шпионов не обнаружено
Европа разрушила любимую легенду Саакашвили о войне с Россией
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
Почти 90% врачей выступили за реальные сроки за нападение на них
Стоп-кадр с видео в YouTube
ФСБ объяснила бесполетную зону над «дворцом» в Геленджике
Сергей Сопчук
Депутат «Единой России» лишился золотых приисков на 38 миллиардов рублей
Фото с сайта kremlin.ru
Путин отметил конкуренцию цифровых гигантов с государствами
Defiant-X
США показали новый концепт вертолета будущего
Путин. Давос
Путин заявил о вероятности «борьбы всех против всех»
В США выставили на аукцион оружие советских спецслужб
В квартирах Навального и его жены проходят обыски