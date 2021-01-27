Больше 50% работников в России отказались от электронных трудовых книжек

Свыше половины (54%) российских работников отказались переходить на электронные трудовые книжки, пишет РБК со ссылкой на исследование компании HeadHunter. 

О том, что работодатель предлагал перевести трудовую книжку в электронный формат, сообщили 80% работников. Лишь 15% заявили, что подобного предложения им не поступало. 

Наиболее распространенной причиной для отказа от перевода в цифровой формат называют непонимание, как это будет работать. Также электронную трудовую книжку считают ненадежной с точки зрения безопасности личных данных и не доверяют «цифровым» инициативам государства.

Работники в сфере продаж, IT и в самом начале карьеры чаще других соглашаются на перевод трудовой книжики в электронный формат. В качестве главной причины перехода они назвали минимизацию бумажной волокиты, облегченный доступ к данным трудовой книжки, минимизация риска потери документа. 

Ранее опрос, проведенный сервисом для малого и среднего бизнеса «БухСофт», показал, что большинство компаний малого и среднего бизнеса (70%) негативно отнеслись к введению российским правительством электронных трудовых книжек. Около 2,1 тыс. компаний заявили об опасениях столкнуться с новыми формами и дополнительными отчетностями в связи с нововведениями.

Постановление о введении цифровых трудовых книжек с 1 января 2021 года в середине прошлого года подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Доступ к данным о трудовой деятельности предоставляется через сайт Пенсионного фонда и на портале госуслуг.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.01.2021, 15:13
    Гость: Бобёр

    Ну так страна ухнется в 22-м году, и электронные данные сдует, а бумажка у нас в стране - это важно!

  2. 27.01.2021, 14:48
    Гость: Шило

    Какая разница, бумажная или электронная? Дело в официальном трудовом стаже! Страховых отчислений работодателя. Сейчас, люди работают, в основном, без соц.пакетов, лишь бы деньги платили. Так что если доживут до пенсии, стаж и пенсия будет, только на уровне пособия по безработице. Да и то сомневаюсь.
    Как говорится, за что голосили, на то и получили!

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