Больше 50% работников в России отказались от электронных трудовых книжек

12:00 27.01.2021

Свыше половины (54%) российских работников отказались переходить на электронные трудовые книжки, пишет РБК со ссылкой на исследование компании HeadHunter.

О том, что работодатель предлагал перевести трудовую книжку в электронный формат, сообщили 80% работников. Лишь 15% заявили, что подобного предложения им не поступало.

Наиболее распространенной причиной для отказа от перевода в цифровой формат называют непонимание, как это будет работать. Также электронную трудовую книжку считают ненадежной с точки зрения безопасности личных данных и не доверяют «цифровым» инициативам государства.

Работники в сфере продаж, IT и в самом начале карьеры чаще других соглашаются на перевод трудовой книжики в электронный формат. В качестве главной причины перехода они назвали минимизацию бумажной волокиты, облегченный доступ к данным трудовой книжки, минимизация риска потери документа.

Ранее опрос, проведенный сервисом для малого и среднего бизнеса «БухСофт», показал, что большинство компаний малого и среднего бизнеса (70%) негативно отнеслись к введению российским правительством электронных трудовых книжек. Около 2,1 тыс. компаний заявили об опасениях столкнуться с новыми формами и дополнительными отчетностями в связи с нововведениями.

Постановление о введении цифровых трудовых книжек с 1 января 2021 года в середине прошлого года подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Доступ к данным о трудовой деятельности предоставляется через сайт Пенсионного фонда и на портале госуслуг.