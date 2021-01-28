По «закону гор» или по «русской правде»? Как судить студента из Чечни

10:49 28.01.2021

Особо отметившийся в драках с ОМОНом студент из Чечни плачет и оправдывается, что он ни в чём не виноват. «Старшие» его утешают и обещают «помочь с законом». ВИДЕО

"Злой чечен ползёт на берег"…



На этой неделе одной из наиболее обсуждаемых тем вновь стала тема "чеченская". Принимавший участие в неразрешённой акции протеста 23 января 20-летний студент МГУ чеченец Сайд-Мухаммад Джумаев ввязался в драку с ОМОНом и очень активно "поработал" кулаками и ногами. Для многих молодых людей, дравшихся в этот день с полицией, "антиковидные" маски стали сущим спасением – поди их теперь найди. Но гордый чеченский джигит оказался выше условностей и рубился с ОМОНом с открытым лицом, поэтому попал на видео. Он буквально зверем метался, врывался, нападал, сеял удары вокруг себя, как заправский боец боев без правил.

В сети есть видео, где незадолго до стычки Джумаева спрашивают на камеру, зачем он пришел на акцию, и он в ответ что-то невнятное блеет про лучшую жизнь почему-то для бабушек.

Идентифицировали его весьма быстро. И вот тут началось самое интересное. Явно понимая, какими могут быть последствия для сопротивлявшегося полиции (и более того, на неё нападавшего), Джумаев "лёг на дно". Зато за земляка тут же стала "вписываться" его "малая родина".

Где сейчас Джумаев, никто не знает. Может быть, ещё в столице, но не исключено, что уже на малой родине. Он периодически выдаёт через интернет сомнительного качества оправдания, которые в устах "настоящего чеченского мужчины" звучат, мягко говоря, несолидно.

Нет, какое там "несолидно". Они звучат как трусливые отмазки. Джумаев уверяет, что его первого ударили по голове, и он только отвечал, причём как и кому – не помнит. И вообще почти ничего не помнит. Надо сказать, что объяснения в духе "я – не я и лошадь не моя" в данном случае не проходят: статью 318 УК РФ никто не отменял, а она весьма сурова: "до 5 лет" за применение насилия к представителю власти, а при опасности для жизни и здоровья – аж "до 10 лет".

Никаких ссылок на то, что определённая этническая принадлежность является смягчающим обстоятельством, в УК РФ нет – я проверял. Однако многие в это не верят. Есть основания.

"Родина вас не забудет!" (Остап Бендер)



В том, что известные своей этнической солидарностью чеченцы попытаются "вписаться" за влипшего в историю земляка, с самого начала не было ни малейших сомнений. Не ожидалось, правда, что на столь высоком уровне.

Выступил советник главы Чечни, экс-депутат Государственной Думы V, VI и VII созывов Адам Делимханов (его не без оснований считают "полпредом Кадырова в Москве"). Он призвал беглеца выйти на связь. Это обращение, скажем мягко, вызвало определённое недоумение. Вот фрагмент из него (цитирую в переводе "Медиазоны"):

"Как мы знаем, в Москве и регионах якобы на митингах гуляют черти, поддерживающие однополые браки, говорящие, что в России такие законы должны быть. Так как говорят, что ты хороший парень, и отец твой говорит, что ты эти взгляды не поддерживаешь, но, если ты вдруг поддерживаешь их взгляды, тогда давай, иди до конца с ними, и мы будем знать, как с тобой быть. Но если ты не их взглядов, тогда Рамзан-хаджи (Кадыров), наш падишах (вот это титулование для главы субъекта Российской федерации!) сказал, что поможет тебе с тем, что касается закона".

Утверждение Делимханова, что вышедшие 23 января "черти" выступали за однополые браки, в общем, возражений не вызывает. Удивление вызывает другое: почему уважаемый Рамзан Ахматович Кадыров, глава республики, должен "помогать с тем, что касается закона" человеку, грубо этот закон нарушившему? Только на том основании, что тот – чеченец? Разве в России не один закон для всех граждан, независимо от этнической принадлежности?

Да и каким образом чеченский лидер (будь он для своих единокровных хоть трижды "падишах"!), при всём своём авторитете, будет вмешиваться?! Ведь даже попытка похлопотать за "хорошего чеченского парня", строго говоря, по закону уже является вмешательством в действия суда и следствия, совершённое с использованием служебного положения – а это статья 294 УК РФ – "до 4 лет с лишением права занимать определённые должности".

Давайте открытым текстом. Никто не удивился заявлению господина Делимханова. Все ждут, что чеченская община так и будет себя вести. Но пора уже спросить: до каких пор это поведение будет считаться нормальным?

"Закон – что дышло"?



Слов нет – законодательство наше во многом несовершенно, а правосудие зачастую предвзято. Однако при этом латинскую формулу "Dura lex sed lex" ("закон суров, но это закон") никто ещё не отменял. Исполнение даже самых несовершенных законов – это на порядок меньшее зло, чем отсутствие каких-либо законов вообще, превращающее человеческое общество в толпу неандертальцев, где прав тот, у кого дубина тяжелее.

Закон должен быть или для всех один, или это и не закон вовсе, а "понятия", разные для разных категорий граждан. А если одни граждане у нас судятся по закону, а другие – "по понятиям", то возникают резонные сомнения по части наличия в России правового государства как такового. О чём непременно оповестят страну все оппозиционные СМИ. И не только оппозиционные. Вызвав новые протесты – уже по этому поводу. А нам оно надо?!

Джумаев совершил очевидное преступление, что признают в том числе и "авторитетные товарищи" из Чечни. Значит – должен за это ответить, как и все задержанные за то же самое в ходе событий 23 января нечеченцы. Причём отсиживать назначенный срок он должен по месту совершения преступления, а отнюдь не на "малой родине", чего, весьма вероятно, будут добиваться его земляки.

Но не орёл



Помните фильм"Простоя история"? Как там героиня говорит, хороший, мол, мужик, но не орёл. Неизвестно, какой мужик младший Джумаев, но совершенно ясно, что совсем не орёл, хоть и в МГУ учится.

На Кавказе, где мужчину должны оценивать по верности слову, уровню ответственности за поступки, где не только действие, но и слово, а то и косой взгляд могли послужить поводом для кровной мести, похоже, выросло новое поколение молодёжи. Эдакие кавказские хипстеры.

Пусть и физически развитые, и агрессивные, и задиристые, но не умеющие отвечать за себя. Они ведут себя нагло, особенно когда их много, а противников меньше, они готовы выпустить наружу все звериные инстинкты, но когда их берут за шкирку, то в руках у правоохранителей вместо грозных тигров почему-то оказываются жалобно мяукающие котята: "Не знал, не помню, больше не буду, отпустите пожалуйста". И сразу под крылышко к главе Чечни.

Сколько уже случаев, когда, натворив что-нибудь в Москве или Питере (или в других городах), эти кавказские хипстеры сбегают к себе в Чечню и начинают канючить: "Дядя Рамзан!" Или пытаются задействовать своих влиятельных старших родственников, ничуть не отличаясь от обычных российских мажоров из числа сыночков высокопоставленных функционеров или богатых бизнесменов.

У них как-то исчезла верность принципу "сделал – отвечай". Его заместил принцип "сделал – убежал". Рамзан Ахматович, как-то не по-кавказски, вы не находите?

Вместо послесловия



В сложившейся ситуации российской власти, применяющей весьма жёсткие меры к участникам несанкционированных митингов (хотя и на порядок менее жёсткие, чем в тех же США или Франции), совершенно необходимо показать народу, что применяются они ко всем одинаково, вне зависимости от национальности, веры, социального положения или политических симпатий. В противном случае "двойные стандарты" в правосудии могут стать проблемой не менее сложной, чем сами незаконные митинги.

P.S. По данным "Интерфакса", сотрудники уголовного розыска задержали в Москве Сайд-Мухаммада Джумаева, в настоящее время его доставляют к следователю.

Автор: Марк Андреев