В РФ вступили в силу новые правила выдачи и замены российских паспортов
В России вступил в силу новый административный регламент МВД РФ по выдаче и замене российских паспортов.
Как пишет "Российская газета", по новым правилам запрещена даже минимальная обработка и ретушь фотографий для паспорта.
"Не допускается предоставление фотографии гражданина с отредактированным изображением с целью улучшения внешнего вида изображаемого лица или его художественной обработки. На изображении должны быть достоверно отображены все особенности лица фотографируемого", - говорится в правилах МВД.
Новые правила также запрещают фотографирование в форменной одежде, верхней одежде, шарфах, закрывающих часть подбородка, и использование цветных контактных линз при фотографировании на паспорт.
Головной убор допускается только по религиозным убеждениям и при условии, что он не скрывает овал лица. При этом, согласно административному регламенту МВД, фотография в паспорте должна "соответствовать возрасту гражданина на день подачи заявления".
Снимок может быть черно-белым или цветным.
Среди других нововведений есть возможность заморозки процедуры оформления паспорта на срок не более 30 календарных дней при оформлении документа через сайт госуслуг. Это произойдет в случае неявки заявителя в подразделение по вопросам миграции в течение трех календарных дней после его приглашения на прием.
Также изменились форма заявления на получение паспорта РФ и реквизиты госпошлин. И появилась возможность оформить на период изготовления паспорта временное удостоверение личности.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ровно за тем же, зачем вы оплачиваете установку и поверку счетчиков воды у себя дома. Чтобы кому-то было ОЧЕНЬ хорошо.
А можно сразу паспорт новой страны?
Где будет просто "РОС" вместо российская федерация.
Ведь "РОС" - это новая экосистема-цивилизация, а не просто страна
(по аналогии со СБЕР)
главное что изменилась форма заявления ( и это важно!), а если прыщ на лбу вылез в момент оформления, то так тому и быть на фото. Умные законы были в СССР . Получил паспорт в 16 лет и затем вклеили фото в 20лет и в 45 лет. А здесь типа "госуслуги " . Потому что даже ребенок не имеющий дохода обязан при получении паспорта заплатить за бланк этого паспорта "стране" гражданином которой он является от рождения.
гроб без музыки?
А почему народ должен платить госпошлину,
разве он заказывает музыку?