В РФ вступили в силу новые правила выдачи и замены российских паспортов

Паспорт РФ

В России вступил в силу новый административный регламент МВД РФ по выдаче и замене российских паспортов.

Как пишет "Российская газета", по новым правилам запрещена даже минимальная обработка и ретушь фотографий для паспорта. 

"Не допускается предоставление фотографии гражданина с отредактированным изображением с целью улучшения внешнего вида изображаемого лица или его художественной обработки. На изображении должны быть достоверно отображены все особенности лица фотографируемого", - говорится в правилах МВД. 

Новые правила также запрещают фотографирование в форменной одежде, верхней одежде, шарфах, закрывающих часть подбородка, и использование цветных контактных линз при фотографировании на паспорт.

Головной убор допускается только по религиозным убеждениям и при условии, что он не скрывает овал лица.  При этом, согласно административному регламенту МВД, фотография в паспорте должна "соответствовать возрасту гражданина на день подачи заявления".

Снимок может быть черно-белым или цветным.

Среди других нововведений есть возможность заморозки процедуры оформления паспорта на срок не более 30 календарных дней при оформлении документа через сайт госуслуг. Это произойдет в случае неявки заявителя в подразделение по вопросам миграции в течение трех календарных дней после его приглашения на прием.

Также изменились форма заявления на получение паспорта РФ и реквизиты госпошлин. И появилась возможность оформить на период изготовления паспорта временное удостоверение личности.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.01.2021, 14:35
    Гость: Старый

    Ровно за тем же, зачем вы оплачиваете установку и поверку счетчиков воды у себя дома. Чтобы кому-то было ОЧЕНЬ хорошо.

  2. 28.01.2021, 14:29
    Гость: Бобёр

    А можно сразу паспорт новой страны?
    Где будет просто "РОС" вместо российская федерация.
    Ведь "РОС" - это новая экосистема-цивилизация, а не просто страна
    (по аналогии со СБЕР)

  3. 28.01.2021, 14:02
    Гость: Ну

    главное что изменилась форма заявления ( и это важно!), а если прыщ на лбу вылез в момент оформления, то так тому и быть на фото. Умные законы были в СССР . Получил паспорт в 16 лет и затем вклеили фото в 20лет и в 45 лет. А здесь типа "госуслуги " . Потому что даже ребенок не имеющий дохода обязан при получении паспорта заплатить за бланк этого паспорта "стране" гражданином которой он является от рождения.

Все комментарии (6)
Выбор читателей
Путин и Лукашенко
Россия опять заваливает Лукашенко деньгами
Фото с сайта pixabay.com
Производители предложили сетям пустить в продажу картофель «экономкласса»
Европа разрушила любимую легенду Саакашвили о войне с Россией
Митинг в поддержку Навального в Москве
В Москве начались задержания оппозиционеров
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
ФНС
В России появится отдельная налоговая для богатых россиян
ТЦ Европейский
Forbes назвал «королей российской недвижимости»
В Германии оценили размер замороженных из-за санкций активов россиян
В Челябинске врачи спасли беременную женщину с полным поражением легких
Эксперты назвали самый дорогой бренд в мире
Служебные авто СК РФ © KM.RU, Филипп Киреев
На Леонида Волкова завели дело о вовлечении подростков в акции протеста
Филипп Киркоров представит Молдавию на «Евровидении-2021»
Филипп Киркоров представит Молдавию на «Евровидении-2021»
© KM.RU
Средний размер ипотечного кредита в России достиг исторического максимума