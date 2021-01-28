В РФ вступили в силу новые правила выдачи и замены российских паспортов

09:41 28.01.2021

В России вступил в силу новый административный регламент МВД РФ по выдаче и замене российских паспортов.

Как пишет "Российская газета", по новым правилам запрещена даже минимальная обработка и ретушь фотографий для паспорта.

"Не допускается предоставление фотографии гражданина с отредактированным изображением с целью улучшения внешнего вида изображаемого лица или его художественной обработки. На изображении должны быть достоверно отображены все особенности лица фотографируемого", - говорится в правилах МВД.

Новые правила также запрещают фотографирование в форменной одежде, верхней одежде, шарфах, закрывающих часть подбородка, и использование цветных контактных линз при фотографировании на паспорт.

Головной убор допускается только по религиозным убеждениям и при условии, что он не скрывает овал лица. При этом, согласно административному регламенту МВД, фотография в паспорте должна "соответствовать возрасту гражданина на день подачи заявления".

Снимок может быть черно-белым или цветным.

Среди других нововведений есть возможность заморозки процедуры оформления паспорта на срок не более 30 календарных дней при оформлении документа через сайт госуслуг. Это произойдет в случае неявки заявителя в подразделение по вопросам миграции в течение трех календарных дней после его приглашения на прием.

Также изменились форма заявления на получение паспорта РФ и реквизиты госпошлин. И появилась возможность оформить на период изготовления паспорта временное удостоверение личности.