Титов предложил Путину ввести специальный налоговый режим для общепита

12:56 29.01.2021

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил президенту РФ Владимиру Путину установить в сфере общепита специальный налоговый режим «УСН-общепит». Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

Титов предлагает сохранить налоговые ставки в 6% и 15% («доходы» и «доходы минус расходы») для предприятий с годовой выручкой до 800 миллионов рублей. А для предприятий с выручкой от 800 миллионов рублей до 2 миллиардов рублей — установить ставки в 8% и 20% с увеличением допустимого количества сотрудников.

Помимо этого, бизнес-омбудсмен выступил с идеей рассмотреть возможность снижения НДС для общепита на 10%, либо его отмены. Титов напомнил, что основные продовольственные товары, которые закупают кафе и рестораны, облагаются налогом по ставке в 10%.

По словам Титова, изменение механизмов налогового регулирования в России может создать условия для роста компаний общепита и их последовательного перехода из категорий микро- и малого бизнеса в разряд средних и крупных компаний.

В Москве в 2020 году открылось примерно на 30% меньше новых заведений общепита, чем годом ранее, пришли к выводу аналитики консалтинговой компании Knight Frank.