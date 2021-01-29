Титов предложил Путину ввести специальный налоговый режим для общепита

Фото с сайта pixabay.com

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил президенту РФ Владимиру Путину установить в сфере общепита специальный налоговый режим «УСН-общепит». Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

Титов предлагает сохранить налоговые ставки в 6% и 15% («доходы» и «доходы минус расходы») для предприятий с годовой выручкой до 800 миллионов рублей. А для предприятий с выручкой от 800 миллионов рублей до 2 миллиардов рублей — установить ставки в 8% и 20% с увеличением допустимого количества сотрудников.
Помимо этого, бизнес-омбудсмен выступил с идеей рассмотреть возможность снижения НДС для общепита на 10%, либо его отмены. Титов напомнил, что основные продовольственные товары, которые закупают кафе и рестораны, облагаются налогом по ставке в 10%.

По словам Титова, изменение механизмов налогового регулирования в России может создать условия для роста компаний общепита и их последовательного перехода из категорий микро- и малого бизнеса в разряд средних и крупных компаний.

В Москве в 2020 году открылось примерно на 30% меньше новых заведений общепита, чем годом ранее, пришли к выводу аналитики консалтинговой компании Knight Frank.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 29.01.2021, 18:40
    Гость: Рак помолодел до детского возраста.

    Лучше бы он предложил ввести сталинские ГОСТы на пищевую и промышленную продукцию, с аналогичной мерой ответственности производителей, а теперь ещё и для закупщиков таких товаров и продовольствия ввозимого ими из-за рубежа.

  2. 29.01.2021, 15:44
    Гость: Вадим

    Общепит был при СССР,и называлось это, Кулинария, Столовая, Блинная, Пельменная,где еда была из натуральных продуктов.
    А шаурма в сырном лаваше, это не общепит,а забегаловка.

  3. 29.01.2021, 15:42
    Гость: Шило

    Статью, им уголовную, отдельно ввести, за потраву детей, впоть до пожизненого! Тогда наступит, просветление в мозгу.
    Но, слава ЕР!

  4. 29.01.2021, 15:39
    Гость: ABCD

    Когда чиновник системы предлогает здравые идеи и советы, то это как минимум вызывает в системе недоумение.
    Так будет и с предложениями Титова.
    Новейшая история в РФ имеет только один прецедент когда власть отменила налоги- в 2015 по предложению Гегемона были отменены налоги всем его друзьям олигархам. Холопам за 20 Гегемоновских лет ни разу такого не было!

  5. 29.01.2021, 15:18
    Гость: Kpacный пахарь

    Cpoчно надо сокращать население. 80% продовольствия ввозим из-за границы. Всех едоков не можем прокормить.

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