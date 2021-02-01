Минздрав назвал условия для отправки в вытрезвитель

22:46 1.02.2021

Пресс-служба Минздрава сообщила, что в вытрезвители будут доставлять пьяных граждан только тогда, когда они находятся в бессознательном состоянии.

«Важно отметить, что речь не идет о принудительном, недобровольном удержании граждан. Речь идет только о случаях, когда гражданин находится в беспомощном состоянии, обусловленном опьянением, а его жизни угрожает опасность, но при этом он не нуждается в оказании медицинской помощи», - цитирует РБК сообщение ведомства.

Также в министерстве отметили, что в отдельных регионах страны подобные учреждения уже работают, а решение о создании вытрезвителей принимаются непосредственно региональными властями с учетом внутренних потребностей.

«Правила организации деятельности этих учреждений будут утверждены совместно Минздравом, МВД и Минтрудом. Данные правила будут включать в себя виды помощи, которые оказываются в этих организациях», - рассказали в Минздраве.

В вытрезвители будут отправлять граждан в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Доставлять людей будет полиция. При этом помимо пьяных в вытрезвитель могут поместить человека, поведение которого угрожает другим людям.