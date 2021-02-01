Минздрав назвал условия для отправки в вытрезвитель

Спящий на улице

Пресс-служба Минздрава сообщила, что в вытрезвители будут доставлять пьяных граждан только тогда, когда они находятся в бессознательном состоянии.

«Важно отметить, что речь не идет о принудительном, недобровольном удержании граждан. Речь идет только о случаях, когда гражданин находится в беспомощном состоянии, обусловленном опьянением, а его жизни угрожает опасность, но при этом он не нуждается в оказании медицинской помощи», - цитирует РБК сообщение ведомства.

Также в министерстве отметили, что в отдельных регионах страны подобные учреждения уже работают, а решение о создании вытрезвителей принимаются непосредственно региональными властями с учетом внутренних потребностей.

«Правила организации деятельности этих учреждений будут утверждены совместно Минздравом, МВД и Минтрудом. Данные правила будут включать в себя виды помощи, которые оказываются в этих организациях», - рассказали в Минздраве.

В вытрезвители будут отправлять граждан в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Доставлять людей будет полиция. При этом помимо пьяных в вытрезвитель могут поместить человека, поведение которого угрожает другим людям.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.02.2021, 06:36
    Гость: Штурман

    В современной России любое благое дело испоганят ненужными инструкциями. Неужели непонятно что каждому полицейскому ясно в каком состояние пребывает алкаш и куда его вести или вообще не трогать. Зачем эти походы в лечебницу когда ясно степень опьянения и тратить время попусту.Действительно есть проблема с бомжами к которым даже прикасаться опасно. Чтобы решить проблему алкашей стопудово нужно восстановить ЛТП куда нужно помещать всех хронических алкоголиков чтобы многомесячный труд помог им очистить свой организм от спиртовой наркоты и хоть на время вернуть в жизнь эту категорию граждан.

  2. 02.02.2021, 06:00
    Гость: Шило

    Для отправки в трезвователь, сильное алкогольное опьянение!
    Других доводов - нет! Т.к они преступны!

  3. 02.02.2021, 02:16
    Гость: спокойный

    так в россии пили всегда причем тут новейшее время и до синевы пили не зря в россии есть термин пьяные дети вспомните книгу гиляровского москва и москвичи вспомните кинофильм доживем до понедельника там тоже был такой вот который ходил в танцевальный кружок

  4. 02.02.2021, 02:08
    Гость: У нас рядом с домом

    была тропа с крупного завода в жилой район. На трое строго в день аванса и получки стоял милицейский уазик.

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