Минздрав назвал условия для отправки в вытрезвитель
Пресс-служба Минздрава сообщила, что в вытрезвители будут доставлять пьяных граждан только тогда, когда они находятся в бессознательном состоянии.
«Важно отметить, что речь не идет о принудительном, недобровольном удержании граждан. Речь идет только о случаях, когда гражданин находится в беспомощном состоянии, обусловленном опьянением, а его жизни угрожает опасность, но при этом он не нуждается в оказании медицинской помощи», - цитирует РБК сообщение ведомства.
Также в министерстве отметили, что в отдельных регионах страны подобные учреждения уже работают, а решение о создании вытрезвителей принимаются непосредственно региональными властями с учетом внутренних потребностей.
«Правила организации деятельности этих учреждений будут утверждены совместно Минздравом, МВД и Минтрудом. Данные правила будут включать в себя виды помощи, которые оказываются в этих организациях», - рассказали в Минздраве.
В вытрезвители будут отправлять граждан в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Доставлять людей будет полиция. При этом помимо пьяных в вытрезвитель могут поместить человека, поведение которого угрожает другим людям.
Комментарии читателей Оставить комментарий
В современной России любое благое дело испоганят ненужными инструкциями. Неужели непонятно что каждому полицейскому ясно в каком состояние пребывает алкаш и куда его вести или вообще не трогать. Зачем эти походы в лечебницу когда ясно степень опьянения и тратить время попусту.Действительно есть проблема с бомжами к которым даже прикасаться опасно. Чтобы решить проблему алкашей стопудово нужно восстановить ЛТП куда нужно помещать всех хронических алкоголиков чтобы многомесячный труд помог им очистить свой организм от спиртовой наркоты и хоть на время вернуть в жизнь эту категорию граждан.
Для отправки в трезвователь, сильное алкогольное опьянение!
Других доводов - нет! Т.к они преступны!
так в россии пили всегда причем тут новейшее время и до синевы пили не зря в россии есть термин пьяные дети вспомните книгу гиляровского москва и москвичи вспомните кинофильм доживем до понедельника там тоже был такой вот который ходил в танцевальный кружок
была тропа с крупного завода в жилой район. На трое строго в день аванса и получки стоял милицейский уазик.
Только синь эти организации ваще не волнует.