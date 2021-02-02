«Яндекс» объявил о покупке активов компании «Везет» за $178 млн

© KM.RU, Кирилл Зыков

Компания «Яндекс.Такси» объявила о покупке call-центров и бизнеса по заказу грузоперевозок группы компаний «Везет». Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Яндекса». Сумма сделки составила 178 миллионов долларов.

 «Сделка позволит «Яндекс.Такси» улучшить клиентский сервис и ускорить развитие логистической платформы, в частности предложить экспресс-доставку посылок и грузов жителям регионов», — отметили в пресс-службе.

Часть суммы будет выплачена по результатам интеграции, которая завершится во втором квартале 2021 года. По данным «Яндекс.Такси», проводимая сделка не подпадает под критерии сделок, требующих согласования с антимонопольным органом. «Балансовая стоимость активов "Везет" попадает в диапазон, не требующий согласования покупки по российскому законодательству», — сообщила компания в комментарии для ТАСС.

Напомним, «Яндекс.Такси» договорился о покупке call-центров и ПО «Везет» еще в середине 2019 года. Корпорация также намеревалась в течение трех лет вложить около 8 млрд руб. в развитие сервисов такси в регионах России. Однако сделка затянулась, поскольку ФАС отказывала компаниям в ее одобрении.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.02.2021, 18:06
    Гость: Мама Корбена Далласа

    Вы бы еще написали под флагами каких государств плавают эти суда?

  2. 02.02.2021, 17:21
    Гость: Виктор

    Мда... хиреют мыльные пузыри, надутые воздухом виртуальной "экономики" услуг в США и ЕС, а в России растут и растут такие гиганты, как Яндекс, Рамблер, Мейл.ру, Сбер, Роскосмос, Росатом, Росвооружения, Росэлектроника, Газпром, Новатек, Росвертолеты, а в кораблестроении Россия вышла на 2 место в мире, в ближайшей перспективе, после окончания строительства второй очереди верфи Звезда, постройки верфей Росатома и Новатека, выйдет Россия на 1 место в мире по кораблестроению.

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