«Яндекс» объявил о покупке активов компании «Везет» за $178 млн

15:14 2.02.2021

Компания «Яндекс.Такси» объявила о покупке call-центров и бизнеса по заказу грузоперевозок группы компаний «Везет». Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Яндекса». Сумма сделки составила 178 миллионов долларов.

«Сделка позволит «Яндекс.Такси» улучшить клиентский сервис и ускорить развитие логистической платформы, в частности предложить экспресс-доставку посылок и грузов жителям регионов», — отметили в пресс-службе.

Часть суммы будет выплачена по результатам интеграции, которая завершится во втором квартале 2021 года. По данным «Яндекс.Такси», проводимая сделка не подпадает под критерии сделок, требующих согласования с антимонопольным органом. «Балансовая стоимость активов "Везет" попадает в диапазон, не требующий согласования покупки по российскому законодательству», — сообщила компания в комментарии для ТАСС.

Напомним, «Яндекс.Такси» договорился о покупке call-центров и ПО «Везет» еще в середине 2019 года. Корпорация также намеревалась в течение трех лет вложить около 8 млрд руб. в развитие сервисов такси в регионах России. Однако сделка затянулась, поскольку ФАС отказывала компаниям в ее одобрении.