«Яндекс» объявил о покупке активов компании «Везет» за $178 млн
Компания «Яндекс.Такси» объявила о покупке call-центров и бизнеса по заказу грузоперевозок группы компаний «Везет». Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Яндекса». Сумма сделки составила 178 миллионов долларов.
«Сделка позволит «Яндекс.Такси» улучшить клиентский сервис и ускорить развитие логистической платформы, в частности предложить экспресс-доставку посылок и грузов жителям регионов», — отметили в пресс-службе.
Часть суммы будет выплачена по результатам интеграции, которая завершится во втором квартале 2021 года. По данным «Яндекс.Такси», проводимая сделка не подпадает под критерии сделок, требующих согласования с антимонопольным органом. «Балансовая стоимость активов "Везет" попадает в диапазон, не требующий согласования покупки по российскому законодательству», — сообщила компания в комментарии для ТАСС.
Напомним, «Яндекс.Такси» договорился о покупке call-центров и ПО «Везет» еще в середине 2019 года. Корпорация также намеревалась в течение трех лет вложить около 8 млрд руб. в развитие сервисов такси в регионах России. Однако сделка затянулась, поскольку ФАС отказывала компаниям в ее одобрении.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вы бы еще написали под флагами каких государств плавают эти суда?
Мда... хиреют мыльные пузыри, надутые воздухом виртуальной "экономики" услуг в США и ЕС, а в России растут и растут такие гиганты, как Яндекс, Рамблер, Мейл.ру, Сбер, Роскосмос, Росатом, Росвооружения, Росэлектроника, Газпром, Новатек, Росвертолеты, а в кораблестроении Россия вышла на 2 место в мире, в ближайшей перспективе, после окончания строительства второй очереди верфи Звезда, постройки верфей Росатома и Новатека, выйдет Россия на 1 место в мире по кораблестроению.
порешал...
конкуренция - это монополия.
оставьте школу в покое!