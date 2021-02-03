Лавров направил в ЕС видео о насилии в отношении протестующих на Западе

17:43 3.02.2021

Глава МИД РФ Сергей Лавров отправил верховному представителю ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепу Боррелю видеоматериалы, на которых показано, как правоохранительные органы в России и в странах Запада реагируют на несогласованные акции. Об этом глава ведомства сообщил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел и по делам эмигрантов Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади.

"Для того, чтобы эта дискуссия, если в ней Запад заинтересован, велась на основе здравого смысла и фактов - Запад не любит на основе фактов разговаривать, мы, тем не менее, подготовили специальный видеоряд о том, как незаконные акции проводятся и подавляются на Западе и как наша полиция реагирует на бесчинства демонстрантов в ходе последних событий", - приводит слова Лаврова "Российская газета".

По словам главы российского внешнеполитического ведоиства, он направил Боррелю подборку в том числе для того, чтобы тот, готовясь к предстоящему визиту в Москву, "тоже ознакомился с тем, как нам видится объективная картина, составленная на основе конкретных фактов с обеих сторон, а не на основе голословных утверждений, к которым, к сожалению, наши западные коллеги слишком привыкли - будь то Скрипали, будь то так называемое отравление Навального, будь то те события, которые происходят в связи с его арестом и приговором суда, который вчера был вынесен".