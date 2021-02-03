Лавров направил в ЕС видео о насилии в отношении протестующих на Западе

Глава МИД РФ Сергей Лавров отправил верховному представителю ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепу Боррелю видеоматериалы, на которых показано, как правоохранительные органы в России и в странах Запада реагируют на несогласованные акции. Об этом глава ведомства сообщил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел и по делам эмигрантов Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади.

"Для того, чтобы эта дискуссия, если в ней Запад заинтересован, велась на основе здравого смысла и фактов - Запад не любит на основе фактов разговаривать, мы, тем не менее, подготовили специальный видеоряд о том, как незаконные акции проводятся и подавляются на Западе и как наша полиция реагирует на бесчинства демонстрантов в ходе последних событий", - приводит слова Лаврова "Российская газета".

По словам главы российского внешнеполитического ведоиства, он направил Боррелю подборку в том числе для того, чтобы тот, готовясь к предстоящему визиту в Москву, "тоже ознакомился с тем, как нам видится объективная картина, составленная на основе конкретных фактов с обеих сторон, а не на основе голословных утверждений, к которым, к сожалению, наши западные коллеги слишком привыкли - будь то Скрипали, будь то так называемое отравление Навального, будь то те события, которые происходят в связи с его арестом и приговором суда, который вчера был вынесен".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.02.2021, 21:18
    Гость: Лепота

    Ещё бы нехватало в России начать осуществлоять украинский сценарий, когда судебную систему заменили горластые и агрессивные нацики, кого они захотят того и освободят от наказания путём угрозы судьям депутатом президенту.
    Шантаж улицой органов власти недопустим в нормальном демократическом государстве , которым и является РФ.

  2. 03.02.2021, 20:37
    Гость: Тётка

    Формулу успешной революции провозгласил недавно "ледокол из 90-х", огрёбший у народов страны нашей несметные богатства прямо из под носа, это господин Ходорковский - мол, кровью надо поливать древо революции, а ещё раньше и короче сформулировал лидер нацболов товарищ Лимонов, величайший русский писатель и бесссеребренник, он сказал - "Да,смерть!"
    А вы как хотите детскими мягкими игрушками ОМОН забросать? или чтобы ОМОН вас мягкими плюшевыми мишками разгонял?
    Или у Навального и прочих "индивидуальных предпринимателей революций" кровь не такая как у пацанов с улицы? Ценнее или голубее?

  3. 03.02.2021, 20:21
    Гость: www

    Опять международныи жест, для внутрироссииского пользования. Не знает этот Баррел без Лавров ничего, сядет, смотреть будет, что тот в ютубе наюзал.

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