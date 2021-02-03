Сергею Фургалу предъявлено обвинение в окончательной редакции

15:30 3.02.2021

Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ было предъявлено обвинение в окончательной редакции бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу.

Фургалу инкриминируется ч. 3 ст. 30, пп. "а", "е", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений, по найму, общеопасным способом), пп. "а", "ж", "з", "к" ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по найму, с целью скрыть другое преступление), ч. 3 ст. 222 УК (незаконный оборот оружия).

По версии следствия, Фургал является организатором преступной группы, которая в 2004-2005 годах совершила покушение на убийство Александра Смольского, а также убийства Евгения Зори и Олега Булатова (бывший сотрудник милиции).

9 июля 2020 года Фургал был задержан доставлен в Москву и арестован. Позднее президент России Владимир Путин освободил его от должности губернатора.

Покушение на Смольского в СК связывают с конкуренцией в бизнесе по приему металлолома в Амурской области. Предполагаемый исполнитель покушения - Марат Кадыров (арестован). Поводом для убийства Евгения Зори следствие считает неприязнь, которая возникла на почве длительного конфликта между соучастниками и предпринимателем из-за судебных разбирательств по поводу приобретенного Зорей железобетонного завода. Исполнителем выступил участник организованной группы – Андрей Палей (находится под стражей).