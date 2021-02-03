Сергею Фургалу предъявлено обвинение в окончательной редакции

Сергей Фургал

Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ было предъявлено обвинение в окончательной редакции бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу.

Фургалу инкриминируется ч. 3 ст. 30, пп. "а", "е", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений, по найму, общеопасным способом), пп. "а", "ж", "з", "к" ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по найму, с целью скрыть другое преступление), ч. 3 ст. 222 УК (незаконный оборот оружия).

По версии следствия, Фургал является организатором преступной группы, которая в 2004-2005 годах совершила покушение на убийство Александра Смольского, а также убийства Евгения Зори и Олега Булатова (бывший сотрудник милиции).

9 июля 2020 года Фургал был задержан доставлен в Москву и арестован. Позднее президент России Владимир Путин освободил его от должности губернатора.

Покушение на Смольского в СК связывают с конкуренцией в бизнесе по приему металлолома в Амурской области. Предполагаемый исполнитель покушения - Марат Кадыров (арестован). Поводом для убийства Евгения Зори следствие считает неприязнь, которая возникла на почве длительного конфликта между соучастниками и предпринимателем из-за судебных разбирательств по поводу приобретенного Зорей железобетонного завода. Исполнителем выступил участник организованной группы – Андрей Палей (находится под стражей).

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.02.2021, 19:27
    Гость: Светлаков

    Да, будет суд. Фургал будет признан виновным.
    Но будет освобожден в зале суда сразу после приговора. В связи с истечением срока давности.
    Это, если по закону...

  2. 03.02.2021, 17:36
    Гость: Реа

    Для начала верните Высшую Меру Соц.защиты для гос.ворья,маньяков,педофилов и казнокрадов.

  3. 03.02.2021, 16:29
    Гость: личный опыт

    Как же вы допустили, товарищ П.? Знали же и допустили!
    Хотя старость - не радость. Я - ровесник самого Его и тоже всё чаще допускаю ошибки.

  4. 03.02.2021, 16:12
    Гость: шаман

    Да...аа!15 лет "никто" и "недогадывался", а вон оно чо.....Конечно,одному тяжело и следаком и прокурором, и судьёй.....

  5. 03.02.2021, 16:09
    Гость: Глаза на "убийства" СК закрывал,

    Пока для Кремля был приемлем Фургал,
    Но кошка меж ним и Москвой пробежала
    И махом протухшее экстренным стало!?

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